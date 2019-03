Czech Grand Design zná finalisty. Vítězové si odnesou brýle proti záření slávy

Finalisté Cen Czech Grand Design 2018 Designér roku

Herrmann & Coufal, David Karásek/ kolekce nábytku Pixel (mmcité)

Lucie Koldová / křeslo Chips chair (Ton), svítidla Jack O`Lantern (Brokis), objekt Blossom



Karel Matějka / lampa ONE Zero

Módní designér roku Tereza Rosalie Kladošová / kolekce Merino Recycle

Adam Kost / kolekce SS19, kolekce Sensitivity reset



Liběna Rochová a MUSA / fashion art performance Doteky (Debra)

Designér šperku roku Nastassia Aleinikava / kolekce šperků Komety, kolekce brýlí IOKO & NA eyewear

Karla Olšáková / kolekce Into the Pink



Janja Prokić / kolekce HOMA ∇, koruny pro královnu

Grafický designér roku Vítek Škop, Adam Uchytil, Jan Drozda a Mikuláš Křen / koncept a vizuální identita výstavy, mobilní aplikace, webu a katalogu pro projekt Czech Innovation Expo

Robert V. Novák a Zuzana Burgrová / vizuální identita Galerie výtvarného umění v Ostravě



Veronika Rút Nováková / koncept a vizuální identita Manuálu dobré praxe reklamy a označování provozoven v městské části Brno-střed (Statutární město Brno)

Fotograf roku Michaela Karásek Čejková / koláže v kuchařce 4x7 (Kristina Netíková, Bistro No. 19), koláže k albu Never Sol: Chamaleo, koláže ze série Bohatství české kuchyně (Soffa), fotografie kolekce Homa (Janja Prokić)

Daniela a Linda Dostálkovy / autorská kniha Hysteric Glamour (InOtherWords), editorialy Cirkulace a Lipstick Shape Personality (Vogue CS)



Hana Knížová / fotografie Nadotek (Proč ne?!), kampaň Pigmentarium Perfume a Kids (pro Stella McCartney) a fotografie ZŠ a ZUŠ Líbeznice pro projekt Projektil33

Ilustrátor roku Jindřich Janíček / ilustrace pro komiks 75 stupňů Fahrenheita (magazín B), ilustrace pro Hospodářské noviny, ilustrace pro knihu Ilustrovaná Ústava České republiky (Take Take Take)

Marek Pokorný / ilustrace pro komiks Svatá Barbora (Marek Šindelka, Vojtěch Mašek, Lipnik)



Chrudoš Valoušek / linorytové ilustrace ke knize Panáček, pecka, švestka, poleno a zase panáček (Vojtěch Mašek, Baobab)

Objev roku Veronika Janečková / kompostovatelné kávové kapsle

Malai Biomaterials / vývoj biomateriálu Malai



Maria Nina Václavková / projekt OffCuts

Výrobce roku Bomma / svítidla Orbital (deForm), svítidla Umbra a Dark & Bright star (Dechem)

Javorina / kolekce 2018 (Vrtiška Žák), psací stůl Desk (Leo Čellár)

TON / křeslo Chips Chair (Lucie Koldová), kolekce Santiago 02 (René Šulc)