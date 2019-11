Interaktivní fyzika. Mladý designér hledá nové formy ve vzdělávání

Vítek Škop vytváří funkční design interaktivních učebnic, které učitelům i dětem otevírají nové možnosti. V novém školním roce děti mohou vyzkoušet učebnice FyzikAr 7, které kombinují digitální augmentovanou (rozšířenou) realitu s klasickou prací na papíru.

Jak bude vypadat vzdělávání v budoucnosti? Podle předpokladů a sociologických studií by se děti měly učit především spolupráci, řešení problémů a komunikaci. Na děti totiž čekají zaměstnání, které si nyní nedokážeme ani představit. Předpokládá se, že se lidé v budoucnu budou učit průběžně celý život, aby se adaptovali na čím dál rychlejší proměny světa a technologií.



V českém prostředí se objevila nová interaktivní učebnice s tabletem a pracovními listy, FyzikAr 7. Ta vznikla jako diplomová práce studenta UMPRUM, Vítka Škopa, ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci, a Společností pro kreativitu ve vzdělávání a umělecko-technologickým studiem VR_MUSASHI. Projekt byl také vybrán na Londýnský festival designu, kde sklidil velký úspěch, také jste učebnici mohli vidět na letošním Design Weeku, kde získal 3. místo v kategorii Diploma Selection. A prezentován byl i na konferenci pro učitele v Národním technickém muzeu.

Lidovky.cz: Proč jste vytvořili animovanou učebnici Fyziky?

Naším cílem bylo usnadnit a zatraktivnit dětem výuku. V současné době existuje spousta nových technologií, které přináší výzvy a otázky, jak je správně a smysluplně použít ve vzdělávání. Nás zaujala rozšířená realita v tabletech a telefonech a konkrétně to, že děti díky ní mohou spatřit fyzikální jevy vizuálně, pohyblivě, interaktivně a přímo před nimi na papíře.

Celý fór spočívá v tom, že žák namíří kameru tabletu na vytištěný pracovní list a statický obrázek na papíře se rozsvítí a ožije. V některých případech s ním může žák interagovat, posouvat fyzikální jev v čase, tahat za kladky a mnoho dalšího. Nejsem učitel fyziky, ale věřím, že děti mohou fyzikální jevy pochopit mnohem snáze vizuální formou v pohybu, než opisováním věty z učebnice.

Lidovky.cz: V čem je FyzikAr 7 jiný oproti práci na počítači nebo tabletu?

Učitelé i veřejnost zároveň zastávají stanovisko, že by děti neměly opomíjet klasické psaní a kreslení, které je pro vývoj myšlení neméně důležité. Učebnice v tabletu obsahuje 47 pohyblivých animací doplněných o texty, otázky a úkoly. FyzikAr 7 pracuje se zábavnými příklady z reálného života. Během výuky tak uvidíte například golfistu ve vesmíru, jogína, dvě závodící spřežení psů či známou přetékající Archimédovu vanu. Doufám, že se děti během výuky i zasmějí.

Lidovky.cz: Zdá se, že vám šlo hodně o to, aby děti měly chuť učit se a považovat látku za zajímavou. Můžete nám poradit, jak se máme učit efektivně?

Nejsem odborník, ale z našeho laického průzkumu během práce na vývoji učebnice vyšlo, že záleží hlavně na koncentraci a soustředění. Ta přímo souvisí s množstvím dopaminu, který pomáhá kontrolovat mozkový systém odměn a potěšení. Jednoduše řečeno, pokud se během školní hodiny bavíme, budeme si ji taky lépe pamatovat.

Lidovky.cz: V čem je učebnice zábavná, jak jste vymýšleli jednotlivé úlohy?

Jednotlivé úlohy vznikaly s fyzikářem Františkem Cábem a textařem Janem Dibitanzlem. František nás učil fyziku a my se snažili vymýšlet, jak by to šlo vizuálně a poutavě zpracovat. Máme zde například úlohu na tlak, kde jsou dva lidé lezoucí na zasněženou horu, jeden se sněžnicemi a druhý bez. Proč se jeden boří po pás ve do sněhu a druhý si vykračuje bez problému?

Lidovky.cz: Jaké jsou reakce dětí a učitelů?

Zatím jsou skvělé! Obě dvě skupiny na to reagují velice kladně. V Londýně na výstavu přišel malý kluk, který říkal, že by chtěl založit petici, aby pomůcku používali u něj ve škole. V Praze na Designbloku si mě zase odchytla slavná italská designérka Rosana Orlandi, říkala, že pozorovala kluka, který si s tím na výstavě dlouho hrál. Povídal jí, že je sedmák a dyslektik, a že díky tomu konečně začíná chápat, o čem se učili ve škole. Byla u vytržení, když jsem jí řekl, že i já jsem dyslektik a dysgrafik. Samozřejmě komplikací, kterou učitelé často zmiňují, je dostupnost iPadů ve školách. I kvůli tomu lze aplikaci použít i na iPhonech. Do budoucna určitě plánujeme i verzi pro Android.

Lidovky.cz: Jaké máte s učebnicí plány?

Je důležité zmínit, že to, co bylo doposud vyvinuto, považujeme za první výkop a prototyp. Učebnice vznikala v omezeném čase a může obsahovat nepřesnosti nebo funkční nedostatky. Rádi bychom proto oslovili co nejvíce učitelů fyziky, aby pomůcku začali testovat a ozývali se nám s postřehy. Ty bychom pak rádi zapracovali do nových verzí. Pokud vše půjde dobře, plánujeme knihovnu vividbooks doplnit nejenom o učebnice dalších ročníků fyziky, ale také chemie, zeměpisu, přírodopisu a tak dále.