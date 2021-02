Dřevo je poslušné, kov nekompromisní a sklo je jak kocour, říká designér

Za projekt Veltrusy Mansion byl nominovaný na Czech Grand Design Award v kategorii Designér Roku 2020, svá díla vystavoval v italských galeriích a za kolekci Eclecticism si odnesl hlavní cenu v kategorii Nejlepší novinka designéra z Desingbloku 2019. „Mám rád různorodost materiálů se kterými pracuji. Nebavilo by mě se vyhraňovat pouze pro jeden materiál. Baví mě barevnost, s jakou je nutné ke každému materiálu přistupovat. Dřevo je poslušné a exaktní, kov je nekompromisní, zároveň nevyzpytatelný. Sklo je jak kocour, nikdy nevíte co od něj čekat,“ říká v rozhovoru pro server LIdovky.cz designér Jiří Krejčiřík.

Lidovky.cz: Za projekt Veltrusy Mansion jste byl letos nominovaný na cenu Czech Grand Design Awards v kategorii Designér Roku 2020. Mohl byste projekt přiblížit?

V mém projektu jsem pracoval s pojmem “reclaimed wood”, který se objevuje v udržitelném přístupu k nábytkovému designu. Jedná se o širší pojem, jenž zjednodušeně znamená opětovné využití dřeva, jež mělo v minulosti své využití a nyní je odsouzeno k likvidaci či jiné formě zániku. V mém projektu využívám přirozeně padlé stromy a rozebraný altán ze zámeckého parku Veltrusy. Navrhl jsem stůl, jehož estetika a použití intarzie reflektuje dobový kontext místa, odkud dřevo pochází. pozn.: Veltruský zámek je klenot české barokní architektury, jež byl později přestavěn a rozšířen v klasicistním stylu.

Lidovky.cz: Jak probíhaly práce se stoletým jasanem? A využil jste ho celý?

Pracovat s tímto dřevem nebylo snadné a celý proces byl náročný a zdlouhavý. Bylo potřeba projít celým procesem zpracování dřeva od jeho vytěžení, formátování, prosušení. Takto starý strom má zároveň spoustu vad a prasklin, kvůli kterým ho nebylo možné použít celý. V dnešní době si truhláři nakupují perfektně prosušené a zpracované dřevo, se kterým jde rovnou pracovat.

Jiří Krejčiřík Jiří Krejčiřík (1989) je multidisciplinární designér, který se zaměřuje na svítidla, sklo a nábytek, design interiéru, produktový design a instalace.

Má zkušenosti s prací pro mezinárodní studia a značky, mimo jiné působí jako designér v ateliéru Ronyho Plesla. Z jeho posledních realizací stojí za pozornost kolekce brýlí, kterou navrhl pro značku Alexmonhart. V jeho volné tvorbě ho zajímá zejména hodnota kulturního dědictví - vizuální dialog mezi historií a současností a s ním spojená estetika.

Lidovky.cz: Součástí nominace je kolekce skleněných objektů Forms Symbols. Mohl byste popsat, co jste v této kolekci sledoval?

Jedná se o kolekci sedmi ručně foukaných a broušených objektů, které volně vzešly z mé předchozí kolekce Heritage / Contemporary, ve které jsem kombinoval tradiční broušené sklo a sklo nově vytvořené. Šlo tedy o kontrast tradičního a současného. Toto mě inspirovalo ke kombinování hodně rozličných forem, které se zpočátku mohou zdát nevyvážené až disharmonické. Mým záměrem bylo dosáhnout sofistikované harmonie. Ne však cestou redukce a minimalismu, ale naopak jí dosáhnout v bohatosti, komplikovanosti, rozličnosti a napětí. Vytvářím formy a kompozice, netypické pro sklářský svět. Zkoumám, jak vnímatel reaguje na estetiku, kterou nezná a jak se jeho vnímání v čase proměňuje.

Lidovky.cz: Vaše portfolio je široké – vytváříte svítidla, nábytek, ale věnujete se také interiérovému designu a instalacím… Pro značku Alexmonhart jste navrhl i brýle.

Ano, navrhovat brýle mě moc bavilo. Je potřeba zohlednit spoustu faktorů. Je to tenká hranice, kdy balancujete nad tím, aby byly brýle příjemné na nošení, zároveň vytvořit výrazný módní doplněk, který ale bude univerzální a bude slušet všem. Velká výzva byla rovněž to, aby brýle byly unisex.

Lidovky.cz: Jak dlouho jste na nich pracoval?

Celý proces trval téměř půl roku. Nicméně to především proto, že je potřeba ke každé drobné změně vytvářet prototyp, který je poté potřeba testovat.

Lidovky.cz: Čím jsou originální?

