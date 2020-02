Hliník, parabeny ani silikony do kosmetiky nepatří, říká zakladatelka značky s přírodní kosmetikou

Vystudovala chemii, aby se naučila vyrábět přírodní kosmetiku. Ta z obchodů ji nevyhovovala. Začala s deodoranty a krémy, dnes už vyrábí i svíčky, věnuje se ekologii a přemýšlí, jak se posunout ještě dál. „Se svíčkami jsme ale začali, protože krásně zapadají do našich snah o recyklaci obalů: zákazníci mají možnost vracet dózy od krémů a právě do těch pak odléváme vonné svíčky,“ říká Aneta Adamčíková v rozhovoru pro server Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Při výrobě přírodní kosmetiky nejvíce používáte bambucké a kakaové máslo. Proč? Jaké mají vlastnosti, kterých si na nich ceníte?

Jsou to dvě rostlinná másla, která se v kosmetice vyskytují normálně spíše jako „luxusní“ složka v pár procentech, ale jak všechny produkty vznikaly původně opravdu pro mě a mé blízké, tak jsem na surovinách nikdy nešetřila - a tahle filozofie mi zůstala, i když jsem výrobky začala nabízet zákazníkům. Obě másla mají zajímavé, nebojím se říci unikátní, složení a na rozdíl od jiných (i přírodních) složek téměř nikdy nezpůsobují podráždění. Jsou tak vhodné i pro tu nejcitlivější pleť.

Lidovky.cz: Když jste s výrobou kosmetiky začínala, myslela jste si, že vás to uživí?

Přiznám se, že na začátku se spíše než o nějakých velkých byznys plánech dalo mluvit o velkém snu… Spíš jsme tedy doufala, že mě to uživí - ale rozhodně jsme to nevěděla jistě.

Lidovky.cz: Přírodní kosmetika je dnes žádaná. Rok od roku roste konkurence. Pociťujete to?

Že roste konkurence je jen dobře, protože to znamená, že jsme jako zákazníci již připraveni věnovat se sami sobě, svému zdraví - a kromě potravin jsme ochotni zajímat se i o složení kosmetiky. Pokud myslíte pociťováním to, že klesá zájem o naše výrobky, tak růst konkurence nepociťujeme - i přesto, že vzniká spousta nových českých firem. Všem naopak moc fandím, sama vím, jaké to na začátku bylo a každého, kdo se do jakéhokoliv drobného podnikání pustí, obdivuji.

Lidovky.cz: Je něco, co jste za tu dobu ve výrobě změnila… Či objevila něco nového?

Toho je spousta… Jak roste poptávka hlavně po našich deodorantech, tak se pořád snažím vylepšovat a zefektivňovat výrobu. Neměnností zůstává ruční výroba, ale dříve jsem například hmoty míchala obyčejným kuchyňským mixérem, což už se dávno neděje, protože u nás každý takový pomocník pod tíhou a objemem odváděné práce rychle umřel.

Lidovky.cz: Začala jste s deodoranty, dnes už vyrábíte i svíčky. Ty do přírodní kosmetiky moc nezapadají, proč jste se rozhodla je vyrábět?

Svíčky a všelijaká vonítka jsou mojí dlouhodobou láskou, jako uživatelka je používám často a ráda. Sama pro sebe si svíčky, různé vonné pytlíčky a přírodní parfémy na jógamatku vyrábím už léta, proto jsem chtěla, aby byly podobné radosti i v sortimentu. Postupně by se i tato odnož mohla trochu rozšířit - se svíčkami jsme ale začali, protože krásně zapadají do našich snah o recyklaci obalů: zákazníci mají možnost vracet dózy od krémů a právě do těch pak odléváme vonné svíčky.

Aneta Adamčíková Vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou, aby dokonale porozuměla kosmetice, která jí přitahovala již od dětství, avšak skutečnou vášní se stala až v souvislosti s vegetariánstvím a s ním spojenou etickou otázkou. Založila značku Biorythme, která nabízí přírodní kosmetiku založenou na rostlinných ingrediencích jako je bambucké a kakové máslo nebo esenciální oleje. Veškeré produkty vznikají pod jejíma rukama – od vývoje, přes návrh etiket, výrobu, až po balení a odesílání zákazníkům.



Lidovky.cz: Co je podle vás nejtěžší na tom podnikat a vést vlastní značku?

Na začátku bych vám určitě řekla, že vyznat se ve všech byrokratických povinnostech, účetnictví a zákonech… Dneska vám ale odpovím, že nenechat si podnikání přerůst přes hlavu. Když se váš největší koníček stane obživou, je do nesmírný dar… Je pak ale nesmírně jednoduché začít zaměňovat sebe samu za svoje podnikání, nerozlišovat pracovní a soukromý čas, všechno značce podřizovat. Je otázkou času, kdy dá člověku tato ztráta hranic facku, aby se probral.

