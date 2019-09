Jak bydlí designéři: renovovaný nábytek, ručně vyráběné misky a výhled na ořešák

Díky své lásce k umění a starožitnostem se začala věnovat renovaci nábytku a vyrábí originální vázy, mísy a talíře speciální technikou decoupage. Nikola Korčáková má i doma nejraději renovovaný nábytek. „Ráda si také sednu po ránu v kuchyni, která je hodně slunná a prostorná, s oknem do zahrady, ze kterého při popíjení kávy vidím do koruny velkého ořechu. Je tu klid, ani byste neřekli, že bydlíme pár metrů od Vinohradské ulice,“ říká.

Nejlépe se cítí v obývacím pokoji, kde má velkou knihovnu a spoustu osobních drobností, které ji přivezli přátelé z cest. „Na zdech visí grafiky a obrazy, některé jsem koupila a jiné sama namalovala, většina z namalovaných jsou variací na známá malířská díla, například můj oblíbený Egon Schiele nebo Josef Šíma. Co mám také hodně ráda, je náš velký červený perský koberec a starožitný nábytek, který jsem náhodně koupila v bazarech a poté zrenovovala,“ říká designérka.

A hned dodává: „Jeden z opravených kusů je i starý psací stůl, který mi přivezl kamarád z Francie. Byl v dost špatném stavu, tak jsme mu nechali u truhláře opravit nohy, koupili nové úchyty a nyní je to jeden z mých oblíbených kousků. Knihovna je vyrobená z polic z IKEA, je napatinovaná a má jak nahoře, tak uprostřed lišty, díky kterým by člověk asi ani původ knihovny nepoznal. Velká kresba v rámu, která je v obýváku opřena o zeď, tu jsem dostala od malíře Dominika Běhala, před kresbou je empírový stolek na kytky s pěknými červenými detaily. Když jsem již zmínila Dominika, máme ještě od něj v chodbě nad zelenou komodou velkou fresku, která tvoří dominantu našeho bytu.“

Úplně nejraději má renovovaný nábytek, ať už to jsou nově čalouněná křesla, komody a hlavně ručně vyráběné lampy, vázy a misky. Doplňky do bytu nejčastěji nakupuje v bazarech nebo na cestách. „Občas na něco zajímavého náhodou narazím při brouzdání po internetu. Do dětského pokoje zatím převažuje praktická IKEA,“ usmívá se Korčáková.

Nedávno také otevřela svůj obchod s galerií, Dílnu K16. „Moje hlavní myšlenka byla, aby si každý, kdo má rád originální nábytek, mohl u mě koupit komody nebo stolky v krásných barvách a jeho peněženka nijak neutrpěla. Je to nábytek pro každého, kdo má chuť si doma vytvořit zajímavý interiér a kombinovat starožitný a moderní nábytek. Stejně tak mám v bytě pár svých misek a váz, které zdobím technikou decoupage, která byla známá již asi ve 12. století, zdobení skla různými motivy a ručně tištěným japonským papírem. Nedávno jsem začala zdobit i talíře, které je možné pověsit na zeď, je to za mě ještě neokoukaná ozdoba do bytu, která většinu lidí nadchne,“ říká na konec.