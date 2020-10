Dělám, co mě baví a vděčím za to Instagramu, říká designér tenisek

Původní profesí je stavař, ale vždy ho zajímal design. Tenisky ho fascinovaly už od dětství a v jeho botníku jich najdeme přes 60 párů. Přes mnohá úskalí si nakonec sen splnil a stal se designerem tenisek. „Díky sociálním sítím teď mohu dělat, co mě baví. Pomohl mi Instagram. Někdo více známý vás označí na fotce a pak se to šiří sociálním světem opravdu rychle a postupně se o vás lidé dozvídají více informací a koho to zaujme, tak vám napíše a prodáte mu svůj produkt,“ říká v rozhovoru pro server LIdovky.cz Martin Brna.

Lidovky.cz: Po 11 letech jste opustil své původní zaměstnání a začal navrhovat design bot, především tenisek na plný úvazek. Jak aktuálně vypadá váš běžný pracovní den? A jak se liší od těch předešlých, kdy jste se živil jako stavební inženýr?

Změna je to obrovská, ale jen a jen v pozitivním slova smyslu. Život se mi doslova přetočil o 180°. Vašek Staněk mi dal možnost se realizovat v tom, co mě baví a kde je výsledkem reálný produkt. V tom je zásadní rozdíl oproti mé bývalé práci, kde byla nulová kreativita. To mě motivovalo hledat něco jiného, což se teď vydařilo, i když to trvalo dlouhých 11 let! Můj obvyklý den začíná vydatnou snídaní a kávou, pak následuje řešení emailů, skicování nových designů, také denně sleduji a inspiruji se teniskami jiných firem na Instagramu nebo jedu do Zlína řešit úpravy tenisek s modelářem Martinem Fojtíkem.

Lidovky.cz: Dočetla jsem se, že jste velký milovník tenisek už řadu let. Kolik párů bychom našli u vás doma?

Aktuální stav je okolo 60 párů, ale naštěstí jsem tuhle vášeň dokázal omezit a boty postupně rozdávám. Nemám je, kam dávat. Já vlastně vůbec nevím, proč se mi z celého módního odvětví líbí hlavně boty a kde tato závislost vznikla. Je to nejspíš právě design, co mě na nich přitahuje. A také mě fascinuje složitá výroba.

Lidovky.cz: Čekala jsem vysoké číslo, ale tohle mě opravdu překvapilo. Které máte nejraději? Plánujete svou sbírku stále rozšiřovat? A nosíte někdy také něco jiného než tenisky?

Předpokládám, že můj botník se bude rozrůstat už jen teniskami, které si sám vyrobím. Anebo si koupím jen boty, u kterých mě bude zajímat, jak jsou vyrobeny. Nemám žádný oblíbený model, ke každé mé tenisce mám nějakou životní vzpomínku. Tenisky nosím celoročně. Ale je jasné, že když napadne sníh nebo jedu do hor, beru na sebe zateplené zimní boty. Nejraději ale chodím naboso.

Lidovky.cz: Co vám na takovou širokou sbírku říká přítelkyně a rodina? Nedělají si z vás občas srandu, neodrazují vás od dalšího nákupu?

Dělávali si ze mě srandu jak rodiče, tak i kamarádi. Ale postupně to začali chápat a myslím že teď už ví, že k botám mám specifický vztah a díky tomu teď dělám, co mám rád. Někdo miluje parfémy nebo dobré jídlo a já prostě tenisky. Poslední dobou vnímám, že tuto závislost na nakupování tenisek má stále více lidí. Libí se mi boty používat a ne je jen překupovat a ukládat do krabic. To je takové zvláštní, ale chápu to.

Lidovky.cz: Dokázal byste popsat, kde vůbec vznikla taková láska k teniskám?

V roce 1997 mě pohltil svět skateboardingu, kde boty hrály a hrají jednu z hlavních rolí. Boty na skate byly vždy něčím speciální oproti botám na běh apod. Měly vychytávky, jako je gumová špička, která prodlužovala životnost boty na skejtu. Schované tkaničky uvnitř boty proti odření a v patě bublinu nebo gely, které pohlcovaly nárazy, když se skáče z velkých výšek. Kamarád Bůža měl v té době skateshop a dával mi katalogy s různými, v té době známými, skate značkami jako DC, éS, DVS, Emerica apod. V té době (rok 1998) jsem na základní škole začal i s prvními skicami tenisek. Tyto skicy mam stále u sebe. Je úsměvné, co jsem v té době vymýšlel za šílené designy.

Lidovky.cz: Kdy vás poprvé napadlo, že by navrhování bot mohlo být nejenom koníčkem, ale plnohodnotným povoláním?

