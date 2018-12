Chci šperkem zachytit esenci okamžiku, říká designérka

Špek ji údajně umožňuje osobitější vyjádření, nepodléhá konvencím, tělesným proporcím či věku. Tereza Otáhalíková se na něj zaměřuje stále více. Jednalo se o přirozený vývoj tvorby, návrhářka si prošla oděvem a doplňky.

Lidovky.cz: Co bylo hlavní inspirací pro vaši nejnovější kolekci šperků a proč zrovna název ROOM #239?

Původní inspirace vycházela z mé lásky k cestování a pohledem na světové metropole z okna hotelového pokoje, ale v čase procesu, jak celá kolekce i směřování značky krystalizovaly, získávaly jasnější obrysy, jsem cítila potřebu více vyjádřit osobnější podstatu celé tvorby. Číslo pokoje 239 (je vlastně datem narození) označuje můj vlastní “pokoj”– místo kde můžu být, kým zrovna chci. Každý z nás ten svůj „pokoj“ vnímá jinak, a proto jsem navrhla kolekci šperků, které bude respektovat vaši osobnost. Nebudou vás omezovat nějakou škatulkou, ale plně se přizpůsobí stylu a pocitu který zrovna chcete vyjádřit.

Lidovky.cz: Pro koho jsou určené vaše šperky? Můžete je popsat?

Hlavními atributy kolekce jsou variabilita a kombinovatelnost. Pro striktní minimalisty, kteří nosí zásadně černou barvu máme all in black v černém laku, pro odvážnější se mohou přidat kontrastní kameny, které rafinovaně tuto monochromatičnost prozzáří nebo můžete zvoli celkově výraznou barevnou kombinaci - je to jen na vás. Současně zákazník může volit délku nebo se rozhodne pro asymetrii a odlehčení a zvolí pouze jednu náušnici. Navíc jsou na klipsové zapínání, které se už příliš často neobjevuje, díky tomu jsou náušnice pocitově lehčí a mohou je nosit i lidé s citlivými dírkami nebo úplně bez dírek.

Veškeré šperky testuji na sobě - pokládám si otázky, co bych sama chtěla nosit a proč, představuji si situace do nichž se reálná žena dostává, co prožívá a zároveň jak se chce cítit. Co se týče šperků je dost obtížné mě něčím nadchnout, protože jsem někdy příliš kritická, ale když něco projde mým testem spokojenosti - jsem z počinu nadšená opravdu velice dlouhou dobu.

Tereza Otáhalíková Tereza Otáhalíková se stále více zaměřuje na šperk. Jednalo se o přirozený vývoj tvorby, návrhářka si prošla oděvem a doplňky. Špek umožňuje osobitější vyjádření, nepodléhá konvencím, tělesným proporcím či věku. Hlavní jmenovatelem a důležitým faktorem je estetičnost - sofistikovaná jednoduchost. Terezina síla spočívá právě ve schopnosti zachytit krásu v esenci okamžiku.

Stálou nabídku můžou zákazníci najít na stránkách www.terezaotahalikova.com avšak Spousta krásných kousků je pouze jediným exemplářem, ty můžete sledovat na Instagramu @terezaotahalikova popřípadě si můžete po domluvě přijít prohlédnout novinky do naší galerie na Senovážném náměstí 18, nebo v některých concept storech v Praze nebo v Brně.



Lidovky.cz: Jakým typům šperků se vyhýbáte a proč?

Nemám ráda když si člověk pořídí výrazný šperkový set a všechny kousky na sebe navěsí najednou. Má totiž pocit, že všechny šperky musí být dokonale sladěné - takže když má náhrdelník, tak jej musí doplnit stejnými náušnicemi, náramkem i prstenem...to bych brečela.

Lidovky.cz: Jak tvoříte kolekce? Co vás inspiruje?

Zjistila jsem, že je pro mě důležitým impulsem pro tvorbu silný emocionální zážitek. Něco, co můj život posouvá trochu jiným směrem. Mnohdy se mi stává, že se skrze tvorbu s nějakými vnitřními prožitky vyrovnávám, pomáhá mi to najít rovnováhu, protože najednou něco tak neuchopitelného jako je emoce mohu přetvořit v hmatatelný tvar.

