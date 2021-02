Designérské snění. Jak by mohla vypadat nomádská Škoda 1203 pro 21. století

Praha Automobilka Škoda představila skici své dodávky pro 21. století. Studii má „na svědomí“ mladý designer Daniel Hájek, který vycházel ze socialistické dodávky Škoda 1203.

Někteří ji považují za nejhorší auto vyprodukované socialistickým automobilovým průmyslem v Československu. Jiní na ni nedají dopustit. Řeč je o dodávce Škoda 1203. Pro Daniela Hájka je to auto, které řídil jako první.



„Používali jsme ho jako pracovní stroj na poli, už v patnácti letech jsem si ho mohl občas nastartovat a sem tam s ním po poli pojíždět,“ říká designer. Teď oživil v rámci série Ikony v novém kabátě právě Dvanáctsettrojku. „Domnívám, že by takové auto dnes značce Š velmi slušelo,“ říká Daniel. Podle něj je to vůz, který naprosto ztělesňuje hodnoty značky: praktičnost, velký vnitřní prostor i Simply Clever řešení.

V jeho představách je „nová“ 1203 moderním kempinkovým vozem s výklopnou střechou. „Popularita tohoto typu aut v poslední době roste, takže jsem nakonec zvolil právě toto provedení. Ale na začátku jsem uvažoval třeba o návrhu vozu pro doprovod pelotonu na Tour de France,“ připomíná Daniel angažmá automobilky v cyklistice.

Není to retro

Při návrhu své studie moderního modelu Škoda 1203 se maximálně snažil design legendárního vozu přenést do 21. století, aniž by přitom sahal po příliš retro řešeních. „Chtěl jsem, aby z mé studie bylo cítit, že je to to auto, ale aby to zároveň nebylo prvoplánové retro řešení. Navrhoval jsem moderní vůz s odkazem na legendu,“ popisuje filosofii studie její autor. Celkově se pak snažil o maximálně čisté provedení designu. „Chtěl jsem, aby byla nadčasová,“ vysvětluje.

Danielova nová 1203 tak dostala „dvojitý kšilt“, jak autor nazývá mírně přetažený lem střechy a masky chladiče, namísto jemných oblin ovšem obojí vyvedené v trochu ostřejších rysech. Obvodovou horizontální linii původní 1203 nahradila pro vozy s okřídleným šípem dnes typická „tornado linie“ a auto dostalo velmi moderní světelný podpis. „Dlouho jsem přemýšlel, jak odkázat na kulatá světla originálu, která by ale jinak byla moc retro prvkem. Proto je tu jen ten náznak obloučků, ale jinak nová výrazná signatura,“ říká Daniel.

Nejvíc dala Danielovi podle jeho slov „zabrat“ záď studie. „Původní 1203 je poměrně úzká, moderní auta jsou hodně rozkročená, navíc jsem opět vymýšlel, jak sem dostat odkaz na světlomety, které 1203 podědila po modelu 1000 MB,“ přibližuje. Auto tak opticky hodně rozšiřují horizontální linie a odkazem na úzkou stavbu 1203 jsou skloněné bočnice a relativně úzká střecha.

Od kolebky do hrobu ŠKODA 1203 byla nejrozšířenějším československým užitkovým vozem 20. století. Její premiéra se odehrála 14. září 1968 na strojírenském veletrhu v Brně, Čechy a Slováky provázela doslova od kolébky (sanitní verze) až po cestu poslední (pohřební provedení), nemluvě o mikrobusech, dodávkách, valnících či montážních verzích. Užitkový vůz s jednoprostorovou karoserií byl poháněn čtyřválcem OHV o výkonu 39 kW. Z počátku se model vyráběl ve Vrchlabí, v roce 1981 se produkce přesunula do Trnavy, kde se 1203 vyráběla až do druhé poloviny 90. let. O peripetiích jejího vývoje čtěte ZDE.



Variabilita především

V Danielových představách stojí nová 1203 na platformě koncernového Volkswagenu Transporter. Ale mohla by být klidně i plně elektrická. „Elektromobil by dovolil ještě lepší využití prostoru,“ podotýká. Dominantou interiéru je minimalisticky pojatá palubní deska, opět s výrazným horizontálním členěním a rovněž horizontálním dvouramenným volantem.



Svou 1203 naskicoval Daniel propiskou a výsledek dobarvil v počítači. „Je to můj oblíbený způsob práce. Navíc propisku mám vždy u sebe. Při jejím využití není prostor pro chyby a propiska vytváří poměrně charakteristickou stopu, takže mé skici jsou trochu jiné, méně dynamické a více ilustrativní,“ uzavírá.