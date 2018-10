Jak bydlí designéři: květiny, ateliérový ráz a jednoduchost

Praha Módní návrhář Martin Havel bydlí v pražských Nuslích. V bytě také pracuje, i přesto prostoru vládne systém, pořádek a jeho milované květiny. „Mám byt rozdělený na zóny podle činností, které zrovna vykonávám a každou tomu přizpůsobenou. Takže můžu říct, že když za sebou zavřu dveře, tak se cítím dobře všude,“ říká.

„Nejvíce času trávím za pracovním stolem a v dolní části bytu, kde při práci trávím také hodně času. Samozřejmě potom i v ložnici a koupelně,“ usmívá se Havel.



Nejraději má ticho, členitý prostor. Ten je pro něj nejpříjemnější večer, když je nasvícený, a potom má rád své květiny. A ke kterému kusu nábytku má nejvřelejší vztah? „Líbí se mi stůl na práci. Je to sklo na kozách. Ty mám od kluků ještě ze školy designu. Mají teď label myslím že Master & Master. Nastříkal jsem je stříbrnou barvou a nechal na ně uříznout sklo. Stůl je vzdušný, vidíte přes něj, opticky neubírá prostor a vyniká geometrie těch podnoží. A pak mám rád plastové venkovní křesílko z IKEA. Je materiálově k prostoru kontrastní, mám u něj lampu, kytky a skvěle se na něm večer čte,“ říká Havel.



„Popravdě dlouho jsem byl v docela prázdném bytě, spal na zemi... Myslím, že tak rok, možná i víc. Mně to všechno trochu trvá. Snažím se o všem vždy nejprve hodně přemýšlet. A pak jsem se jednou rozhodl a pořídil nějaký základ, který se alespoň trochu blížil mé představě. Dobře mi posloužila IKEA. Knihovny jsem si zkrátil, něco natřel a myslím, že je to ok. Je to funkční a do členění bytu se to hodí,“ vypráví módní návrhář.

Upřednostňuje spíše jednoduché věci. „Deska s kolečky nebo sklo na podnožích, líbí se mi lehce ateliérový vzhled. Mám to tak i u oblečení, jednoduchost a potom doplňky. V bytě jsou to pro mne hlavně kytky, knihy, časopisy a věci, co používám,“ říká. Ale jsou to nejenom květiny, v bytě má i obrazy a „art předměty“. „Jsou to z velké části věci, co jsem dělal sám, buď ještě ve škole, nebo na nějakou výstavu,“ vysvětluje.

A jak je to se sbíráním věcí u popelnic? „S tímhle mám trochu problém a ty důvody jsou dva. Předně bych chtěl říct, že asi chodím kolem špatných popelnic, protože jsem nikdy na nic nenarazil. A druhý důvod je čistě osobnostní. Já jsem docela na pořádek a mám rád i jistý řád ve věcech. Když třeba něco děláte, tak to je takový ten pracovní, kreativní nepořádek, ten mi nevadí a vlastně je tak trochu inspirativní, ale i ten často uklízím. Co mi však vadí, je prach a špína, takže bych hodně zvažoval si domů něco přinést. A kdyby, tak by to určitě nebylo třeba křeslo, ale například zrcadlo nebo něco, co bych mohl důkladně očistit,“ dodává designér.