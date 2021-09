Doba turbulentní. Čeští designéři pandemii přežili, prožitky mají ale rozdílné

Přeplněné sklady s neprodaným zbožím, nebývalý úspěch online řetězců se sportovní a neformální módou, jako je Nike nebo Lululemon, pokles prodejů bot s jinou než plochou podrážkou, přesun vysoké módy do virtuálního světa, ale i bezprecedentní zájem o zboží prémiových značek v asijských zemích. Tohle všechno jsou trendy, které poslední rok a půl určovaly směřování etablovaných módních domů, ale i malých nezávislých návrhářů napříč kontinenty. A nebyl by to globalizovaný svět, kdyby se některé z nich neprojevily i v tuzemské módní kotlině.



Nevelká poptávka po formálním oděvu způsobená zejména přesunem práce do obýváků definitivně ukončila už tak nalomenou značku Pietro Filipi založenou roku 1993 Petrem Hendrychem. Ke dnu s sebou stáhla také přidruženou firmu Pietro Filipi Stores, která provozovala maloobchodní prodejny.