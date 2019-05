Jak bydlí designéři: zahrádka před bytem, feng-šuej a přírodní materiály

Designérka Kateřina Sochorová se nedávno přestěhovala ze Zbraslavi do novostavby v Praze na Vinohradech a podle svých slov je nadšená. „Mám malou dceru, tak jsem nechtěla, abychom kvůli dojíždění trávily tolik času v autě. O zeleň a klid jsme nepřišly - před bytem máme zahrádku a navíc bydlíme v bezprostřední blízkosti parku. Takže je to skvělý kompromis, protože hřiště, kavárny, obchody, všude se dá dojít pěšky. Byt má příjemnou harmonickou energii, cítíme se v něm dobře, to je pro mě důležité,“ říká.

Při zařizování bytu brala ohled na principy feng-šuej. „Pojetím i designem jsou mi blízké východní kultury, které ale ráda propojuji francouzským, španělským a italským stylem. Moje úlovky z cest se staly i přirozenou součástí prostoru, patří ke mně,“ vysvětluje Sochorová.



V interiéru má prý ráda zakomponované přírodní materiály - kámen a dřevo, proto si komodu nechala vyrobit na míru z masivního dřeva. „Dominantou kuchyně je indická komoda z masivu. Vybrala jsem si ji, aby trochu rozbila tu kuchyňskou modernu a prostor zateplila. Můj osobní styl je eklektický, ráda mixuji modernu s klasikou, nebojím se kontrastů, ale v minimalistickém stylu,“ říká designérka.

Ložnici považuje designérka za místo klidu a odpočinku. „Proto jsem si ji vyladila v duchu minimalismu. Na mramorovém stolku, který jsem si pořídila na Westwingu, mám lampu od Philippe Starcka pro Kartell a opět kousek zeleně v podobě povlečení ze Zara Home. Nad postel jsem si dala plakát s Catherine Deneuve, který mi připomíná moji první návštěvu Cannes, kde jsem kdysi byla pracovně v rámci reklamního festivalu,“ usmívá se.



Dominantou obývacího pokoje je sedačka. „Baví mě čím dál víc. Myslím, že právem od všech sklízí komplimenty. Zpětně jsem ráda, že jsem se nebála riskovat s barvou, protože celý pokoj krásně rozzáří.“



Nad pracovním stolem má Sochorová plakát z Cannes se schody, které jsou pro ni symbolem objevování nových horizontů. „Na fotce to teď tak nevypadá, svůj pracovní stůl jsem uklidila, ale v běžném denním kolotoči je zavalen šperky, pytlíčky, papíry a různými komponentami, které potřebuji ke své práci. Stůl jsem dlouho hledala po různých antikvariátech a nakonec mě opět nezklamal Westwing. Našla jsem tam přesně takový, který jsem s ohledem na funkčnost a velikost potřebovala,“ říká na závěr designérka.