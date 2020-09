Čeští designéři vyrábí pratelné a opakovaně použitelné odpadkové pytle. Jsou téměř nezničitelné

Česká značka Reformát, doposud známá především díky zápisníkům, blokům a kalendářům, začala vyrábět odpadkové pytle pro opakované použití z tyveku a papírové odpadkové koše.

Tyvek je polyethylenová netkaná textilie odolná proti vodě, olovu, azbestovému prachu i přetržení. „Je prakticky nezničitelná, skvěle udržovatelná, a hlavně opakovaně pratelná,“ píšou čeští designéři na svých webových stránkách.

Papírnictví od začátku stojí na upcyklaci a snaze o udržitelnou produkci. „Nám, kdo za Reformátem stojíme, konvenuje životní styl Zero Waste a bylo jen otázkou času, kdy svou tvorbu posuneme tímto směrem. Vloni na podzim jsme se mimo jiné workshopem účastnili nultého ročníku Zero Waste Festivalu, letos uvádíme na trh kolekci papírových košů, odpadových pytlů a také menších produktů – potravinových a svačinových sáčků,“ říká Michaela Klihavcová.



Papírnictví funguje rovněž tak, že jej oslovují společnosti i jednotlivci, kteří se zbavují zbytkových či odpadových materiálů. Jde především o papír, ale zpracováváme také textil, dřevo, kůži.

„Když se nám ‚nový‘ materiál nakupí ve skladu, začínáme rozvažovat, jak by se dal dále využít. Začátkem roku jsme získali větší množství tyveku a papírových pytlů z bezobalových obchodů. S tyvekem jsme se již dříve seznámili při zakázkové tvorbě a ceníme si jeho vlastností. Neroztahuje se, odolává vodě, oděru, působení nebezpečných chemických látek a virů. Je lehký, hladký a lze na něj psát a tisknout. Všichni máme grafické vzdělání a spolupracujeme také s ilustrátory a tyvek se nám tak jeví jako jeden z ideálních výchozích materiálů pro experiment a rozvoj našich nápadů,“ dodává Klihavcová.



Pytle se osvědčují nejen při úklidu, ale také při ukládání všeho možného: hraček, prádla, potravin. „Hledali jsme jejich ekvivalent do exteriéru a také pro styk se vším, co by papír ušpinilo, například psími granulemi nebo biologickým odpadem, který rádi kompostujeme. Tak vznikl nápad na tyvekový pytel, jenž by nahradil jednorázové plastové pytle. Tyvek je omyvatelný a lze jej prát také v pračce, obstojí tedy stejně při přepravě mokré osušky a plavek z koupání jako při pojímání zeleninových slupek v kuchyni,“ říká designérka.