U Boucherona jako doma. Pařížský butik po rekonstrukci znovu otevírá

Je jedna minuta po jedenácté a rolety šperkařství na pařížském náměstí Vendôme vyjíždí pomalu vzhůru. Pohybu rolet je přítomno několik zvědavců. Někteří z nich plánují vstoupit dovnitř, jiní jdou jen kolem a chtějí si vychutnat pohled na slavné výlohy. Není se čemu divit. Butik Boucheron byl dlouhých osmnáct měsíců uzavřen pro rekonstrukci a nyní se znovu otevírá.

Jméno Boucheron je se čtvercovým Place Vendôme spojeno více než 120 let. Drahé kameny do svých prvních šperků tu ale klenotník Frédéric Boucheron nezasazoval. Ostatně jeho příběh mohl kdysi začít úplně jinak. Zakladatel slavného klenotnického domu se narodil v Paříži roku 1830 do rodiny obchodníka s galanterním zbožím. Zásoboval látkami a různými krejčovskými komponenty ty nejžádanější oděvní domy ve městě. Přebírání se mezi luxusními materiály a krajkami Frédérica inspirovalo a přivedlo nikoli k zájmu o módu, ale o šperk.



Po vyučení se klenotnickému řemeslu si tak Boucheron v roce 1858 otevřel svůj první butik v Galerie de Valois, v pasáži Palais Royal. Právě tady, na místě s nezaměnitelnými podloubími, drobnými obchůdky, květinami a zurčící fontánou, se totiž v 19. století soustředil veškerý obchod s luxusem.

Pro všechny tedy bylo překvapením, když si Boucheron o pár let později, přesněji roku 1893, vyhlédl dům s číslem 26 na Place Vendôme. Velkolepé náměstí ale bylo Boucheronovým strategickým tahem. Místo mezi Operou Garnier a Tuilerijskými zahradami se nacházelo přímo na trase, na níž trávila potenciální klientela čas na odpoledních procházkách a před večerní zábavou. Jako prvnímu šperkaři na Place Vendôme Boucheronův záměr vyšel a v butiku se zvýšenými výlohami orámovanými zeleným mramorem se začala scházet velmi podivuhodná klientela.

Účetní knihy se plnily jmény hollywoodských hvězd a členů královských rodin z celého světa. Jednou z nejčastějších zákaznic byla na adrese Place Vendôme 26 zámožná Američanka Marie-Louise Mackay. Její jméno lze v Boucheronově knize objednávek napočítat celkem 102krát. Právě pro ni Frédéric vytvořil jeden ze svých nejslavnějších klenotů. Zatímco zákaznice přišla s velmi neurčitým požadavkem na vytvoření šperku „s jakýmkoli vzácným kamenem“, na radu jejího muže Boucheron vybral nejvzácnější safír, kterým disponoval. Byl totiž tak modrý, že ladil k hlubokým očím paní Mackay. A šperk s 159karátovým safírem tehdy z této movité Američanky učinil majitelku nejkrásnějšího safíru na světě.

Romantická láska hrála důležitou roli i při objednávce ruského velkoknížete Vladimíra Alexandroviče Romanova, který pro svou ženu žádal zlatý náhrdelník. Šperk ale měl svým tvarem napodobovat tvar lehkého dámského šátku, který byl pro Romanova a jeho manželku symbolem jejich prvního setkání. Ona během plesu ztratila šátek, on jej zvedl, podal jí ho a zamiloval se. Nelehký úkol tehdy Boucheron zvládl znamenitě. Jeho zlatníci vytvořili jemný zlatý pruh, který doslova protékal mezi prsty, jakoby by jej tvořily tenké zlaté nitě.

21 hodinek pro Vrabčáka

Pro jiného ruského velkoknížete, tentokrát pro Alexeje Alexandroviče Romanova, vytvořil Boucheron další své velké velké dílo - takzvaný otazníkový náhrdelník. Neotřelé pojmenování šperk dostal podle svého unikátního tvaru. Kolem krku se totiž jen obtočil, aniž by byla potřeba jej zapínat nebo utahovat. Boucheronův hlavní klenotnický mistr Paul Legrand tehdy vytvořil pro velkoknížete otazníkový náhrdelník se smaragdy a diamanty ve tvaru pavího pera. A v podobném provedení se u Boucherona vyrábí dodnes - jako pnoucí se břečťan či dlouhý stonek zakončen maceškou s diamanty.

