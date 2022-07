Přetlaková maska pro zdravotníky i klávesnice k mikroskopu. České studio sbírá světové ceny

Lidovky.cz: Ač jste poměrně malé studio, sbíráte jednu cenu za druhou. Poslední za vývoj klávesnice k elektronovému mikroskopu značky Thermo Fisher Scientific. Co vlastně taková klávesnice umí? Čím je výjimečná?

Martin Žampach: Klávesnice slouží k ovládání velkého elektronového mikroskopu v laboratoři. Hlavním požadavkem klienta byla ergonomie, aby se pracovníkům, kteří s ní pracují každý den, pohodlně používala. Horní plochu klávesnice jsme proto navrhli z plastu s jemným saténovým povrchem, který je příjemný na omak a nestudí laboranty do rukou. Polopropustný materiál umožňuje efektní prosvícení ikon programovatelných funkcí. Hliníkové tělo klávesnice poskytuje stabilní konstrukci k preciznímu a přesnému ovládání mikroskopu. Nejnáročnější částí vývoje bylo skloubit požadavky na design a povrchové úpravy s požadavky na nízký objem výroby a nízké investice.

Martin Hřeben

Lidovky.cz: Cenu jste získali i za přetlakovou masku PROTOTYPUM FACEMASK, která poskytuje nejvyšší možnou úroveň ochrany zdravotníků a zároveň je pohodlná. Kdy tento nápad vznikl? V pandemii?

Martin Hřeben: FACEMASK vychází částečně z projektu COVMASK, což bylo kompromisní řešení, které jsme spustili na začátku pandemie, kdy jsme posílali lékařům improvizovanou ochrannou pomůcku vyrobenou ze šnorchlovacích masek z Decathlonu. Nebyl jsem spokojený s tím, že musí nosit takto nevyhovující pomůcky. Chtěli jsme nabídnout nekompromisní systém, který by byl bezpečný, komfortní a opakovaně použitelný. Tak vznikl nápad vyvinout masku, které říkáme PROTOTYPUM FACEMASK. Je specificky navržená podle reálných potřeb lékařů.

Byl to pořádný sprint, od vývoje nás odrazovaly firmy, které mají s vývojem tohoto typu produktu víc než dvacetileté zkušenosti. Ale my se nenechali odradit. A jsem moc rád, že nakonec vznikl atraktivní produkt, který má řadu unikátních funkcí a neotřelých technických řešení. Navíc prošel náročným testováním v laboratoři a měli jsme na něj pozitivní reakce z testování mezi lékaři. Jednáme s jedním zahraničním partnerem o výrobě, tak doufejme, že se masku podaří dostat na trh a stane se novým standardem pro příští pandemie.

Martin Žampach

Lidovky.cz: Cena Good Design Awards je nejstarší a nejprestižnější ocenění za design a inovace. Zaskočilo vás, že jste ji získali právě vy?

Martin Žampach: Spíš nás to příjemně překvapilo. Přihlašovali jsme se s ambicí, že bychom ocenění mohli získat, takže jsme na výsledky netrpělivě čekali. A podařilo se. Jsme rádi, že byl projekt takto oceněn.

Martin Hřeben: Vnímám zahraniční soutěže spíš jako takový lakmusový papírek, jako možnost získat zpětnou vazbu od lidí z celého světa. Pro nás je ale největším oceněním to, jak produkt přijmou zákazníci, kteří si ho koupí. Zda jim zlepší kvalitu života. Nebo nějakým způsobem zlepší prostředí okolo nás.

Lidovky.cz: Jak jste vlastně pandemii prožívali? Nakolik ovlivnila vaši práci?

Martin Žampach: Zpočátku to byl postupně bobtnající šok, ale postupně nás to ovlivnilo zásadně. Studio se vylidnilo, všichni začali pracovat na dálku, schůzky s klienty se přesunuly do onlinu. Nemohli jsme jezdit za dodavateli, všechno probíhalo distančně. Některé projekty se zastavily, některé se podařilo udržet, a dokonce i získat nové. Ale následky pandemie z hlediska byznysu jsou patrné doteď. Museli jsme optimalizovat výdaje. Rozloučit se s některými spolupracovníky a jiné spolupráce omezit.

