Japonské zipy a technické materiály. Pandemie nás naučila být efektivnější na dálku, říkají designéři

Výrazný design a technické materiály. