Charitativní projekty, granule do útulků a návštěvy seniorů. Jak pomáhají designéři?

Co si přejí pod stromeček a s kým slaví Vánoce? A kdo z nich pomáhá zvířatům či lidem, kteří to potřebují? Jak vlastně slaví vánoční svátky čeští designéři? Zeptali jsme se několika z nich.

1) S kým a kde budete letos slavit svátky?



2) Pomohli jste někdy někomu, protože byly Vánoce (koupili jídlo do útulku, šli do domova seniorů si s někým popovídat)?

3) Co si přejete pod stromeček?

Rebeka Heimlich Monhartová, Remon by Rebeka Monhartová

1) Letos budeme mít svátky trochu hektičtější. V půlce prosince očekáváme malý přírůstek do rodiny, takže jsme se letos domluvili, že budeme s manželem a prckem přes Vánoce u mých rodičů.

Rebeka Heimlich Monhartová

2) Už několikrát jsme s manželem koupili v zimě nocleženky a máme to v plánu i letos. Chtěli jsme se přidat také k Ježíškovo vnoučatům, jen jsme si k tomu nestihli zatím sednout a společně vybrat nějaký dárek.



3) V půlce příštího roku se budeme stěhovat, a tak pomalu každá druhá myšlenka směřuje k vybavování interiéru. Pod stromeček si tedy přeju hlavně věci do domácnosti a nějaké poukázky na zařízení bytu. Ale samozřejmě jsem Ježíškovi psala i o nějakou tu knížku a oblečení.

Zdeňka Buriánková a Petra Hoštická, WWO

1) Zdenka: Tak jako každý rok, se svojí rodinou, bratrem, dětmi, rodiči a prarodiči. Jsou to jedny z nejkrásnějších okamžiků v roce.



Petra: Letošní Vánoce budu trávit s rodinou, to si nenechám nikdy ujít.

Zdeňka Buriánková a Petra Hoštická, WWO

2) Zdenka: Každý rok s dcerkou vybíráme dárky pro děti do dětského domova, tento rok se zapojíme do projektu krabiceodbot.cz.



Petra: Snažím se potřebným pomáhat v průběhu celého roku, o Vánocích se vždy zapojím i s dcerami do nějakého charitativního projektu.

3) Zdenka: Pod stromečkem si přeji vidět rozzářené oči našich dětí. A také, abychom se za další rok zase všichni setkaly u jednoho stolu.

Petra: Přeji si, ať jsme všichni zdraví a trávíme spolu více času.

Andrea Kopalová a Togi Burmaa, Paon Label

1) Andrea: Jako každý rok, oslavím Vánoce s mojí rodinou. Všichni bydlíme ve stejném činžáku, takže je vždy opravdu veselo a každý den trávíme večer u někoho jiného v bytě.

Togi: Letos strávím Vánoce s manželem u jeho rodiny. Druhý den pak pojedeme k mé rodině pokračovat ve slavení do Brna.

2) Andrea: Minulý rok jsem přispěla na nocleženku v rámci Armády spásy a nebo na nadaci Ježíškova vnoučata. Letos to planuji znovu!

Togi: Snažím se pomáhat během celého roku, ať už se jedná o darování jídla bezdomovcům či přispění na charitu.

Andrea Kopalová a Togi Burmaa, Paon Label

3) Andrea: Pro mě a mé blízké si přeji určitě klid a pohodu, které je po tom všem vánočním shonu potřeba. Mým osobním přáním je, aby se naší značce dařilo a rozvíjela se tak, jak chceme.



Togi: Nejkrásnějším dárkem je pro mě být s moji rodinou a oslavit Vánoce spolu. Také si přeji, aby byli všichni zdraví a Paon rostl, prosperoval a dával lidem radost.

Tereza Bourová a Andrea Šlechtová, Koshiless

1) Stejně jako předchozích 25 let, tak i letos bude Terka slavit Vánoce s rodinou u babičky. A obdobně i Andy bude se svým manželem nejdřív u jedněch a následně i druhých rodičů.

2) Myslíme si, že pomáhat bychom měli během celého roku, ne jen proto, že jsou Vánoce, ale samozřejmě se to o nich nabízí o trochu víc. Terka tak už pár let kupuju pod stromeček Skutečný dárek od Člověka v tísni a Andy v listopadu na narozeniny své bullterrierky Balinky zasílá granule do Bullterrier Rescue Slovakia, což je úžasná organizace zachraňující psy z nevhodných podmínek.

