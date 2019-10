Jak bydlí designéři: masivní jídelní stůl a zahrada plná stromů

Návrhářka Martina Nevařilová bydlí v domě za Prahou. „Postavili jsme ho na místě dřívějšího staršího domu se zachováním původních rozměrů i umístění na pozemku. Díky tomu na pohled vypadá, jako by tu stál odjakživa. Pokud vstoupíte dovnitř, celý dům se vám otevře, je to vlastně loft ve dvou úrovních s přidruženými pokoji,“ říká.

Nejlépe se podle svých slov cítí právě v otevřeném obývacím prostoru s jídelním stolem, otevřenou kuchyní a podélným oknem do zahrady.„Miluji ranní slunce, které prostupuje ze zahrady do spodní části domu a potom, když odpolední paprsky z druhé strany prosvítí z horního patra až do přízemí. To světlo je životabudič. V našem domě je dobře v jakémkoli počasí, v létě se dům propojí se zahradou, v zimě nebo za deště je nejlíp u kamen. “ usmívá se návrhářka.

Poslední dobou ale už věci nehromadí, spíše se jich snaží zbavovat. „Za léta nakupování, shromažďování věcí a vožení zajímavých doplňků z cest mám pocit, že je dům nacpaný lapači prachu. Momentálně ho tedy spíše „čistím“ a předměty, které jen zdobí, minimalizuji,“ říká. Nesbírá tedy už ani věci u popelnice, i když se jí líbí, spíše se snaží rozdávat je těm, kteří je potřebují, protože má pocit, že už všechno má.

A co má doma nejraději? „V našem domě nejvíc miluju velký masivní jídelní stůl. Nejraději mám okamžiky, kdy je kolem něj plno lidí, kteří u něj jedí, povídají a je jim spolu dobře. Stůl jsme koupili jako první kus nábytku do nového domu,“ dodává na konec.