Jak bydlí designéři: Pokojovky, krb a místo stěny obří okno s výhledem na lesy i krb

Nejraději má výhledy do přírody, klid a jednoduchost interiéru. „ Doplňky moc nekupuji. Dlouho vybírám, co koupím a pak to mám, dokud se věc nerozbije,“ říká Holá. Když dům zařizovala, hodně věcí pořídila na internetu, ale nakupovala i v Ikee a Jysku. „Pár věcí mám od svých oblíbených značek HAY a Hübsch. Miluji jejich jednoduchý a nadčasový design,“ popisuje Holá.

„Miluji náš obývací prostor. Přes jednu stěnu máme velké okno a v něm ležení, z kterého vidíme do přírody a v zimě koukáme do krbu. Za sedačkou je cihlová zeď a na ní velké macramé. Celý prostor má pro mne úžasnou atmosféru,“ doplňuje.

A jak to má s poklady od popelnic? „U nás na vesnici se vám nestane, aby u poplenice ležel nějaký skvost. Tady se vše využije a zužitkuje,“ směje se.

A co má doma nejraději? „Nejraději mám náš gauč a postel. Obojí jsme si nechaly vytvořit v české firmě na míru a nemají chybu. Je to kompletně česká výroba a mají skvělé služby. Když bychom chtěly v budoucnu například vyměnit potah či výplně, nábytek přivezeme a bude zase jako nový. Mám ráda tento způsob nakupování, pak se neválí haldy nábytku na skládkách a vsude možně v přírodě,“ dodává na závěr.