Klenotník taktéž triumfoval roku 1887, když se v Louvru konala jedna z nejslavnějších šperkařských aukcí. „Obchodu století“, na němž byly vystaveny francouzské královské klenoty, se tehdy Frédéric účastnil jako jediný francouzský kupec. Během večera se mu podařilo získat 31 diamantů, včetně kamenů Mazarin patřící mezi nejkrásnější šperky císařovny Evženie. Co z tohoto klenotu Boucheron vytvoří a kdo se stane majitelem nového šperku samozřejmě tehdy zajímalo celou Paříž. Drahokam si ale Frédéric ponechal a osadil s ním prsten, který daroval své milované ženě Gabrielle. Od té doby je Boucheronův butik místem pro zamilované muže, kteří k němu přicházeli pro radu s výběrem zásnubního prstenu pro své milované.

Mezi slavnými jmény zákazníků nemohl chybět ani Mahárádža z Patialy. Roku 1928 způsobil na náměstí Vendôme pozdvižení, když k Boucheronovi dorazil s doprovodem nesoucím šest truhel plných drahých kamenů. Konkrétně se prý jednalo o celkem 7571 diamantů a 1432 smaragdů. Mahárádžova objednávka zněla jasně - 149 unikátních šperků s diamanty, smaragdy a rubíny. Dodnes se jedná o největší šperkařskou zakázku uzavřenou na tomto pařížském náměstí.

Pravidelnou klientkou tu byla i šansoniérka Edith Piaf, která si koupila elegantní hodinky Reflet. Model, jež byl poprvé navržen v roce 1947, si Piaf, přezdívaná La Môme (francouzsky vrabčák) objednala ještě celkem jednadvacetkrát. Jedny z těchto hodinek darovala milenci a lásce svého života, boxerovi Marcelovi Cerdanovi.

Wladimir přináší štěstí

Místo pro své podnikání si ale Frédéric Boucheron nevybral jen kvůli rušné ulici s movitými zákazníky. O nákupu nemovitosti nakonec rozhodl dokonalý dopad světla. Ze všech domů na Place Vendôme má totiž ten Boucheronův dostatek denního svitu po celý den a vytváří tak dokonalé podmínky pro pečlivou zlatnickou práci.

Dostatek slunce ocení návštěvník butiku i dnes. Po rok a půl trvající rekonstrukci, které se s pečlivostí ujal respektovaný architekt a odborník na renovaci historických památek, Michel Goutal. Při pracích mu sekundoval designér Pierre-Yves Rochon, který do historických interiérů přidal harmonické moderní prvky v podobě světel, lamp, koberců nebo současného nábytku.

Nejnovější kolekce i stálou nabídku šperkařství Boucheron lze objevovat v přízemí. Na měkkém béžovém koberci jsou klenoty vystaveny v kulatých ostrůvcích, aby je každý návštěvník mohl obdivovat ze všech úhlů. Kdo zatouží nakupovat v soukromí, bude jistě usazen do jedné z postranních místností. Výjimečný je především čínský salónek, který byl po dobu kompletní rekonstrukce zapečetěn, aby práce a prašné prostředí neuškodily jeho vzácné červenozlaté výmalbě. Kromě nádherné výzdoby je čínský salón výjimečný svým skrytým postranním vchodem. Ten prý zákazníci využívali ve chvíli, kdy nechtěli být spatřeni při nákupu šperků pro svou milenku.

Před výstupem do prvního patra je možné se občerstvit bylinkovým čajem v zimní zahradě. Místnost má vysoký strop a nádherné tmavě zelené barvy. Je tak dokonalým prostorem pro prezentaci Boucheronova „zvěřince“. Francouzské klenotnictví je totiž kromě moderních šperků známo i pro své zvířecí talismany. Každé z nich má jméno a roztomilé čumáky či zobáky jim zdobí jak jinak než drahé kameny. Populární je nyní sýkorka Meisa, želva Honu nebo ježek Hans. V kolekci ale nechybí ani papoušci, vlci, holubice nebo tygři.

Celému šperkařskému domu ovšem vévodí jiné zvíře. Jeho pelíšek, malý divan na nožkách potažen zeleným sametem a vybaven polštářky, stojí na svém místě tak jako kdysi. Kocour Wladimir byl během 70. let adoptován Gérardem Boucheronem, vnukem zakladatele slavného klenotnictví. Mazlíček s dlouhou černou srstí se prý občas objevil přímo před zákazníky a byl opředen pověrou, že komu se jej podaří pohladit, tomu přinese štěstí. Wladimir Boucheron se stal celebritou dávno před tím, než svět potkal kočku Choupette návrháře Karla Lagerfelda. V 80. letech se totiž Wladimir objevil v reklamních kampaních šperkařství a s květinovým náhrdelníkem ve žlutém zlatě se safíry dostal přezdívku kočky, „jenž miluje diamanty“.

