Folklór je způsobem života. Mám ráda funkci ornamentu, ochraňuje své nositele, říká návrhářka

Už na škole ji lákala myšlenka na tvorbu oblečení. Kombinovat barvy a vzor ji vždy bavilo. Její láskou byla odmala zvířata a folklór. Ty do svých návrhů šikovně zapracovala. „Jako každý jsem si prošla několika šílenými experimenty, ale brzy se mým velkým tématem stala krajina, a hlavně zvířata. To se postupně prolnulo s folklórem, který se mi líbil už od dětství, když jsme si s tátou zpívávali valašské lidovky,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz návrhářka Vendula Pucharová Kramářová.

Lidovky.cz: Jak jste se dostala k navrhování oblečení? A proč jste zvolila folklórní motivy?

Oblékání mě vždy velice bavilo, co si pamatuju, už na gymplu jsem si šila jednoduché oblečení. Napadlo mě stát se módní návrhářkou, ale nakonec jsem se věnovala hlavně ilustracím dětských knih a vystudovala jsem malbu. Můj taťka hrával ve Valašské cimbálce, z dětství mám na zpěvy lidovek moc krásné vzpomínky – folklor mne tedy ovlivňoval už odmala.

S folklorními motivy jsem začla pracovat v roce 2009 při své diplomové práci. Šlo o cyklus velkoformátových maleb s ilustracemi lidových písní, doplněnými o folklorní ornament. Přes tuto malou okliku jsem se nakonec přece jen k navrhování dostala, když mě oslovila Markéta Bartáková s vytvořením kolekce pro nově vznikající značku Folklor Moderní Slovácko. K založení PECKY už byl jen krůček a největší motivací byl nedostatek originálních kousků v obchodech, které by splňovaly moje nároky. Nejprve jsem tedy vytvořila pár kousků pro sebe, a tak se postupně rodila myšlenka na vlastní značku.

Lidovky.cz: Pracujete se symbolikou? Třeba v motivech zvířat či rostlin?

Většinou ano. Používám pár fragmentů ornamentu, který se běžně používá ve slovácké architektuře, jako jsou různé bobule, jablíčka a lístečky, ale upravuji jejich barevnost i tvarosloví. Potom si do ornamentu přidávám vlastní prvky, buď pro jejich symboliku, nebo zkrátka jen proto, že se mi líbí. Například ráda používám dubové listy a žaludy, protože považuji dub za jakýsi svůj osobní strom, pod jedním jsem se totiž vdávala.

Zvířata pak mají svůj význam sama o sobě, jak je známe z bajek nebo různých pohádek. Nejraději mám lišky, na kterých se mi líbí jejich rošťáctví a jeleny, které považuji za takové pány lesa. Původní funkce ornamentu je magická, ochraňuje své nositele a obyvatele domů. Ráda si představuju, že podobné schopnosti má i moje oblečení. Mám tříměsíčního syna, vytvořila jsem mu panel do postýlky se spícími zvířátky a funguje to - spí krásně celou noc.

Lidovky.cz: Jaké materiály při své práci používáte? A se kterými se vám nejlépe maluje?

Na své oblečení používám velmi širokou škálu materiálů. Ornamenty kreslím v počítači, a potom se na látky přenáší tiskem nebo výšivkou. Nejprve si vymyslím a navrhnu motiv, který chci ztvárnit. Princip práce je podobný jako když maluji obraz, proto o PECCE říkám, že to jsou obrazy, které se dají nosit. Na mikiny a softshellové bundy používáme polyestery, na trička a košile bavlny. Vyšívané sukně jsou taky bavlněné, vyšívané kabáty potom z vařené vlny. Každý materiál je specifický, přemýšlím nejen nad jeho využitím, ale taky nad původem. Snažím se vybírat české nebo italské dodavatele, chci vytvářet módu co nejvíce s lokálními zdroji. Ve volné tvorbě nebo ilustraci preferuji akvarel, je to jemná a intimní práce, pravý opak velkoformátových pláten, které jsem malovala na škole.

