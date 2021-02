Jak bydlí designéři: obrazy od přátel, doplňky vlastní výroby a velký dubový stůl

Partnerská dvojice Šimon Brabec a Eliška Slámová mají vlastní malou továrnu v pražských Holešovicích, tam vyrábí batohy Braasi, které putují do celého světa. V baráku nad dílnou mají ale také krásný byt, který nedávno zařídili podle svých představ.

Šimon Brabec a Eliška Slámová s dětmi

„Středobodem našeho bytu je určitě jídelní stůl, kde se celá rodina setkáváme ráno i večer. Obklopují nás oblíbené obrazy vesměs od přátel, ty nám dělají radost,“ říká o světlém bytě, ze kterého je krásný výhled na okolí Šimon Brabec.



Mnoho z toho, co mají doma, si také sami vyrobili. „Často místo toho, abychom si něco koupili, si to sami vyrobíme. Třeba sedací puf, zadáváme přátelům designerům (noční stolky Master&Master, koberec od Kladošové, nebo nakupujeme na cestách. Naposledy pár koberců a drobností v Maroku,“ říká designér.



Ovšem s partnerkou nemají problém ani si vzít něco u popelnice, když se jim to líbí. Ačkoli to prý často nedělají. „Naposledy jsme našli krásné nákladní auto, Jáchym s ním jezdí na písku,“ usmívá se Brabec.



A co si doma užívají nejvíce? „Užíváme si bezčasí, kdy nic a nikam nemusíme, válíme se s dětmi v posteli. Kvůli práci a častému cestování se to nestává často, o to víc si toho vážíme,“ vysvětluje Eliška Slámová.



Nejoblíbenějším kouskem doma je jídelní stůl. „Je to kombinace dubové desky vlastního návrhu, vyrobeno v DUBA hardwood v kombinaci s podnožemi od Master&Master, nebo náš Braasi puf a vlněný koberec z kolekce Chopit od Štěpánkové Kladošové (koupeno v Bruselu na výstavě českého designu, kde jsme společně vystavovali),“ shodují se Eliška se Šimonem.