Řešil jsem problematiku toho, proč se v praxi nepoužívají nasazovací klipy, když z teoretického hlediska je hrozně praktické mít možnost jednoduše nacvaknout tónovaná skla, například na dioptrické brýle. Originalita spočívá v použití magnetů, díky kterým klip na brýle nacvaknete naprosto jednoduchým způsobem, bez toho, aniž byste si brýle sundali. Já sám osobně dioptrické brýle nenosím, ale při řízení rád používám lehce tónovaná skla. Nicméně, když začne svítit slunce, tak potřebujete více tónovaná skla. Díky výměnným klipům, kdy kromě praktické funkce různých typů skel, rovněž můžete obměňovat barevné kombinace vašich brýlí.

Lidovky.cz: Byla to společná práce s Alex, nebo jste na brýlích pracoval sám?

Alex oslovila mě a Lucii Koldovou, aby každý z nás navrhl své brýle, kde uplatní svůj osobitý rukopis, tudíž jsme měli volnou ruku. Vždy si moc užívám tyto spolupráce, kdy se zadavatel nebojí, chce váš přístup a nechá vám volné pole působnosti pro vaší expresi.

Lidovky.cz: S jakými materiály pracujete nejraději a proč?

Mám rád různorodost materiálů se kterými pracuji. Nebavilo by mě se vyhraňovat pouze pro jeden materiál. Baví mě barevnost, s jakou je nutné ke každému materiálu přistupovat. Dřevo je poslušné a exaktní, kov je nekompromisní, zároveň nevyzpytatelný. Sklo je jak kocour, nikdy nevíte co od něj čekat.

Lidovky.cz: Působíte jako designér v ateliéru Ronyho Plesla? Čemu se zde věnujete nejvíce?

Nejvíce se věnujeme projektům souvisejících se sklem. Hodně děláme svítidla do privátních rezidencí, nápojové sklo pro značku Sahm, Rückl. V poslední době jsme pracovali na projektu pro firmu Eta. Kromě designových projektů pracujeme na přípravě Ronyho výstav, které se mají v následujících letech uskutečnit a kde bude Rony představovat své volné objekty, vyrobené technologií tavené plastiky.

Lidovky.cz: Lidovky.cz: Ovlivnila vaší práci současná situace?

Určitě ano. Situace kompletně zamíchala s trhem, firmy se obracejí do úsporného módu. Kvůli pandemii bylo několik spoluprací s firmami pozastaveno. Investuji teď více času do svých projektů. V posledních týdnech jsem pracoval na přípravě výstavy New Glass Selection v galerii Kvalitář, kde jsou k vidění mé skleněné objekty a stůl Veltrusy Mansion. Kromě mé tvorby si kurátor vybral práci Milana Housera a Anny Jožové. Výstavu je nyní možné navštívit v ohledu s nařízeními, formou individuálních prohlídek s kurátorem výstavy Janem Dotřelem.

Lidovky.cz: Kde všude ve světě jste vystavoval své práce?

V rámci výher v různých zahraničních soutěžích jsem byl součástí kolektivních výstav v Regensburku, Schönsee a Hamburku. Teď nejaktuálněji jsou mé stoly z kolekce Eclecticism u italské galeristky Rossany Orlandi. V létě byly na výstavě v její galerii v Porto Cervo na Sardinii a nyní jsou v Master Gallery v Miláně. Nově také stůl Odyssey zakoupila Moravská galerie v Brně, která jej umístí do nově připravované stálé expozice českého designu.

Lidovky.cz: Máte nějaký nový rozpracovaný projekt?

Nyní intenzivně pracuji na interiéru dřevostavby v Milovicích a připravuji nový stůl pro jednu pařížskou galerii.

Kolekce skleněných objektů Forms Symbols

Lidovky.cz: Za stoly z kolekce Eclecticism jste na loňském ročníku Designbloku vyhrál cenu v kategorii Nejlepší novinka designéra. Překvapilo vás to?

Překvapilo a potěšilo. Stoly byly šíleně komplikované na výrobu. V určitých momentech to vypadalo, že se nedokáží dokončit přesně podle mých představ, kvůli čemuž byla i dost napjatá atmosféra mezi mnou a řemeslníky. Kvůli stolům jsem i naboural auto. Celý Designblok a zmíněná cena byl pro mě signál, že to mělo smysl.

Lidovky.cz: Často se o vás píše jako o multidisciplinárním designérovi. Myslíte, že to označení sedí?

Přijde mi to výstižný, sjednocující pojem pro všechny rozličné projekty na kterých pracuji. Od skla, přes nábytek, svítidla až k projektům pro firmy, které zahrnují měřítko od návrhu brýlí až po instalace na zahraniční veletrhy nebo interiérový design.