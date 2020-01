Češky sází na jistotu. Angličanky se oblékají pestřeji, říká slovenský módní návrhář

S narážkami na svůj původ se potýká celý život, tři roky žil v Londýně a ačkoli patří ve svém oboru ke špičce, je známější za hranicemi než doma. „Tady v Česku je velmi těžké nastoupit na celosvětový módní cyklus, kde představujete kolekce minimálně dvakrát do roka. Módní trh u nás je pozadu oproti západnějším krajinám. Pořád chybí nákupčí, kvalitní prodejní místa s lokální módou a taky lidi samotní někdy nejsou úplně připraveni na to ‚být fashion‘,“ říká módní návrhář Pavel Perky.

Lidovky.cz: Po celém světě vaši práci znají. Jste v Česku známý méně než ve světě?

Myslím, že tady v Česku mě znají spíše lidé, kteří se zajímají více o módu. Chvilku po mém studiu na UMPRUM jsme se přestěhovali do Londýna, kde jsme strávili tři roky, což možná taky nepřispělo k tomu, abychom se jako značka více přiblížili lidem. Ale doufám, že se to zlepšuje. Pozoruji to už pár delší dobu a zdá se, že lidé na mě úplně nezapomněli.

Lidovky.cz: Jak často připravujete nové kolekce a kde je nejčastěji uvádíte?

Tady v Česku je velmi těžké nastoupit na celosvětový módní cyklus, kde představujete kolekce minimálně dvakrát do roka (jaro/léto, podzim/zima). Módní trh u nás je pozadu oproti západnějším krajinám. Pořád chybí nákupčí, kvalitní prodejní místa s lokální módou a taky lidi samotní někdy nejsou úplně připraveni na to „být fashion“. Proto bych při navrhování šel rád cestou, při které můžu být blíž lidem. Stálá je připravena nabídka několika produktů, ale představuji i malé limitované kolekce, které nejsou úplně vázané na sezony.

Lidovky.cz: Pocházíte ze Slovenska, proč jste se přestěhoval do Prahy?

Kvůli studiu na vysoké škole. A celkově mě lákala Praha. Měl jsem tady sestru, která už v té době studovala na Karlově Univerzitě, takže mi v začátcích dost pomohla.

Lidovky.cz: Minulý rok postihla česko mánie ze seriálu Most! Díval jste se na něj?

Ano, na seriál jsme se s přítelem dívali. Bavili jsme se, místama mi však běhal mráz po zádech, jak syrové a zároveň reálné to bylo. Občas mi přišlo líto, jak se celá republika najednou směje vlastnímu zrcadlu. Lidi začali přenášet vtipy a hlášky ze seriálu i do svých běžných životů a někdy to nebylo moc příjemný. Mám pocit, že část lidí úplně nepochopila tu ironii v seriálu.

Lidovky.cz: Setkal jste se i vy s urážkami ohledně svého původu?

Samozřejmě. Provází mě to celý život. S tím se člověk musí nějak poprat. Naštěstí to přichází od lidí, kteří v mém životě nehrají žádnou roli. Taky mám to štěstí, že jsem velice „splachovací“ člověk.

Lidovky.cz: A kde více, doma na Slovensku, nebo v Česku?

V tomto nevidím nějaký zásadní rozdíl. Je to všude stejné. Jsme malé země, je pochopitelné, že tyhle problémy jsou mnohem viditelnější než ve větších metropolích. Bohužel mám ale pocit, že situace je obecně v posledních letech až příliš „vyhrocená. Třeba některé výroky politiků, ale i názory obyčejných lidí mě někdy dost děsí.

Lidovky.cz: Navrhujete šaty pro ženy, baví vás to více než mužské oblečení? A proč?

Móda pro ženy je hravější, můžete pracovat se siluetami různého typu a vždy to bude vypadat dobře. U pánské módy je to těžší, musíte být opatrnější. Muž je pořád více konzervativnější než žena. V budoucnu bych se ale pánské módě taky rád věnoval.

Lidovky.cz: Dlouho jste žil také v Londýně? A co vám život tam dal?

Neskutečný příliv inspirace. Nadhled a taky ještě větší pokoru. Byly to úžasné 3 roky, rád se tam vracím.

Lidovky.cz: Jak bylo těžké se tam prosadit?

Začátky jsou vždy těžké. Nevyhnete se rozdávání letáků nebo práci v kavárně, ale naštěstí jsme se s přítelem chytli docela brzo. Největší problém mi na začátku dělal jazyk. Angličtinu jsem se nikdy neučil. Maturoval jsem z francouzštiny a na UMPRUM jsem měl taky francouzský jazyk, takže to bylo celkem náročné. Už po pár měsících jsem začal pracovat v jednom salonu s pánskými obleky na míru. Majitel byl totiž Francouz, což mi na začátku velmi pomohlo. Časem jsem měl v salonu na starosti kompletní dámskou sekci. Postupně jsem sbíral jistotu a poslední rok jsem už pracoval pro několik módních studií. Taky jsem připravoval střihové dokumentace pro pár studentů ze Central Saint Martins nebo pomáhal menším, začínajícím značkám u jejich rozjezdů.

Lidovky.cz: Jaký je rozdíl mezi tím, jak se oblékají Angličanky a Češky?

Jsme pořád málo originální. Více sázíme na jistotu. Ulice Londýna jsou mnohem pestřejší než třeba ty pražské.

Lidovky.cz: Jsou tady ještě stále ženy usedlejší, nebo už se to pomalu zlepšuje?

Určitě se to zlepšuje. Pomáhá nám online svět a taky neomezené cestování. Je ale potřeba najít ten správný balanc mezi cizí a tou naší kulturou. Byla by velká škoda, kdyby Češky najednou vypadaly jako Angličanky, nebo Italky... Je potřeba hledat a čerpat v naší historii a kultuře a překládat ji do současné moderní doby.

Lidovky.cz: Co chystáte v novém roce?

Letos chystám minimálně dvě nové kolekce, první z nich bude představena 2. dubna v rámci Life is Fashion a protože jsem se poslední dobou hodně začal věnovat vaření, které mě baví a v kuchyni trávím dost času, připravuji kolekci zaměřenou na vaření. Jedna věc už je venku, kdy jsme společně s Kristínou Nemčkovou, vítězkou MasterChef Česko 2019, vydali dvě limitované edice šatů. První inspirovaná kuchařským rondonem a druhá, která je právě v prodeji, je inspirovaná kuchařskou zástěrou. Kristína chtěla něco pěkného a zároveň pohodlného na vaření a stejným směrem půjde i moje nová kolekce, která bude obohacena o takové základní kousky, jako např. zástěry, lněné kuchyňské utěrky či prostírání, ale samozřejmě jak je u mne zvykem budou designové a z kvalitních materiálů.