Hublot a umění. Na nových dámských hodinkách se podílel francouzský umělec Marc Ferrero

Jsou švýcarské hodinářské značky, které jednou za rok představí novou barvu číselníku - a tím končí. A pak takové, které s každou další kolekcí přicházejí s něčím revolučním. Mezi ně patří i Hublot. Letos na hodinářské přehlídce Baselworld uvedla značka dámské hodinky, na nichž se podílel francouzský umělec Marc Ferrero.

Jihofrancouzská vesnice Eze není místem pro chudé. Leží na Azurovém pobřeží, co by kamenem dohodil od letoviska Nice a také od Monaka, které hraje důležitou roli v našem příběhu. V příběhu umělce Marca Ferrera a značky Hublot, kteří tu právě představují nejnovější limitovanou kolekci dámských hodinek Big Bang One Click Marc Ferrero.



Marc Ferrero

I když ten březnový den je obloha ne azurová, ale šedá, hned víte, že zde v Eze by nebylo špatné se usadit. Jenže to už udělali jiní: ve vile nad mořem bydlí například leader kapely U2 Bono Vox. Anebo právě francouzský umělec Marc Ferrero, který nás pozval do svého domu s bazénem, terasou a ateliérem. Díky spolupráci umělce se značkou Hublot se tak dostaneme do míst, která jsou jinak vyhrazená většinou jen sběratelům umění.



Lisa

Zdi v přízemí domu zdobí velkoformátové obrazy, jež Marc Ferrero vytvořil. Minimalisticky zařízený dům doplňují zarámované fotografie umělce se slavnými osobnostmi nebo malá sbírka prvních vydání knih Julese Verna.

Ferrerův styl by se dal popsat jako eklektický - ve svých dílech využívá figurativní malbu, najdeme v nich ozvěny děl Roye Lichtensteina, ale též stopy kubismu, pop-artu a komiksu. Ale to není vše. Marc Ferrero, menší opálený muž s výraznými brýlemi, se zapsal do dějin umění zejména svým konceptem „storytelling“ neboli vyprávění příběhů.

Stvořil fiktivní hrdinku, Lisu L’Aventuru, bohatou monackou bankéřku, nezávislou a silnou ženu, která umí vydělat peníze, je sexy a zároveň se ráda baví. Zatímco žena byla v historii umění většinou ztvárňována jako pasivní bytost, která stála malíři modelem, aby zachytil její půvaby nebo zajímavost, Marc Ferrero na to šel obráceně. A za svůj koncept - Lisa L’Aventura na jeho obrazech prožívá nejrůznější dobrodružství - sklidil zasloužený úspěch u sběratelů a sběratelek.

„Lisa je hrdinka, která rezonuje v současné společnosti, kde ženy už mají zcela jiné místo než to, že jsou jen sexuálním symbolem. Nechci ženu vidět jako Marilyn Monroe, zajímá mě její osobnost,“ říká později umělec během interview pro Esprit LN v luxusním monackém hotelu Hotel de Paris, „myslím, že ženy jsou šťastné, že jejich nové místo ve společnosti je reflektováno i v umění.“

Když se ho ptám, zda jeho umění tedy sbírají spíše ženy, zarazí se: „Neřekl bych, mými sběrateli jsou všechny typy lidí. Lidé různého věku. Někdo miluje mé postavy, jiný způsob mé malby. Ženy samozřejmě milují Lisu L’Aventuru, protože je ženou nové doby.“ O Ferrerově hrdince dokonce vznikla antropologická studie, což malíř během rozhovoru zdůrazní.

Rtěnka

Prohlídka domu Marca Ferrera končí v jeho ateliéru. O stěny tu jsou opřeny desítky jeho obrazů, po stolech se povalují kupy cédéček, knih a také tuby s barvami. Právě zde vznikají jeho díla, jak nám v následujících minutách předvede. Jistými tahy za zvuků hitů od kapely Queen a AC/DC nakreslí portrét své manželky, která svou aristokratickou krásou trochu připomíná Catherine Deneuve a jejíž rysy rozpoznávám v obličejích hrdinek Ferrerových obrazů. Když se ho ptám, zda je předobrazem jeho hrdinky Lisy L’Aventury nějaká konkrétní žena, napřed se dlouze směje, pak se zamyslí a nakonec odpoví nezvykle stručně. „Ano, řekl bych, že moje manželka je dobrá inspirace.“

Pravděpodobně nejslavnějším obrazem Marca Ferrera je obraz jednoduše pojmenovaný Lipstick, tedy Rtěnka. Umělec na jeho finální podobě a dokonalé kompozici pracoval dlouhých osm let a dnes existuje v mnoha variantách. Je na něm v komiksovém stylu zachycen obličej ženy s velkými slunečními brýlemi. Kromě brýlí dominují obrazu její pootevřené plné rty s rtěnkou.

