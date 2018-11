Jak bydlí designéři: originální kuchyňská linka, ateliéry a nejpohodlnější postel na světě

Alžběta Krňanská a její manžel vystudovali pražskou UMPRUM - ateliér malby. Shodují se, že nejlépe se cítí v kuchyni, i proto, že to byla první místnost, kterou měli hotovou. „Udělali jsme ji s Davidem úplně sami, doslova od podlahy. První věcí co jsme do kuchyně pořídili, když tam ještě nebyla ani linka, byl plynový gril, protože si ho David děsně přál, ale paradoxně jsme ho ještě ani nevyzkoušeli,“ říká malířka.

„Jinak si v kuchyni většinou sedím a popíjím víno a David připravuje nějaké geniální jídlo. Mě dřív celkem bavilo vařit, ale David je prostě lepší, tak jsem to vzdala. A po jídle je na druhém místě v žebříčku oblíbenosti určitě ložnice. Teplo a světlo,“ dodává.

Předtím než se přestěhovali do Dejvic, bydleli v zrekonstruovaném bytě, který byl ale bohužel v nejpřízemnějším přízemí, z půlky vlastně pod zemí. „Bylo tam většinu dne pološero a v zimě od země zima. Takže určitě nejvíc ted’ oceňujeme to světlo a teplo jo a taky vanu, vlastně dvě,“ vysvětluje Krňanská.

„Doplňků se snažíme moc nemít, akorát se na ně práší. A když už, tak něco spíše vyměňujeme, než kupujeme, s ostatními umělci, většinou v jejich ateliérech. To je určitě jedna z výhod toho být umělcem, pokud teda člověk dělá něco kvalitního co ostatní ocení, pak si může celý život budovat svou vlastní sbírku. Máme několik obrazů od našeho oblíbeného Adama Víta, Juldy Reichla, Petra Duba a pak vázu od Lukáše Nováka,“ říká.



A jak to má malířka s poklady, které se tu a tam objevují u popelnic? „Určitě jo. Kdekdo občas vyhodí nějaký poklad. Loni jsem takhle našla děsně roztomilý retro vánoční řetěz se svítícíma muchomůrkama a dokonce k tomu byl i stojan na stromeček. To mě před vánoci dost potěšilo.“

Úplně nejraději má Alžběta Krňanská svou postel. „Naše nejpohodlnější postel na světě, o které se nám dříve jen zdálo. Je to prakticky takový rám z masivu vysoký jen 10cm, aby když z ní Alva spadne měl bouli jen normální, ne obří. Na rám jsme si nechali na zakázku vyrobit futon a ten je teda taky naprosto geniální! Je naplněný nějakou bavlnou a lněnými vlákny a voní jako když spí člověk na seníku, nádhera,“ usmívá se.

A dodává: „K posteli jsme přišli tak, že jsme předtím žádnou neměli, takže to byla hnedka po grilu další věc, kterou jsme si pořídili.“