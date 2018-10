Jak bydlí designéři: dětské obrazy, stoletá podlaha a toaletní skříňka po babičce

Nejraději tráví čas v kuchyni, která je spojená s jídelnou. Zde píše, kreslí, vaří, ale i si hraje s dětmi. „Skvěle se cítím v celém bytě, ale zahrada vede. Když sedím na zahradě téměř v centru Prahy, úplně zapomenu, že jsem ve městě a ne někde na venkově,“ říká módní návrhářka Lenka Mulabegovič.

„Můj nejoblíbenější kousek nábytku? To je jednoduché - to je velmi stará toaletní skříňka ze 40. let po babičce a všechny obrazy, fotky a grafiky co jsme za mnoho let nasbírali. Ať už známějších umělců či díla našich dětí,“ říká návrhářka.



„Umělecká díla jsme buď dostali od samotných autorů, kteří jsou naši kamarádi nebo “vybártrovali“, usmívá se Lenka Mulabegovič.

Nejraději tráví čas v kuchyni, která je spojená s jídelnou. Zde píše, kreslí, vaří, ale i si hraje s dětmi. „Zde se všechno děje, pojítko rodiny. Společně tu jíme, mluvíme, hrajeme si, píšeme, kreslíme, vaříme. Voní to tu jídlem, domovem,“ říká.

Skvěle se ale cítí v celém bytě, jak sama říká, i přesto má největší místo v srdci zahrada. „Když sedím na zahradě téměř v centru Prahy, úplně zapomenu, že jsem ve městě a ne někde na venkově,“ dodává návrhářka.