Mě by nikdy nenapadlo, že budu někdy navrhovat nebo vyrábět boty. Já o tom jen snil. Celé to začalo, když jsem od přítelkyně na Vánoce 2018 dostal jako dárek 4 denní workshop výroby tenisek u Evy Klabalové. Jakékoliv typy workshopů bych doporučil všem. Nikdy nevíte, co vás může ovlivnit natolik, že vám to může změnit celý život! Ještě před workshopem jsem se díval na YouTube, kde je pár videí, jak taková teniska vzniká, a zkusil si to, ale neznal jsem teorii. To, co jsem poprvé vyrobil za tenisky, je z dnešního pohledu vtipné, ale ty botičky mi visí v obýváku na stěně, aby mi připomínaly mé začátky.

Po workshopu jsem si sehnal šicí stroj, podrážky, různě barevné kůže, lepidla, nitě a nářadí potřebné k výrobě. Asi půl roku jsem denně trénoval se šicím strojem a zkoušel jak vyrobit dokonalou tenisku. Vyrobil jsem cca 12 párů, než byly jedny boty nositelné. Vytvořil jsem vlastní značku UNBROKEN ADDICTION. Teď vyrábím kompletně tenisky od návrhu až po samotnou ruční výrobu. Ručně dělaný pár tenisek mi zabere okolo 40-50 hodin ruční práce podle náročnosti designu.

Lidovky.cz: Aktuálně navrhujete pouze tenisky nebo i jiné druhy bot? A podílíte se i na výrobě nebo za vámi jde pouze design?

V UA navrhuji jen tenisky, ve Vaskách se teď věnuji designu tenisek, ale jsou v plánu i jiné typy bot a také oblečení včetně doplňků. Navrhoval jste boty už pro celou řadu známých osobností, jako je třeba Přemek Forejt nebo Diana Kobzanová. Jak k tomu došlo? Oslovil jste je sám nebo to bylo naopak?

V tomhle má velkou sílu Instagram. Přemkovi jsem jako známé osobnosti vyrobil boty úplně prvnímu. K tomu, jak jsme se poznali, je příběh, který popisuje Přéma na svém Instagramu. Ostatní celebrity se mi pak ozvaly samy nebo přes někoho známého. Velký virální úspěch měly boty pro DJ Roxtára aka Adolfeena. Baví mě Yemi A.D., protože ho často vidím chodit v botech v designu Mercedes Benz EQC. Dává jim fakt zabrat a to je dobře. Někdy napíšu lidem, co mě zajímají a líbí se mi co dělají, do directu a domluvíme spolupráci. I Vaška z Vasek jsem takto oslovil.

Lidovky.cz: Vnímáte sociální sítě jako zásadní pro vaše povolání? Dovedete si představit, že byste fungoval bez Instagramu a Facebooku?

Díky sociálním sítím teď mohu dělat, co mě baví. Pomohl mi Instagram. Někdo více známý vás označí na fotce a pak se to šiří sociálním světem opravdu rychle a postupně se o vás lidé dozvídají více informací a koho to zaujme, tak vám napíše a prodáte mu svůj produkt. Je to super pro prezentování produktů a budování značek.

Lidovky.cz: Proč zrovna Vasky? Sledoval jste je od jejich počátků nebo vás oslovily až v poslední době?

O Vaskách jsem věděl delší dobu, líbila se mi myšlenka ruční výroby ve Zlíně a s tím spojené navázání na tradici výroby bot Baťa. Je fajn vidět, že lidem už není jedno, kde boty vznikají a kupují lokální produkty. Jak vyšla kampaň na Hithitu první Vasky tenisky Teny, chtěl jsem vidět, jak je vyrábí, abych zdokonalil výrobu svých ručně dělaných sneakers. Napsal jsem Vaškovi, ukázal mi kompletní výrobu. Já mu ukázal moje výrobky a dohodli jsme se na spolupráci, následně jsem dal v práci výpověď. Naštěstí jsem ve stavební firmě měl skvělého šéfa, který mé rozhodnutí chápal a naopak mě podpořil, ať jdu za svým snem. Díky Radime.

Lidovky.cz: Máte nějakou vlastní vizi, kam byste chtěl Vasky posunout nebo se budete držet jejich stávajícího stylu?

Vizí je spousta. Vyrábět více modelů, limitované edice, dělat kolaborace s českými firmami nebo umělci. Mně osobně by se líbil designový směr podobný, jako má značka Filling Pieces. Dělat minimalistické boty a tenisky, ale také ty s víc odvážným designem - jak ve střihu, tak i v barvách. Nebo vyzkoušet vegan a eko materiály. Vašek mi dává volnou ruku, je super. Je mladý, plný elánu a nemá rád slovo nejde. Sepíše mi, co je potřeba navrhnout, a já mu pak posílám návrhy a design společně doladíme.

Lidovky.cz: Co vás čeká v posledních měsících roku? Na co se mohou vaši příznivci těšit?

Nová řada tenisek, nízké vysoké, nové zimní boty, oblečení. Je toho hodně a už teď připravujeme novinky na jaro 2021.