Jak bydlí designéři: Písek v knihovně, pohledy v kuchyni. Když se vášeň pro cestování promítne do domova

Na svém bytě mají nejraději především dvě věci, tou první je výhled. „Ačkoliv je náš byt v hustě zastavěné čtvrti, výhledy z našich oken vedou do zeleně vzrostlých stromů a od podzimu do jara nedočkavě vyhlížíme první listy,“ říkají manželé. Tou druhou je podle jejich slov kompaknost. „Dobře se v něm udržuje pořádek a i generální úklid je otázkou maximálně dvou hodin,“ doplňují.

Dobře se v něm prostě cítí všude. „Pomyslným srdcem našeho bytu jsou obývací pokoj a kuchyně. Oba rádi vaříme a ještě raději jíme a naši kuchyň jsme si pro naše potřeby vyladily k dokonalosti. A středem každého domova je velký gauč s měkkými polštářky. Máme pohovku, ke které patří otoman, který se v případě potřeby dá ke gauči připojit a vznikne tak opravdu hodně místa pro relax,“ shodují se.

Doplňky do bytu nemění příliš často, jediné, co dokupují neustále jsou svíčky. „Když jsme se sem před čtyřmi lety stěhovali, investovali jsme do nábytku na míru, který nám navrhl Honzův táta a který nám poskytuje především maximální využití úložného prostoru. Nábytek na míru jsme doplnili jednoduchými kousky z nabídky běžných obchodů s nábytkem. Klíčovým prvkem v dekoracích našeho bytu jsou pak písek, mušle, přírodní materiály a pokojovky,“ usmívají se designéři.

Do bytu, který je již jejich pátým domovem, občas přinesou i nějaký ten poklad od popelnic. „Nějaký vyložené oblíbený kousek nábytku asi nemáme, ale zrovna stěhujeme z bytu šperkařskou dílnu, protože místo ní bude dětský pokoj. Přemýšlíme o nějakém bunkru pro dcerku Evelínku, tak věříme, že především ona si ho velmi oblíbí,“ říkají na závěr.