Jak bydlí designéři: lustr po babičce, zlatnický stůl a poklady z bazarů

Ačkoli má šperkařka Klára Bílá ráda celý svůj byt, nejlépe se cítí ve své dílničce. „Tam vzniká veškerá moje práce a nápady,“ říká hned v úvodu. Nejraději má svobodu a pohodu, která v bytě vládne.

„Můj byt je pro mne můstkem od nesvobody ke svobodě. Je to městský byt, který byl po požáru, opuštěný a v podstatně horším stavu, takže jsem ho svépomocí musela utvořit k obrazu svému. A asi i proto mám k němu ještě uzší vztah. Je v něm kus mé duše. Obklady byly samá díra, podlaha totálně zničená. Tak jsem si položila lino i do koupelny a na WC. Ze zbytku jsem vytvořila falešné obklady na zdech. Starý bojler jsem schovala za falešnou záclonovou stěnu a podobným způsobem jsem vyřešila i světlík na WC. Tenhle byt nám poskytl střechu nad hlavou a proto jsme mu dali nový kabát,“ vypočítává.



Nejraději má svobodu a pohodu, která u ni doma vládne. „Umím si tu s dětmi užívat si jeden druhého v prostředí, které jsem vytvořila s jejich pomocí. Vzhledem k faktu, že největší místností je dětský pokoj, měli mí synové rozhodující slovo, kam jednotlivé kusy umísti,“ říká Bílá.



Ráda má skandinávský styl, což je také vidět. „Vybavení pořizuji spíš podle toho, kde jednotlivý kousek objevím. Hodně věcí si vyrábím sama, jako jsou různé dekorace nebo třeba lustry, kterými jsem se snažila zamaskovat obyčejné osvětlení. Ráda procházím různé bazary, ale na většinu větších věcí, které se mi líbí, nemám momentálně prostor. Takže odcházím s těmi drobnějšími kousky. V budoucnu, až budeme ve větším, mám spadeno na velký dubový stůl a něco od Jindřicha Halabaly,“ usmívá se šperkařka.

A co „drahokamy“ od popelnic? „Záleží, v jakém je to stavu. Ale já jsem toho názoru, že každá věc má svou duši a ta by se měla „zachránit“. Nemám ráda vyhazování věcí, takže takové staré kusy renovuji nebo předělávám a vdechnu jim tak nový život. Zachránila jsem tak už i spoustu kytek.“

Nejraději z celého bytu má lustr po babičce. „Sice to není nábytek, ale je to pro mne vzpomínková záležitost. Ale asi ze všeho nejraději mám svůj zlatnický stůl. Ten jsem si nechala dělat na zakázku. Jsme parťáci a bez něj by to nešlo.  Dlouho jsem přesouvala dílnu z jednoho místa na druhé. Vměstnat do 55m2 3 lidi a pracovnu, byl celkem oříšek. Ale potom mě napadlo využít poměrně velkou předsíň a vytvořila jsem spojením několika paravanů z bazaru falešnou stěnu. Takže i tomuto kousku jsem zavázaná,“ dodává nakonec.