Jak bydlí designéři: Byt z filmu Ženy v běhu s nádhernou střešní terasou a krbem

Byt Jakuba a Michaely Masákových, kteří spolu mají pět dětí, se nachází v ulici Rooseveltova 39/575. Je to dvoupatrový střešní byt, do kterého vede samostatný výtah. Manželé ho koupili v roce 2001, tehdy měl úplně jiné dispozice než nyní. Byl to malý byt pod střechou s pouze dolní úrovní bytu a prostor současné kuchyně.

Později manželé dokoupili další prostory a provedli první větší rekonstrukci bytu – nahoře bylo spací patro (halové bydlení) a dole kuchyň a kanceláře.

Další rekonstrukce z roku 2014 byla velká změna dispozičně. Otočili principy bytu naopak, než jak se u standardního domu očekává – obývací pokoj, jídelna a kuchyně jsou v patře, ložnice pak dole. Součástí bytu je střešní terasa s krásnou vyhlídkou, na kterou se vchází prosklenou střechou přímo z obýváku, kde mají také krb. Z jejich bytu tímto obrácením vznikly sluneční lázně. Jak říká Jakub Masák: „Je to jako bydlet v zimní zahradě.” V dolním patře má každé dítě svůj pokoj, je zde ložnice a vstupní hala. „Nejlépe se cítím v křesle ušáku, který máme nahoře v obýváku. Je to klasické křeslo z IKEI. Miluje ho i můj syn Honzík, který mi ho nyní zabavil,“ říká architekt. A hned s úsměvem dodává, že nejraději má doma děti. „Ty jsou na našem bytě to nejlepší a myslím, že i ony by odpověděly, že doma mají nejraději svoji rodinu. Z nábytku mám nejraději zmíněný ušák nahoře v obýváku, “ říká. Problém nemá ani s věcmi od popelnice. „Často jsou to krásně věci s příběhem a ty já mám rád,“ vysvětluje Masák. Doplňky ale nejčastěji kupuje v IKEA. Máme pět dětí a jsou to ničitelé, nic lepšího se zatím nevyplatí. Z IKEI má například můj syn Honzík vitrínu na hmyz, kterou jsme upravili a pak do ní společně sbírali hmyz,“ říká na závěr.