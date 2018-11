Jak bydlí designéři: O každém zákoutí přemýšlí fotografka jako o budoucí fotce

Ačkoli je žižkovský byt fotografky Zuzany Veselé poměrně malý, snažila se ho zařídit tak, aby se dobře cítila v každé jeho části. „Menší dispozici neberu jako mínus. Rozpačitě se naopak cítím ve velkém otevřeném prostoru, kde nevím čeho se chytnout. Ve svém malém útulnu si naopak libuji. Když se za tmy vracím domů, většinou rovnou padnu na pohovku v obýváku, pustím si film nebo si vezmu sluchátka, místo lampičky rozsvítím světelný řetěz a relaxuji,“ říká.

A doplňuje: „Když se blíží čas spánku, přesunu se do ložnice s postelí obklopenou závěsy. Za tenhle nápad vděčím kamarádce designérce Jance Murínové, které se tak povedlo vytvořit malý “svět ve světě”. V ložnici mám útulný pracovní koutek, kam za mnou (převážně v noci) přicházejí nápady a inspirace.“



Doplňky si do bytu nakupuje zřídka, většinou je dostává, nebo získá na nějakém swapu. „Pokud po něčem zatoužím, zajdu na market s mladým designem, blešák nebo bazar a čekám, co mě zaujme. Nejradši si ale vystavuji fotky a předměty svázané hezkou vzpomínkou,“ vysvětluje.

Věci má prý fotografka tendenci „zachraňovat“. Takže se u ní najde pár pokladů od popelnic. „Třeba jsem si odnesla starou tepelnou lampu, která mě zaujala svým industriálním vzhledem. V práci mi ji kolega přestříkal na černo a rázem prokoukla. Nebo stařičký pozlacený rám - stačilo ho jen lehce zrestaurovat a dnes tvoří jednu z dominant obýváku. Potrpím si na zajímavé kompozice, zátiší a zákoutí. Vlastně se dá říct, že o všem přemýšlím jako o budoucí fotce,“ usmívá se.

Zuzana Veselá Ve své tvorbě se věnuje převážně portrétní a reportážní fotografii. Pracuje v lifestylových magazínech, pro které nejen fotí ale také píše, čtvrtým rokem studuje na Institutu tvůrčí fotografie. V roce 2018 získala od Divadelního ústavu čestné uznání za sérii Fantasma. Zuzana Veselá

A co má v bytě nejraději? „Asi dřevěnou židli s područkami. Je to stará thonetka, kterou si moje máma pořídila v sedmdesátých letech. Během studií na ní sedával můj starší brácha a teď na ni dávám pozor já. Cením si i kovového podnoží od Master & Master. Byl to dárek k narozeninám,“ říká na konec.