Elegantní a zvlněná Manta. Lucie Koldová navrhla pro mmcité lavičku

Lucie Koldová Lucie Koldová je přední česká designérka působící v Praze. Po absolvování Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se v roce 2009 odstěhovala do Paříže, kde si záhy vybudovala mezinárodní klientelu. Ve svém čistém a charismatickém díle se zaměřuje především objekty ze skla, svítidla a nábytek; její portfolio tvoří předměty denní potřeby, poetické galerijní objekty a limitované série, zasahuje i do konceptuálního designu a designu městského prostoru. Po 4 letech v Paříži se vrátila do Prahy, kde založila studio.

Lucie Koldová pracuje s tradičními řemesly, kombinuje sklo, kov, dřevo nebo mramor a vytváří z nich skulpturální objekty. Čerpá z různých vlivů, inspirací a kultur. Snaží se jít na samou mez proporčních možností, propojuje koncept s důmyslnou jednoduchostí a smyslnou elegancí. Zkoumá možnosti materiálů, hraje si se světlem, jeho odrazem a průsvitností ploch či hmot. Je několikanásobnou vítězkou cen Czech Grand Design i EDIDA - Elle Decoration, sbírá ceny i v zahraničí, např. Red Dot Design Award, Archiproducts Design Award v Itálii nebo Design Plus v Německu. Kromě Manty vytvořila pro mmcité univerzální systém Urban Islands.