Martin Hřeben: Na druhou stranu jsme se dostali k projektu, jako je COVMASK, takže zatímco někteří naši kamarádi a kolegové mohli zvolnit, my naopak začali pracovat na plné obrátky. Až na pokraj vyčerpání. Během pár týdnů jsme navrhli, vyrobili a zásobili nemocnice více než dvaceti tisíci kusy improvizovaných ochranných pomůcek. Pro mě osobně to byl jeden z nejhezčích okamžiků v životě. Poznal jsem úžasnou partu lidí, vše fungovalo neuvěřitelným způsobem a věci se děly nevídaným tempem. Výrobní proces, který by standardně trval půl roku, jsme byli schopni zrealizovat během dvou týdnů. Bylo to dechberoucí.

„U FACEMASK jsme si dali za úkol navrhnout pohodlnou ochrannou pomůcku pro zdravotníky s přívětivým a funkčním designem, která by vyhovovala novým nárokům a požadavkům, které přinesla zkušenost s pandemií,“ uvádí Martin Hřeben, jeden z autorů.

Lidovky.cz: Jak probíhá vývoj nového produktu? Pracujete každý zvlášť, nebo spolupracujete?

Martin Žampach: Je to celkem dlouhý proces, který většinou trvá minimálně rok, ale klidně i tři. Na začátku je vize či zadání od klienta. Od toho se vše odvíjí a definuje. Studio máme, abychom spolupracovali, protože věříme v sílu týmu, různých pohledů na věc a zkušeností jednotlivých spolupracovníků. Vývoj kvalitních produktů je prací týmu. Jedině že by se našel někdo nesnesitelně geniální a obsáhl veškeré profese...

Projekt většinou dělíme na několik fází. Designová studie – koncept, předvývoj – prototyp, vývoj – sériové řešení a supervize výroby. Nutno říct, že nemusíme vždy dělat celý proces, ale třeba jen jeho dílčí část. Záleží na klientovi a typu projektu. Jednotlivé fáze se ještě mohou dělit na iterace neboli kolečka úprav. Až do doby, kdy jsme my a klient s výsledkem spokojeni. Výrobek je odladěn a připraven do výroby.

Lidovky.cz: Dalším vaším velkým úspěchem bylo elektrické prkno JETSURF RACE a následně JETSURF YACHT navržené pro jachtaře. Na co takové prkno vlastně jachtař potřebuje?

Martin Hřeben: První závodní prkno RACE je zaměřené na nekompromisní výkon. Čímž také dostalo ostřejší rysy. Druhé zmiňované – YACHT – je spíš lifestylové a určené jako „posunovadlo“ do marín a přístavů. Když se svezete na elektrickém longboardu, máte pocit, že surfujete ulicemi, což je asi hlavní účel prkna. Radost z jízdy, vítr ve vlasech a – co si budeme povídat – trocha toho machrování.

I když může elektrické prkno na někoho působit jako bezúčelný produkt, marnivost, která slouží jen k zábavě, všímáme si, jakou rychlostí jde vývoj technologií v tomto segmentu dopředu. Ať jde o vývoj malých lehkých elektromotorů, baterií, řídicí elektroniky nebo zavěšení náprav. Jsou to stejné technologie, které brzo najdete například v nějakých malých autonomních robotech, které vám přivezou domů léky, když budete nemocní. Nebo budou pracovat v zemědělství.

Studio nedávno získalo ocenění BIG SEE DESIG AWARDS 2022 za design elektrického prkna XRACE a bezdušová kola pro značku JETSURF.

Lidovky.cz: Věnujete se průmyslovému designu, nelákalo vás někdy něco jiného?

Martin Žampach: Samozřejmě, u mě to jsou v poslední době věci spojené s „vanlife“, tedy s cestováním v dodávce, s prací na cestách, nomádským způsobem života. Takže už dlouho přemýšlím, jak propojit své hobby s profesí průmyslového designéra. Nějaké nápady jsou, ale vše ještě krystalizuje. Dokonce pro tradičního výrobce plynových vařičů MEVA navrhujeme přenosný vařič – dvouplotýnku pro chalupáře, rybáře či cestovatele v dodávkách. Nebo by mě lákalo něco, co se točí kolem jídla a pití. Ale u mě je to spíše na té straně hobby. Pokud budu někdy měnit obor, nejspíš to vždy bude spojeno s mou původní profesí designéra.

Martin Hřeben: Mě by lákalo mít vlastní vinici a pracovat víc v přírodě, ale zatím jsem ve fázi, kdy mám kamaráda vinaře na Moravě, který to štěstí má, a já ho můžu alespoň podporovat. Nejčastěji mu pomáhám tím, že mu sklizeň vypijeme. S kamarády grafiky ze ZERWOX jsme pomáhali s návrhem etiket na víno, takže si nakonec i v jiném oboru zase najdu kousek té „kreativity“.

