Jak bydlí designéři: Svítící vývěsní štít a nalezené artefakty. Podívejte se na byt fotografa

Fotograf Pepa Dvořáček nemá sice velký byt, i přesto se v něm ale cítí útulně. Má ho totiž dobře řešený. „Vzhledem k aktuální velikosti mého skromného bytu by se asi dalo říct všude, ale obecně je to jinak určitě v kuchyni/jídelně, kde je to plné chutí a vůní, které mám s domovem spojené a sám rád vařím. Pak bych se přesunul určitě do obýváku, do křesla, která miluju a trávím v nich i teď doma dost (hygge) času,“ říká.



Doma má nejraději bývalý svítící vývěsní štít z obchodu, který vlastnil jeho otec. „Je to vlastně velká svítící krabička od cigaret značky HB. Mám rád popkulturní symboly konzumu a zároveň věci, které nejsou do interiéru primárně určeny, jsou to nalezené artefakty. Sbírku vývěsních štítů chci rozšiřovat dál, je to jediná věc, kterou bych chtěl do budoucna opravdu sbírat. Dále mám v aktuálním domově nejraději podvečerní světlo, které do bytu proniká, a celý ho měkkce prosvětluje. Až postupně úplně zmizí. A také večery s dobrým pitím a společností na balkoně,“ říká Dvořáček.



Doplňky do bytu nejčastěji nachází na půdách příbuzných a kamarádů, nebo na ulici. „Také obcházím blešáky a bazary, přímému nákupu v obchodech se spíš vyhýbám, ale do IKEI samozřejmě občas rád zajdu a hodně užitých věcí denní potřeby kupuji tam. Věci, co mám na zdech, jsou od mých známých, se kterými rád vyměňuju svá díla za jejich,“ vysvětluje fotograf.

A doplňuje: „Obecně nemám rád sterilitu a konformitu, takže se obklopuji věcmi, ke kterým mám vztah. Já jsem takový (ne)materialista - miluju věci, shromažďuju je, ale nezáleží mi na jejich tržní hodnotě, spíše na jejich skryté hodnotě a významu, která se možná projeví v budoucnu. A nebo taky ne. Je to jedno.“

A jaký má vztah k věcem, které najde u popelnice? „Od popelnice si beru věci vždy. Tenhle street hunting mám rád a docela se v tom vyžívám. Někdy to v noci po více skleničkách nedopadne zrovna nejlépe. Doma se mi objeví věci, které druhý den k popelnici nesu zase zpět. Ale našel jsem už spoustu skvělých věcí a navíc mě baví, že život věci dál pokračuje, ačkoliv třeba jinde a klidně v jiné formě,“ směje se Dvořáček.

Nejraději má doma na míru vyrobený barový stolek od svého kamaráda pod značkou EISEN. „Mám rád veškeré druhy skla obecně a dobrý alkohol. Oboje se do baru vejde a ještě to vypadá krásně, tak asi proto,“ říká na závěr.