Opustila práci a do rukou vzala pletací jehlice. Jeden vlněný svetr pletu klidně i týden, říká Hana Hofmanová

Lidovky.cz: Plést svetry jste prý začala na žádost kamarádky. Jak to teda bylo se založením vaší značky?

Procházela jsem poměrně zlomovým obdobím, odešla z dlouholeté práce a cítila, že si potřebuji odpočinout. Tehdy za mnou přišla kamarádka se žádostí, jestli bych jí upletla svetr. A následně se strhl obrovský zájem a já začala tvořit jeden svetr za druhým. V téhle době jsem testovala vlny, jejich kvalitu a vybírala takové materiály, které naplňovaly mou představu finálního výsledku. Tento tvůrčí proces, na jehož konci někomu udělám radost, mě nesmírně naplňuje a dává pocit smysluplnosti. A tak zcela přirozeným způsobem vznikla značka Woolhof.

Lidovky.cz: Pracujete s vlnou, jaký má tento materiál výhody a jaké nevýhody?

Vlna je přírodní materiál, který má dlouhou životnost a spoustu nenahraditelných funkčních vlastností, a ty mají blahodárný vliv na naše tělo a zajišťují nám pocit komfortu. Vlna pohlcuje vlhkost, a díky tomu udržuje naše tělo v suchu a teple. Zároveň udržuje stabilní teplotu díky svým termoregulačním vlastnostem a skvěle izoluje proti chladu. Vlna je také vhodná pro alergiky, a to včetně těch na peří. Nezanedbatelnou vlastností jsou její léčebné účinky, protože vytváří tzv. suché teplo, takže ji ocení všichni, kdo mají problémy s klouby nebo pomáhá při nachlazení. Nevýhodou může být její vytahování, plstnatění nebo žmolkování, k čemuž je náchylná hlavně ovčí vlna a kašmír. Tomu lze předejít správnou péčí, která je velmi důležitá. Další nevýhodou je, že chutná molům, před nimi je třeba ji ochránit.

Lidovky.cz: Jak zacházet s vlněným svetrem, aby člověku dlouho vydržel? Jak často ho třeba prát?

Vlněné je nutné prát v ruce, kromě vlny, která nese označení „superwash“, tu lze dát do pračky. Nicméně se perou málo, časté praní jim škodí. Vlna má samočistící schopnost, proto svetry stačí pouze vyvětrat. Jak často prát záleží na míře znečištění, ale v průměru ho stačí vyprat jednou za půl roku.

Lidovky.cz: Jeden z vašich svetrů váží dokonce přes kilogram, je pohodlný na nošení?

Ty, které váží přes kilogram, jsou vyrobené ze silné peruánské vlny a jsou skvělé na jaře a na podzim místo bundy. Tyto jsou oblíbené a na nošení zcela pohodlné. Jsou velmi teplé a zároveň prodyšné.

Lidovky.cz: V historii jsme byli vlnařskou velmocí. Vyváželi jsme vlnu do okolních zemí a zpracovávali jsme ji. Dá se nyní česká vlna sehnat a pracujete s ní?

Ten zlom přišel po revoluci, kdy naše podniky dále nedokázaly čelit konkurenci. Navíc česká ovčí vlna, vlivem našeho podnebí, nemá tak jemná vlákna a díky tomu je více kousavá, což si asi ještě někteří pamatují z dětství, kdy tyto kousavé museli nosit. Dnešní moderní vlna kousavá není, ale samozřejmě s její kvalitou roste i cena. Já využívám ovčí vlnu, která je získávána z ovcí chovaných v Jižní Americe nebo merino vlnu, jejíž hlavním producentem je Austrálie a Nový Zéland. Tyto dvě země dnes patří mezi největší producenty vlny na světě.

Lidovky.cz: S jakými druhy vlny tedy pracujete?

Vlnu jsem, hlavně zpočátku, kupovala v zahraničí, protože je tam obrovský výběr. Ale v Čechách existují obchody, které se zabývají dovozem, takže pokud je to možné, koupím ji u nás. Pracuji s alpakou, popřípadě baby alpakou, mám ji ráda pro svou měkkost a jemnost. Dále s mohérem a hedvábím, které používám buď jako příměs, nebo samostatně. Všechny zmíněné materiály nemají takovou náchylnost k plstnatění a žmolkování. Na velké objemné svetry používám peruánskou vlnu. Také ještě pracuji s merino vlnou, kašmírem a bavlnou.

Lidovky.cz: Plete také svetry na zakázku. O kolik dražší je to proces?

Já nejprve navrhnu a vytvořím prototyp, který je základem pro zakázkovou výrobu. Tyto hotové jsou cenově zvýhodněné právě z důvodu, že jsou již vyrobené v dané velikosti a barvě, a nelze je již nijak upravit. A také proto, že tyto svetry většinou ještě putují na focení. U zakázkové výroby pak vyrábím pro konkrétního člověka na míru a v barvě, kterou si zvolí, s možností i dalších úprav, například třeba bude u svetru chtít kapsy, které v základu nejsou. A z jehlic jde rovnou k zákazníkovi.

Lidovky.cz: Máte pomocnice, nebo všechny pletete sama? A jak dlouho trvá jeden?

Pletu sama, ale do budoucna plánuji přibrat zkušenou pletařku, protože při velké intenzitě pletení je to nápor na tělo, což jsem už pocítila na vlastní kůži. Doba výroby jednoho kusu se odvíjí od typu a použitého materiálu. Obvykle trvá od 3 do 7 dnů. V případě složitějších svetrů může trvat i déle.

Lidovky.cz: V nabídce máte několik základních střihů, který je podle vás nejoblíbenější?

Nejoblíbenější jsou oversize a jednoduché střihy, protože v jednoduchosti je krása. Já sama preferuji jednoduchou ležérní eleganci a ta se ve svetrech odráží.

Lidovky.cz: Co vám dělá největší radost na tom, že vyrábíte ručně?

Naplňuje mě celý proces. Od návrhu, jak bude vypadat, přes výběr materiálu až po samotné pletení, kdy se mi představa zhmotňuje. K tomuto procesu je potřeba i velká dávka trpělivosti. A tou nejsladší třešničkou na dortu je radost a spokojenost zákazníka.

Lidovky.cz: Narazila jste při pletení i na něco, co prostě nelze udělat?

Zatím ne, ale nevylučuji, že se to nestane.

Lidovky.cz: Čím jsou vaše pleteniny unikátní?

Každý výrobek je originál a otiskuje se do něj můj rukopis a energie, kterou do procesu tvorby dávám. Navíc se svetry, díky své dlouhé životnosti, můžou i dědit a tím mohou získat další přesah. A nakonec, pokud někdo něco vyrobí jen pro vás, pak k té věci získáváte úplně jiný vztah.