Čtyřnohý miláček Boucheronových trávil mnoho času nejen v pelíšku pod schody, ale také v hodinářském salónu. Právě z této místnosti, kde se nachází vitríny s hodinkami a vyměnitelnými koženými pásky, je možné mít absolutní přehled o tom, co se děje dole v butiku – zaměstnanci klenotnictví předvádí zákazníkům poslední kolekce, obsloužení klienti si odnáší bílé taštičky převázané bílou stužkou.

O patro výše, v místnosti, která září bílý kobercem, světlým nábytkem a zlacenými detaily na stěnách, se scházejí snoubenci, aby vybrali zásnubní nebo snubní prsten pro své partnery. Na kulatý pult plný kroužků se vzácnými kameny svítí neobvyklý lustr, který je poctou kořenům Frédérica Boucherona a jeho otci, prodejci látek. Několik šňůr skleněných perel se totiž ve dvou vlnách prohýbají jako pruh látky ve větru. Stejnou pozornost poutá i vedlejší modrý pokoj určený všem zákazníkům, kteří zatouží po šperku na míru. Právě tady na temně modrém divanu s mnoha polštářky lze svá přání konzultovat s uměleckou ředitelkou firmy Boucheron, s Claire Choisne, a listovat archivními kresbami klenotnictví.

Dvě ženy u kormidla

Boucheron loni oslavil 160. narozeniny. Dnes je vlastněn společností Kering, pod jejíž křídla patří i další luxusní značky jako Gucci, Alexander McQueen nebo Saint Laurent. Pařížské šperkařství je ovšem výjimečné i tím, že v jeho čele stojí po čtyřech generací klenotníků dvě ženy - prezidentka Hélène Poulit-Duquesne a umělecká ředitelka Claire Choisne. Obě jsou přesvědčeny, že i v tom je přednost šperků Boucheron. Zatímco muži podle nich tvoří klenoty především pro byznys, šperkařsky je navrhují tak, aby potěšily ženu-zákaznici. „Být žena je výhoda, protože samy šperky nosíme. Osobně zkoušíme každý kus, který vyjde z ateliéru. Musí být příjemný na nošení, být pružný a volný. Nesmí být jako koule na zápěstí,“ říká Hélène.

Ta má dnes na starost 55 obchodů po celém světě. Důležitými trhy jsou pro Boucheron především Francie, kterou ale následuje Japonsko a Čína. V poslední době se ovšem mění i to, kdo bere na Place Vendôme za kliku. „Naše klientky jsou stále mladší. Při nákupu šperku už totiž nepotřebují svolení manžela. Dříve byly šperky spíše investice, dnes jsou více nošené a méně se schovávají do kufříků,“ popisuje Hélène mladou klientelu kolem dvaceti let, která pochází hlavně z Ruska, ze Středního východu a z Číny.

O ředitelce Boucheronu ovšem možná nevíte dva drobné detaily. Hélène je velkou milovnicí koček, sama dvě vlastní a pravidelně je bere s sebou do kanceláře. A kromě dění ve slavném pařížském šperkařství spadá do jejích pravomocí i výběr hosta, který může přespat v luxusním apartmá nad zrekonstruovaným butikem. Ubytováni tu zatím byli prý jen dva lidé - sama Hélène, aby přepychový apartmán vyzkoušela, a totožnost druhého návštěvníka šperkařství zatím tají. Jisté ovšem je, že další zájemci musí být z řad věrných zákazníků klenotnictví Boucheron.

Místnosti luxusního bytu zdobí moderní umělecká díla - některá z nich pochází dokonce ze soukromé sbírky Françoise Pinaulta, majitele skupiny Kering. Současné umění je tu však kombinované se starožitnostmi, které vybírala Hélène osobně na aukcích a bleších trzích. Host klenotnictví Boucheron může na adrese Place Vendôme 26 uspořádat večeři pro dalších třináct lidí. Veškerý servis i menu jim zajistí nedaleký hotel Ritz. A celý večer může zakončit koupelí ve vaně s výhledem na náměstí s triumfálním sloupem Napoleona I. Opravdový domov návštěvníka je možná tisíce kilometrů vzdálený, a přesto se tu u Boucheronů může cítit jako doma.