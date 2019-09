Propojení designu a biologie. Výstava Better Nature vypráví hrozivé i poetické p

Britská umělkyně Alexandra Daisy Ginsbergová se zabývá vztahem mezi přírodou a výtvory člověka a zkoumá, jak se toto vzájemné propojení mění s vývojem designu a technologií. Výsledná umělecká díla vyprávějí hrozivé ale zároveň poetické příběhy. Výstava Better Nature mapuje autorčinu cestu umělkyně a kritické designérky.

„Když jsem se v roce 2008 poprvé dozvěděla o syntetické biologii, svou ideologií mě okamžitě uchvátila. Vědci, a inženýři tehdy začínali skrze bioinženýrství designovat sám život. Začala jsem se zvědavě ptát: jestliže inženýři nyní ‚navrhují‘, jak by mohli ‚navrhovat‘ přírodu, jak lze definovat dobrý design a kdo ho bude definovat – a také co budou v takové budoucnosti dělat designéři? Během uplynulých deseti let mne má práce zavála do mnoha laboratoří a ke spolupráci s řadou syntetických biologů, a díky tomu jsem získala dosti důkladný přehled o politických, kulturních, ekonomických a technologických dopadech tohoto oboru,“ říká Ginsbergová.

Výzkumem možných budoucích realit, které by syntetická biologie mohla generovat, umělkyně vytváří narativa, jež diváky vedou k přehodnocení technologického pokroku pomocí nových úhlů pohledu.



Better Nature Výstava probírá do 24. listopadu 2019 v Galerii Vitra Design Musea ve Weil am Rhein.

Výstava zahrnuje šest projektů Ginsberg, které vznikly v úzké spolupráci s vědci, historiky, umělci i sociology. Projekt E. chromi přichází s konceptem, kdy geneticky modifikované bakterie mohou upozornit na choroby v těle, další z projektů Growth Assembly (Hromadný růst, 2009), vytvořený spolu s umělcem Saschou Pohfleppem, nastiňuje budoucnost, v níž se rostliny geneticky konstruují a upravují tak, aby produkovaly zboží či nástroje. Bude to lepší, udržitelnější budoucnost?

V práci Synthetic Kingdom (Syntetické království, 2009) se projektují bakterie generující biologicky odbouratelné plasty, počítačové čipy se vyrábějí z nanobakterií a žárovky svítí díky bioluminiscentním enzymům. Ale co když činnost těchto živých strojů povede k nechtěným vedlejším účinkům? Designing for the Sixth Extinction (Design pro šesté vyhynutí, 2013–15) ilustruje, jak by mohla vypadat biodiverzita, kdyby lidé a jimi vytvořený spoludruh začlenili do přírody s cílem napomoci ohroženým druhům zvířat a rostlin.