Málokdo si uvědomuje, že pokud se v rámci designu věnujete hardwaru – tedy fyzickému objektu –, stanete se tak trochu jeho obětí. Je to práce, která se nedá dělat online z křesla nebo při nomádském způsobu života. Tam, kde je váš produkt, kde se vyrábí, kde vzniká prototyp, všude musíte být fyzicky. Vše kontrolovat, upravovat, testovat. Takže když se vrátím k otázce, lákalo by mě cokoli, při čem bych nutně nemusel být tolik fyzicky vázaný na produkt.

„Při vývoji klávesnice byla největší výzva skloubit požadavky na design a ergonomii s požadavky na technologická omezení daná nízkým objemem výroby,“ doplňuje Martin Hřeben.

Lidovky.cz: Máte nějaký sen? Něco, co byste opravdu chtěli navrhnout a poslat do sériové výroby?

Martin Žampach: V zásadě cokoli co nějakým způsobem zlepší život kolem nás. Já říkám, že děláme tzv. neviditelný design. Věc, která nepřijde široké veřejnosti jako něco výjimečného, ale prostě to tam je a funguje. A funguje to dobře. Pozastavujete se někdy nad příborem nebo klikou dveří? Nebo je to pro vás běžná věc, kterou skoro nevnímáte a u níž považujete za samozřejmost, že funguje? Možná se nad tím zamyslíte, až když z nějakého důvodu nefunguje. Až pak si možná řeknete, že to někdo nedomyslel. Jinak si myslím, že už i teď jsme se dostali k několika zajímavým projektům, ze kterých mám radost. Například elektrický člun, logopedická pomůcka, peněženka na kryptoměny TREZOR nebo autonomní TAXI. Na posledních dvou projektech stále pracujeme, tak se ještě máme na co těšit.

Martin Hřeben: Já už si pár snů splnil, ale problém je, že si je často nestačíte pořádně užít, protože už jste při jejich dokončování jednou nohou v dalším novém projektu. Ale ve Škodovkách jezdí hodně mé práce, měl jsem možnost navrhovat nádherný elektrický člun, teď pracujeme na vývoji a designu robotického taxi, což byl posledních deset let můj sen, pak je tu maska pro lékaře, ... Takže ano, měl bych být spokojený. Jen je potřeba se na chvíli zastavit a potěšit se z toho. A bylo by úžasné podílet se na vývoji technologie, která by pomohla bojovat proti změně klimatu nebo řešila energetické problémy.

Cesta ekonomického růstu je cesta do záhuby

LIdovky.cz: Jak vypadá běžný den u vás v ateliéru?

Martin Žampach: Každý den je to jiné, záleží na situaci. Ale dá se říct, že se každé pondělí scházíme ve studiu a probíráme běžící projekty. Co bylo dokončeno, co se povedlo či nepovedlo, co se má dál dělat nebo dokončit. Z toho vyplynou pro každého úkoly na daný týden. Pak už to stereotyp není. Naší silnou stránkou je prototypování v průběhu celého procesu. Neustále něco vyrábíme, testujeme a vylepšujeme. Tiskárny 3D se u nás skoro nezastaví. Stavíme modely a ověřujeme proporce nebo montujeme díly od dodavatelů, abychom sestavili funkční prototypy. A zase testujeme až do úmoru. Samozřejmě si ještě dáváme pravidelné porady z hlediska provozu a byznysu. To sice není tak zábavné, ale je to součástí života našeho studia.

Martin Hřeben: Často také jezdíme na schůzky za klienty a do výrobních firem, které se podílejí na výrobě prototypů. Taky dost přepínáme z kreativního módu, protože musíme řešit i ty nudné provozní záležitosti. Nejčastěji se hádáme o čas na svůj projekt.

Lidovky.cz: Co myslíte, že by podle vás lidstvo opravdu posunulo vpřed?

Martin Žampach: Přemýšlet udržitelně? Starat se o okolí, ve kterém žijeme? Přemýšlet zodpovědně? Chytře využívat zdroje, neplýtvat, ...

Martin Hřeben: Kdyby si lidstvo uvědomilo, že cesta ekonomického a populačního růstu je cesta do záhuby. Jsme velmi úspěšný druh, který se množí závratným způsobem, a většina populace virtuálně propojená s celým světem dříve či později zatouží po západním spotřebním způsobu života, který roztáčí spirálu neudržitelnosti. Lidstvo by vpřed posunulo, kdyby se dokázalo včas poučit z vlastních chyb a staralo se o vlastní planetu, jako by byla jeho nejlepším přítelem.