Tereza Bourová a Andrea Šlechtová, Koshiless

3) Posledních pár let začínáme chápat to, co se nám celé dětství snažili rodiče vysvětlit. Vánoce mají být o setkáních a času stráveném spolu. O milé atmosféře, vzpomínkách a klidu. Přejeme si tedy hlavně to, aby tak Vánoce byly chápané a nebyly jen o dárcích. Ale to pod stromečkem asi nenajdeme.



Marie Zelená, návrhářka

1) Jako každý rok budu doma s rodinou.

Marie Zelená

2) Snažím se na osamělé lidi myslet nejen o Vánocích. V Adventu pořádáme Adventní večery, krásným programem s mnoha dalšími umělci chceme lidi pohladit na duši. A právě tam také zveme zdarma nebo za symbolické vstupné staré a osamělé lidi nebo lidi z pečovatelských ústavů. Vícekrát jsme byli také v domově pro seniory, na LDN v nemocnici nebo v pečovatelském ústavě udělat lidem radost, pohladit je po ruce… chodí se mnou dcera Martina, která na všem se mnou i úzce spolupracuje, a její děti, moje dvě vnoučátka. Lidem tam vždy přineseme nějaký dáreček, aby jim bylo veseleji.



3) Rodinnou pohodu, klid a zdraví.

Linda Charvátová (Vrňáková) LIV

1) Těším se, až se sejdeme společně s rodiči, prarodiči a celou rodinou u svátečního stolu, popovídáme si, budeme mít čas jeden na druhého. Vždy připravím nějakou hru, která nás ještě sblíží a pomůže se zamyslet nad vděčností a radostí našeho života.

Linda Charvátová (Vrňáková) LIV

2) Naprosto upřímně se přiznám, že tohle zatím nedělám. Zaměřuji se zatím na své nejbližší okolí, protože je pro mne důležité udržovat dobré vztahy s rodinou a přáteli. Když budujeme dobré vztahy kolem sebe, budujeme dobrou celou společnost. Ráda chodím po celý rok do lesa děkovat přírodě a nosím lesní zvěři a ptactvu jablka a tvrdé pečivo.



3) Pod stromeček si přeji, abychom se všichni vzájemně respektovali a zpomalili tempo dnešního uspěchaného světa, abychom vždy začali se změnou u sebe a více se naučili vnímat sebe a svoje okolí. Začali býti více laskaví.

Radka Sirková, CHATTY

1) S rodinou a přáteli.

Radka Sirková, CHATTY

2) Samozřejmě, je to pro mě tradiční součást Vánoc. Svým přátelům například kupuji Skutečný dárek z charitativního e-shopu společnosti Člověk v tísni a letos jsem objevila Ježíškova vnoučata, kde splním přání některému ze seniorů, kteří už nemají žádné příbuzné, kteří by je o Vánocích potěšili.



3) Každý rok si přeji to samé a uvádím tím svou rodinu k šílenství – přeji si totiž světový mír, tak snad jednou…

Sabina Rich

1) Nejlépe s celou mojí rodinou, což ale kvůli našemu velkému počtu vždy vyžaduje cestování během Štědrého dne, ale rozhodně to stojí za to! Počínajíc v Praze a ve Zvoli konče.

Sabina Rich

2) Snažím se pomáhat v průběhu celého roku.



3) Nic krom klidných svátků s mými blízkými. A samozřejmě dobré jidlo! (smích)

Pavla Zimmermannová, TEABAG

1) Tradičně s nejbližší rodinou – s přítelem a našimi dětmi a rodiči u nás v Rakovníku.

Pavla Zimmermannová, TEABAG

2) Pravidelně kupuji Nocleženky pro Armádu spásy a podporuji Domov Ráček v Rakovníku. Také se účastním charitativních akcí, které podporují nadaci „Dobrý anděl“ a Domov Ráček.



3) Žádné konkrétní materiální přání nemám. Budu ráda, když se rodina sejde a v klidu a pohodě spolu strávíme čas. S přítelem jsme si právě teď naplánovali na léto výlet do Gruzie, takže to beru jako předem splněné vánoční přání.