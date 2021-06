V tomhle se předvedou čeští sportovci v Tokiu. Chtěla jsem uctít i japonskou kulturu, říká autorka olympijské kolekce

Za necelý měsíc začnou už jednou odložené olympijské hry v Tokiu. Autorkou slavnostní kolekce oděvů, kterou oblečou sportovci při slavnostním zahájení, je česká návrhářka Zuzana Osako.

Lidovky.cz: Z čeho kolekce vychází?

Kolekce vzniklá ve spolupráci s firmou ALPINE PRO je mou odpovědí na zadání Českého olympijského výboru, které znělo: „reprezentovat naší tradiční kulturu“, což se děje historicky poprvé a současně „uctít kulturu hostující země“, jak je to u naší nástupové kolekce již letitou tradicí.

Zuzana Osako

Lidovky.cz: Kde jste našla klíč k oběma kulturám?

Zvolila jsem modrotisk, který k nám, podle mnoha zdrojů, doputoval právě z Japonska a stal se i u nás populární barvířskou technikou. Modrotisk byl rozšířený po celém území naší země, barvířské dílny byly v každém, i menším, městě, a i proto každý z nás vnímá modrotisk jako tradiční a má s ním spojené nějaké hezké vzpomínky. I v současném Japonsku je stále oblíbenou technikou a úspěšně proniká i do současného užitkového designu. Barvy naší trikolory a nepsané pravidlo, že v naší nástupové kolekci převažuje opticky bílá barva, díky níž na stadionu záříme, mi byly také dobrým vodítkem.

Lidovky.cz: Na olympijské kolekci jste pracovala tři roky, to je poměrně dlouhá doba. Co bylo nejsložitější?

Vloni jsme znejistěli pod tlakem zpráv o možnosti zrušení her. Měli jsme už mnoho práce za sebou a přišlo období, kdy to letělo médii. Pozvali si mě tenkrát do Událostí a komentářů, aby se mě v živém přenosu zeptali, jestli jsem na tuto možnost připravená. Až ráno poté jsem poprvé připustila, že by se to mohlo stát. To by bylo opravdu smutné.

Jinak je tento projekt od začátku až doposud obrovská škola. A právě teď, ve finále, si vzpomínám na rady, které mi úplně na začátku dali lidé z Alpine Pro. Musím přiznat, že v těchto posledních týdnech nevím, co bych bez takto zkušeného partnera dělala. Prožili to mnohokrát, znají ten neuvěřitelný shon, který je ale teď kvůli covidu ještě mnohem větší a když chvílemi nevím kudy kam, můžu se zeptat. V posledních dnech lámeme nové a nové rekordy a já to sleduji s obrovským vděkem každému člověku, který se na výrobě podílí. Nutné je dodat, že bez toho, aby vše vznikalo v českých rukách, bychom to neměli šanci zvládnout ušít a vyrobit na míru.

Lidovky.cz: Jak vznikala raznice?

Na raznici pracovali formštechři Milan Bartoš a Jaroslav Plucha dlouhé měsíce. Pánové jsou mistry svého oboru, titulovanými Nositely tradic lidového řemesla. Do hruškového dřeva se zasazují mosazné broušené drátky. Každý jeden článek vzoru je jeden drátek určitého tvaru, tak si představte tu práci na formě, která má asi 30 x 30cm. Vzor vzniká opakovaným navazujícím přikládáním raznice na látku.

Lidovky.cz: Jak jste reagovala, když vás poprvé oslovil Český olympijský výbor?

Ani v ten moment mě nenapadlo, že se to promnění v realitu. Úplně mi stačilo to, že mám tu možnost nad tím přemýšlet. Pro mě je právě olympijská kolekce v modě tím, čím reprezentujeme vůči světu naši zem za celý národ. Jde o trošku jiný způsob, než když folklorní soubor nebo soutěžící Miss obléknou slavnostní kroj konkrétního regionu.

Lidovky.cz: Na který kousek oděvu jste nejvíce hrdá?

Na jupku. U žen jupky a u mužů vesty jsou nejběžnějším horním dílem u krojů, jedná se o tradiční oděvy, jejichž siluety jsem vypasovala, četné střihové detaily a zdobení jsou tradiční. Bordury tvoří aplikovaná bavlněná paličkovaná krajka v barvě trikolory. Krajku nám vyrobila česká dílna Topak, která je nejstarší dílnou na výrobu paličkovaných krajek na světě a největší v Evropě.

Lidovky.cz: Kolekce zahrnuje i dva nečekané doplňky…

Ač jsou u kalhot a šatů hluboké kapsy pro uložení akreditací, telefonů, klíčů od pokojů a jiných nezbytností, chtěli jsme poskytnout možnost elegantního a bezpečného uchování věcí při sobě po celý den. Tašky z lýka upletl mistr svého řemesla pan František Koudelka a jsou inspirované pouzdry na láhev vína zvanými sotůrky, jaké se nosí ke kroji při tradičních slavnostech.

Lidovky.cz: A vějíře?

’Netřeba rozvádět, jak výrazným prvkem je vějíř právě v japonské kultuře a důvod používat jej v létě je bezesporu především praktický. Vějíř se stal v posledních letech také oblíbeným doplňkem ke kroji na našem venkově, ať se to milovníkům krojů líbí, nebo ne. Co si budeme povídat, v parádním kroji je v červenci také veliké horko, zvlášť na Podluží, odkud pocházím, kde se obouvají vysoké kožené čižmy, je až 7 vrstev spodniček pod sukní, nebo vlněné kalhoty. Vějíře jsou ručně vyrobené z modrotisku, ručně zasazeného do bambusových rámů.

Lidovky.cz: Pojedete se do Tokia na olympiádu podívat?

Protože intenzivně pracuji na kolekci i pro navazující paralympiádu, která začíná 24. srpna a co do náročnosti střihů je snad ještě větší výzvou, budu olympiádu sledovat při práci a strašně moc fandit!