Lidovky.cz: Tvůrčí proces je pouze počátkem, pak nastvává samotná výroba. Kdo za tím vším vlastně stojí?

Šperky navrhuju ve studiu v Praze, ale výroba probíhá v tradiční sklářské firmě v Jablonci nad Nisou, která se specializuje právě na výrobu bižuterie. Mám tamní kolektiv velice ráda, pro mě je to místo malým kreativním rájem plným inspirativních materiálů. Často si ze mě dělají srandu, že jsem jako malé dítě, protože když najdu krabici plnou pro někoho harampádí, zbytků a poškozených polotovarů z výroby dokážu nad ní strávit hodiny vymýšlením jak by se co dalo využít a zpracovat. Myslím, že vím, co letos dostanu na Vánoce.

Lidovky.cz: Jak se z oděvní návrhářky stane designérka bižuterních šperků?

Poprvé jsem se tak dostala ke strojně broušeným kamenům a k výrobě šperků, když jsem pracovala jako designér šperků v Preciose. Popravdě ještě před pár lety pro mě byla představa pracovat s třpytivými kamínky ve smyslu „čím více tím lépe“ absolutně nemyslitelná, ale když jsem si prošla celým výrobním procesem a zjistila kolik práce a úsilí stojí za vznikem jediného křišťálového kamínku, začnete ten produkt vnímat jinak ,absolutně si jej zamilujete, záleží pouze jakým způsobem se použije. Zde jsem také vytvořila svoji první kolekci šperků pro kampaň Nereid. V té době jsem s výrobou šperků neměla žádné zkušenosti, takže jsem se všechno učila za pochodu často způsobem pokus omyl. Ale díky tomu jsem přišla na spoustu vychytávek, které se mi v budoucnu hodily, třeba jako používání ruční vrtačky. V jistém období mě vytváření oděvů jednoduše přestalo naplňovat, možná se k oblečení někdy v budoucnu vrátím, ale momentálně mě fascinují právě šperky a doplňky.

Lidovky.cz: Vybrala jste si poměrně netypický obor- bižuterie - v čem je ta vaše kolekce a přístup výjimečný?

Šperky se vždy dají částečně přizpůsobit klientovi na míru: výběrem barevných variací kamenů, galvanizací nebo úpravou délky. Právě customizace je věc, která se v bižuterii příliš nevidí. Tu stále vnímáme jako masovou sériovku, která má za úkol rychle potěšit, posloužit a potom ji můžeme zahodit.

Lidovky.cz: Kde se dají vaše šperky vidět a koupit?

V galerii Czech Fashion Council pořádám 13-16/12 showROOM 239 bude to jedinečná šance nahlédnout do zákulisí výroby šperků - k nahlédnutí budou jednotlivé komponenty, ze kterých se šperky skládají a zájemci si budou moci navrhnout nebo barevně upravit vlastní náušnice. To je jedna z výhod ruční práce a výroby, můžete být daleko flexibilnější co se týče přání zákazníka, nemusíte vyrábět masový kompromis. Zároveň zde bude k vidění celá kolekce i nejnovější exkluzivní kousky. Navíc dne 13/12 si v rámci show roomu můžete přijít prohlédnout i nejnovější kolekci česko-slovenského návrháře Pavla Berkyho (Pavel Berky), který oslavil řadu úspěchů na mezinárodní módní scéně (Exalt Fashion Show, The Way a další).



Lidovky.cz: Jaké jsou vaše plány do budoucna?

Už na počátku, když jsem se rozhodla pro vlastní značku šperků byl můj cíl jasný. Vyplynul z mé nespokojenosti s aktuálním stavem české bižuterie. Tomuto tradičnímu řemeslu se dnes už nedostává takové pozornosti jako dříve. Na rozdíl od českého skla, které si více méně své postavení drží tak česká bižuterie upadá v zapomnění. Proto je na čase s tím něco udělat, podpořit naši lokální produkci ve spojení s designem a možná se pokusit o renesanci tohoto krásného odvětví.