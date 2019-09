Designblok odtajnil jména vystavujících. Na koho se můžete těšit?

PRAHA Designblok odtajnil vystavující a novinky letošního ročníku. Návštěvníky čekají mezinárodní konference, diskuzní platforma pro profesionály i cesty za designem do regionů. Jednadvacátý ročník mezinárodního festivalu designu Designblok s tématem Budoucnost uvede instalace 348 designérů, módních designérů, výrobců i škol.

Mezi účastníky letos rezonují zejména motivy udržitelné výroby, technologií i experimenty s materiálem. Kromě rekordně obsazené výstavy se mohou návštěvníci těšit také na nové formáty doprovodného programu; chystají se dvě mezinárodní konference, řada přednášek pro profesionály v oboru, workshopy i cesty za designem do regionů.



Designblok 2019 Designblok proběhne od 17. – 21. října 2019.

„Celým Designblokem budou letos jako leitmotiv procházet úvahy o budoucnosti. Může design přispět k řešení klimatické krize? Může nastavit bariéru přebujelému konzumu? Může zkrátka pomoci zlepšit svět? Jsou to závažné otázky. Přizvali jsme proto špičkové odborníky nejen z oboru, aby nám pomohli nalézt odpovědi,“ uvedla ředitelka Designbloku Jana Zielinski.



Designerie

Na téma Budoucnost vytvořila architekturu hlavní výstavy Designerie Lucie Koldová. Designerie bude umístěna ve střední hale Průmyslového paláce. V ní návštěvníci najdou třeba vesmírný modul, pohled do budoucnosti práce, roboty, bludiště i vynálezy designérů, které pomáhají v zemích třetího světa.



„Prostor Designerie je řešen jako všeobjímající universum, ve kterém jsou zastoupeny různé oblasti lidského života a práce v jejich aktuálním stavu, a navíc bez hranic a bariér. Cílem konceptu Designerie je ukázat jakýsi pomyslný odkaz budoucím generacím, který bychom v tuto chvíli zanechali. Jde jak o velmi vysoký technologický pokrok, tak o lidskou odpovědnost vůči našim potomkům. Z mého pohledu není možná spokojená budoucnost bez řádně využité minulosti,“ vysvětlila Lucie Koldová. V Designerii zároveň bude umístěna Garden Stage, na které proběhnou konference i módní přehlídky a výstava jednoho ze dvou hlavních zahraničních hostů - Jaye Osgerbyho pro značku Vitra.



Tři hlavní prostory Designbloku – Superstudio, Openstudio a Art House nabídnou návštěvníkům instalace firem, designérů a umělců. Za designem letos díky podpoře CzechTourism mohou zájemci vyrazit i do regionů; speciální autobusy Designbloku budou vypraveny v průběhu festivalu do galerie 8smička v Humpolci, industriálního prostoru Uhelného mlýna v Libčicích nad Vltavou a do tradičních skláren Rückl a Bomma. Jako vždy se připojují i showroomy a koncept story po Praze. Na návštěvu i speciální akce zvou značky Konsepti, Cihelna Gallery, VOIX, Uměleckoprůmyslové museum v Praze a řada dalších.