„Motiv rtěnky jsem využíval i na jiných obrazech a začal mě zajímat stále víc a víc. Nicméně obraz Lipstick jsem dokončil až v roce 2002 nebo 2003,“ říká umělec, „je to mé ikonické dílo. Každý chce mít Lipstick ve sbírce. Nevím, zda to tak mohu úplně říct, ale myslím, že jde o jedno z nejlepších uměleckých děl mé generace. Víte, nemůžete se podle mě stát světoznámým umělcem, když ve svém díle nemáte jednu ikonickou malbu. Andy Warhol má Marilyn, Leonardo Monu Lisu, Van Gogh Slunečnice. Ikonický obraz se buď podaří, nebo ne. To máte stejné jako s hitem v hudbě. A mně se to díkybohu podařilo.“

Marc Ferrero vnímá rtěnku jako symbol současné ženy, i když jej prý v tvorbě ovlivnila i jeho matka, kterou v dětství pozoroval, jak si maluje rty. To, že se mu s Lipstick povedlo něco výjimečného, prý pochopil záhy: „Vzpomínám na jednu německou sběratelku, která má velkou kolekci mých děl. Zde v ateliéru se podívala na jeden z mých prvních obrazů Lipstick a řekla: Ten obraz je můj. Neptala se na cenu, nezajímalo ji nic, jen byla oslněna mým dílem.“

Žena

Dílo i osobnost Marca Ferrera zaujala i švýcarskou hodinářskou značku Hublot. Od počátku stál u vývoje nových dámských hodinek Philippe Tardivel, ředitel marketingu značky. Hublot v rámci konceptu Hublot Loves Art s nejrůznějšími umělci už spolupracuje, za všechny například s francouzským sochařem Richardem Orlinskim, jenž vytvořil pouzdra některých hodinek Hublot. „Snažíme se mít oči otevřené a všímat si umělců, kteří by se hodili ke spolupráci,“ říká v rozhovoru pro Esprit Philippe Tardivel, „Marc Ferrero nám vysvětlil své příběhové obrazy. Jeho umění je fúzí příběhu a malby. A to se skvěle hodí ke značce Hublot a konceptu Art of Fusion.“

V manufaktuře Hublot pak zaujalo také Ferrerovo ztvárnění moderní ženy. Proto se značka rozhodla představit limitovanou edici 50 kusů dvou typů dámských hodinek ve své nejslavnější modelové řadě Big Bang: jedny jsou v červené barvě, druhé v letní tyrkysové. Na číselníku je pak pomocí laseru zachycen právě slavný Ferrerův obraz Lipstick.

Práce na nových hodinkách zabrala rok. Pouzdro o velikosti 39 mm je vyrobené z titanu a na safírovém sklíčku je logo značky, luneta je osázena barevnými safíry, s nimiž ladí i kaučukový pásek.

Hodinky působí velmi plastickým dojmem a miniaturizace Ferrerově malbě -dá-li se to tak říci - rozhodně neuškodila, ba možná prospěla. „Když jsme viděli Ferrerův obraz Lipstick, hned jsme věděli, že je tím pravým. Je to velmi silná práce a na číselník potřebujete něco ikonického. Nesmíte zapomenout, že pracujete s malými rozměry, ne každé dílo je vhodné k tomu, aby mohlo být zmenšeno na velikost hodinek,“ popisuje úvahy svého týmu při práci na dámských hodinkách Philippe Tardivel.

Francouzský umělec Marc Ferrero tvoří svá díla ve vesnici Eze na Azurovém pobřeží, jež leží poblíž Monaka. Je podepsán i pod spoluprací na dámských hodinkách značky Hublot.

Hublot v letošním roce sází na barvy. Kromě konceptu „All Black“ je totiž značka známá právě svými zářivými barvami, v poslední době například jasně modrou a červenou keramikou Blue Magic a Red Magic. „Pro nás jsou hodinky reflexí života, jeho barevnosti a radosti z něj. Proto přinášíme barevné hodinky,“ popisuje ředitel marketingu značky, „stejně jako pánské hodinky Hublot nejsou pro všechny muže, ani ty dámské nejsou pro každou ženu. Jsou pro ty, které něčeho dosáhly, jsou nezávislé, vědí, co chtějí. A nesmí se bát nosit výrazné hodinky!“

Nová dámská kolekce se bude prodávat v buticích Hublot po celém světě, nicméně představena byla ještě před oficiálním uvedením v rámci přehlídky Baselworld v monackém butiku značky. „Chceme mít více ženských klientek, i když až tolik mezi ženami a muži nerozlišujeme. Někteří fotbalisté nosí naše růžové safírové hodinky. Máme rádi módu i design, proto si myslíme, že se naše značka pro ženy hodí,“ popisuje Philippe Tardivel, „hodinky uvádíme v Monaku, protože zde žijí sběratelky díla Marca Ferrera. Myslím, že tyto dámy budou potěšeny, že mohou nosit hodinky s motivem jeho díla.“

Některé ze sběratelek Ferrerova umění přišly i na večerní koktejl do butiku Hublot. A opravdu nepůsobily dojmem, že by si hodinky v ceně 467 500 korun nemohly pořídit. Určitě mohou mít dokonce obě varianty - tyrkysovou i červenou. Značka je samozřejmě připravena do budoucna přinést i další barevné variace. „Je pro nás důležitá i osobnost umělce. Musíme si rozumět, mít společné hodnoty. My jsme velmi otevřená značka, nic neskrýváme,“ dodává ještě Philippe Tardivel. Marc Ferrero, který znal značku Hublot ještě před aktuální spoluprací díky svým sběratelům, dodává: „Ne každé hodinky jsou umění. Ale za některými se příběhy skrývají. A Hublot umí tyto příběhy vyprávět.“