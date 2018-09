Jak bydlí designéři: Červený stůl z pavlače a skleněné vázy z bazaru

Bára a Aleš Šeligovi nejraději tráví čas na své terase, kde v létě také přespávají. „Co máme v bytě nejraději se tak jednoznačně nedá říci,“ shoduje se kreativní manželská dvojice.

Aleš a Bára Šeligovi působí jako módní návrháři, designéři, výtvarníci, externí pedagogové, spolu založili také studio alešbáry. Za dobu svého působení získali pevné místo na české módní a designérské scéně. Vedle designu se zabývají také výtvarnou činností a scénografií.

A co mají v bytě nejraději? „Červený stůl v jídelním koutě, nostalgie ze studií,“ říká Bára Šeligová. A dodává: „Našli jsem ho na jednom dvorku pavlačáku v Liberci, ujali jsme se ho a vezli tramvají na kolej. Asi po půl roce jsme zjistili, že ve sklepních prostorech onoho domu je antik a stůl byl pravděpodobně nachystán na louhování a posléze na prodej, no nebylo by škoda tak krásné červené! To je moje oblíbená barva.“

„Já mám nejraději skleněné vázy z bazaru, z Květné, po babičce,“ říká Šeliga.

A kde se doma manželé nejlépe cítí? „V létě máme nejraději otevřený prostor terasy, kde se dá v horkých dnech také přespávat. V zimě je to obývací pokoj s velkou sedačkou a s hezkou pohádkou v televizi a celá rodina pohromadě,“ shodují se.