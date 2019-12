Jak bydlí designéři: staré rádio od babičky a obrovská sedačka

Lukáš Cuninka má doma nejraději svůj pracovní stůl, u něhož je nejvíce času. „U počítače trávím hodiny času, vymýšlím kolekce a čerpám nové poznatky ze světa módy. Módou žiju prakticky 24 hodin denně. Někdy si říkám: škoda, že má den jen tak málo hodin. Postupem času jsem z toho vysedávání nad počítačem začal mít bolesti zad. Potíže jsem začal řešit pravidelným cvičením vždy předtím, než opět usednu k PC. Naštěstí to pomáhá,“ říká návrhář a stylista.

Nejlépe se cítí ve svém obýváku, na kožené sedačce, kde tráví dost času u notebooku. „I to je takové moje pracovní místo, kde vymýšlím věci a čerpám inspiraci nad novými módními trendy. Nedám na tohle místo dopustit,“ říká Cuninka.



Doplňky do bytu kupuje vždy, když ho k tomu vybídne jeho matka. „Většinou pak jedeme do IKEA nebo Sconto nábytku. Vždy se snažím kupovat doplňky tak, aby všechno ladilo. Stejně tak, jako když se snažím sladit svoje oblečení. Mělo by to vždy být vkusné a zároveň vtipné. Ideálně i s nějakým příběhem, když už to mám v bytě. Nemám rád, když musím jít na nákup jen proto, že teď prostě musím. Ve většině případů je to spontánní rozhodnutí, které má hlavu a patu,“ usmívá se návrhář.

Od popelnic si sice nikdy nic nevzal, ale to přičítá spíše tomu, že se nikdy nezajímal, co se u nich povaluje. „Vždy jen cítím zápach, který odtud jde a raději neřeším, co je jeho původem,“ říká.

A co má doma nejraději? „Nejraději mám staré rádio, co mám u sebe na skříni. Dostal jsem se k němu tak, že mi ho darovala moje babička, která ho zase předtím dostala od svojí mámy. Je to takové pouto, co nás spojuje. Zároveň je to i vzpomínka na ní a její mámu. Proto ho mám vlastně nejraději,“ vysvětluje na závěr.