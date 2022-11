Kluci, kteří si hrají s ohněm. Návrhář Jan Černý představil novou kolekci

Nová kolekce A Boy Who Plays with Fire je rozdělena do tří částí, které odkazují na tři fáze lidského života: dětství, dospívání a dospělost.

„Nehraj si s ohněm. Věta, kterou jsem často slýchal v dětství, se současně s elementem plamene stala hlavní myšlenkou a symbolem kolekce. Oheň jako teplo domova, stejně jako nespoutaný živel a magie transformace. Tato show oslavuje, že jsem si obrazně s ohněm doposud hrát nepřestal. A že se to vyplatilo. Současně tím vybízím vás, abyste udělali totéž a plnili si své sny a touhy,“ popisuje Černý a dodává: „V těchto třech částech přirovnávám život člověka k jednotlivým stádiím ohně: dětství ke škrtnutí sirkou, dospívání k divokému a nespoutanému ohni a dospělost k na první pohled méně nápadným, ale zároveň nejvíce výhřevným uhlíkům.“

Barevný vývoj kolekce si hraje s mými typickými vibrant barvami, současně ale reaguje na nelehkou dobu mnohem větším zastoupením tmavých barev a černé. Látky zdobí potisk jakoby uhlem nakreslených ohňů a dalších sezonní motivů, která je dílem grafika Martina Tomáše.