Lidovky.cz: Vaše oblečení je nepřehlédnutelné. Máte představu, kdo jej obléká?

Je to velmi různé. Zpočátku, když jsem měla jen kolekci tutu sukýnek, které jsou dost divoké, oslovovala jsem hlavně mladé holky. Za poslední dva roky jsem ale své portfolio hodně rozšířila a přidala taky kolekci luxusních a elegantních kousků, jako jsou již zmiňované zimní kabáty, vyšívané áčkové sukně nebo šifonové šaty. Tyto kousky samosebou taky nesou můj rukopis, ale jsou decentnější a oslovují i ženy ve středních letech, manažerky, právničky, veterinářky. Každý je tak starý, jak se cítí, nemyslím si, že by nutně tyto dámy musely do práce chodit v šedém kostýmku. Je potřeba se trochu rozzářit a nechat své osobnosti vyniknout. I když sortiment pro ženy kraluje, rozšiřuju nabídku o kolekci pro muže a děti, takže škála zákazníků je velmi široká. Co je spojuje, je láska k přírodě a odvaha vyjít si v něčem originálním.

Lidovky.cz: Pracujete i na dětské kolekci. V čem bude jiná?

Musí hlavně po praktické stránce vyhovět náročným požadavkům maminek, sama pozoruju, kolikrát za den převlékám malého Huberta, a to nejsem nijak úzkostlivá máma, která už při malém ublinknutí mění obleček. Takže potřebuju, aby byla kolekce nejen pěkná, ale také funkční a usnadňovala maminkám a dětem život. Právě vychytáváme střihy a tisk a snad brzy vystřelíme s baby kolekcí bodýček, tepláčků a overalů. Pro větší děti už delší dobu šijeme hlavně mikiny a softshellky a podle toho, že se maminky pro další kousky vracejí s růstem jejich ratolestí, usuzuji, že je kolekce úspěšná. Po vizuální stránce bude jiná barevností a dělám pro ni taky speciální ornament s mláďátky lesních zvířat.

Lidovky.cz: Co pro vás znamená folklor a návrat k tradici?

Mám mnoho kamarádů, pro které je folklór způsobem života, já jsem spíš pozorovatel. Obdivuji tance, kroje, architekturu, jsem pyšná na naše kulturní dědictví a jsem nadšená, když má pokračovatele a když se mu věnují další a další generace. Myslím, že je důležité být uvědomělý, odkud pocházíme. Já svůj rodný kraj (Mikulovsko a Podpálaví) miluju, nechtěla bych žít nikde jinde. U nás ve vesnici se konají pravidelně hody, krojovaný ples, nebo v poslední době třeba historické žně s ukázkou tradičních způsobů sklizně. Není to tu jako někde na Balkáně, kde jsou kroje stále součástí běžného života, u nás je kroj spíš takový kostým, který se obleče na zvláštní příležitost, ale mně to nevadí, jsem ráda, že se tradice zachová.

Lidovky.cz: Co si myslíte o tom, že modní řetězce chrlí jednu kolekci za druhou?

Jak jsem už možná naznačila, záleží mi i na tom, jak moje oblečení vzniká, kde se berou látky, z kterých šijeme, a jakou ekologickou stopu tu zanechá. Přijde mi absolutně šílené, když vidím přeplněné regály s nekvalitním oblečením se 70% slevou. Nabádá to k tomu mít skříň plnou šatů, které si v lepším případě vezmete dvakrát na sebe. Neříkám, že si nic nekoupím v normálním obchodě, ale preferuju minimalismus. Mít pár kousků oblečení, které se dá různě kombinovat, je mnohem lepší. Třeba moje tutu sukýnky jsou super s koženou bundičkou a teniskami, ale když si k ním dáte lodičky a sáčko, můžete klidně vyrazit do divadla nebo na romantickou večeři. Módní průmysl je jedním z největších znečišťovatelů ovzduší. Proto nejradši podpořím malého místního výrobce, který nevyrábí své zboží v Asii, ale tady u nás.