Jak bydlí designéři: terasa pod věží, hodně světla a židle od Kartellu

Návrhářka Lucie Marková tráví většinu času ve své třípatrové věži. Když otevřete dveře do svého bytu, ocitnete se v malé místnosti s točitým schodištěm nahoru do věže, kde má ateliér a ložnici. „Mám ráda klid a světlo, které tu je. Přestože je to v Praze, není tu slyšet hluk z ulice, když pracuju, je tu krásné ticho. Krásně se to vyrovná s mumrajem na marketech a akcích, kterých se účastním,“ říká.

Nejlépe se doma cítí na terase pod věží. „Ráda tam sedím, když se stmívá, piju kávu, dívám se do lesa a na oblohu. Ráda tam přemýšlím nad dalšími návrhy. Mám ráda světlo ve věži ateliéru, když svítá. Líbí se mi, že okna vedou na všechny strany, dodává mi to energii. Jsou tam krásná rána,“ pochvaluje si návrhářka.



Doplňky do bytu kupuje podle toho, co se jí zrovne kde zalíbí. Ráda kombinuje kousky od designérů s Ikeou nebo nábytkem z výstav. „Naposled jsem koupila část instalace z pražského quadrienále. Autorka nechtěla převážet instalaci zpět do rodné země a tak jsme se domluvily, že od ní nábytek koupím za cenu, která vyhovuje nám oběma. Mám taky hodně ráda Kartell, jedna z věcí, na kterou jsme šetřila, byly židle od Philippe Starcka. A o některých kusech nábytku zatím ještě sním,“ vypočítává Marková.

U popelnice prý ale nikdy nic zajímavého nenašla a to je má rovnou před domem. A co má doma nejraději? „Nejvíce si cením křišťálový lustr od Jakuba Berdycha/Qubus design. Hodně pro mě znamená, že ho mám, je prostě překrásný. Je to první věc, kterou vidím, když přijdu do ateliéru. Objevila jsem ho před lety v Doxu a zavolala Jakubovi, že by se fantasticky hodil ke mně do obchodu, který jsem otevírala, jestli by mi ho mohl prodat. Pak jsem si ho přestěhovala do věže,“ říká na závěr.