Lidovky.cz: Nepřemýšlela jste o tom, že byste plast, ve kterých jsou některé výrobky, vyměnila za jiný materiál?

Přemýšlím o tom dnes a denně. Začali jsme tím, že k nejprodávanějším deodorantům nabízíme „nahaté“ náplně, které si zákazník sám vsune do vypotřebovaného obalu - a nemusí tak nový kousek plastu znovu kupovat. Dále plánujeme část deodorantů začít nabízet i v papírových obalech. Zákazníkům, kteří nás pravidelně sledují na našich sociálních sítích, pravdivě přibližuji, co se mi v oblasti ekologie a obalů honí hlavou - rozhodně nechceme všechny stávající plastové obaly vyměnit za papír a tvářit se, že jsme našli nejlepší eko řešení. Obávám se, že tak jednoduché to není… Teprve čas a vědecké studie ukáží, jaký směr je skutečně nejšetrnější.

Lidovky.cz: Je prokázané, že většina přípravků v drogeriích je plná jedů. Jak si vysvětlujete, že je lidé stále ještě používají?

Chemik ve mně musí oponovat, že dle platné legislativy - a tím pádem podle nejnovějších vědeckých poznatků - kosmetické přípravky prodávané legálně v EU obsahují jen povolené, a tím pádem bezpečné suroviny. To, že se u mnoha takto používaných složek objevují také studie, které bezpečnost minimálně nepotvrzují, je věc druhá… Právě proto se podle mě zákazníci dělí na ty, kteří věří legislativcům, systému - a na ty, kteří spíše razí princip předběžné opatrnosti (ten říká, že když se lze něčemu potenciálně nebezpečnému vyhnout, tak se tomu raději vyhnu i za cenu jistého nepohodlí).

Lidovky.cz: Kupujete si v drogerii něco vy?

Já patřím spíše ke druhé skupině. Z pečující kosmetiky nepoužívám z konvenčních produktů nic, z dekorativní kosmetiky vlastním jen pár oblíbených výrobků - kdy část je přírodní a část ne. Dříve jsem razila názor, že je přírodní dekorativka nepoužitelná (nedrží, roztéká se apod.), ale to se s vývojem v čase opravdu mění, proto si i do mé kosmetické taštičky postupně čím dál více nacházejí cestu ty přírodní výrobky.

Lidovky.cz: Nedávno jsem četla, že třeba rtěnky jsou takovým jedovatým koktejlem. Nepřemýšlela jste o tom, že byste časem vyráběla i ty?

Jak jsme řekla, osobně mě používání dekorativní kosmetiky moc nebaví, nemám k ní ani ze čtvrtiny takový vztah jako k pečujícím přípravkům. Například rtěnky nepoužívám vůbec. Takže výroba dekorativky zatím v plánu není.

Lidovky.cz: Co rozhodně nepatří do přírodní kosmetiky? Jaké látky? Jak mohu poznat, že některé firmy, které říkají, že jsou jejich výrobky čistě přírodní, neříkají pravdu?

Určitě je výhodné naučit se alespoň základně orientovat ve složení kosmetiky, protože to minimálně napoví. Pohledy na to, co nepatří do přírodní kosmetiky, se různí, mě v seznamu INCI vždycky spolehlivě odradí například následující složky: Sodium Lauryl/Laureth Sulfate, Paraffinum Liquidum (Paraffin, Petrolatum, Mineral Oil…), složky obsahující v názvu „PEG“, parabeny, silikony (poznají se podle koncovek -cone, -ane, -onol) nebo sloučeniny hliníku (Aluminum Chloride, Aluminum Chlorohydrate aj.). Více se o jednotlivých složkách můžete dočíst na našem blogu.

Lidovky.cz: Dřív jste kosmetiku vyráběla úplně sama, kolik lidí vám s tím pomáhá dnes?

S Biorythme je kromě mě neodmyslitelně spojeno také jméno mojí ségry Jenny, která perfektně vede celý e-shop, zákaznický servis a péči o velkoobchod. Kromě ní nám pomáhá několik skvělých brigádníků, kteří naše výrobky etiketují. Tato práce se sice může zdát jako taková hloupost, jsou k ní ale potřeba pečlivé ruce a bystrá hlava. S výrobou jako takovou mi občas pomáhá jedna šikovná kolegyně. Zanedlouho budeme ale hledat další pomoc do naší dílny v Hostivici - a to právě přímo do výroby.

Lidovky.cz: Kdybyste mohla, co byste na světě změnila?

Nevím, jak to zařídit - kdybych ale měla tu moc, tak bych si přála, aby všichni lidé měli práci, která je naplňuje a vztahy, které je vyživují. Myslím, že by pak na světě bylo o moc méně zloby a smutku.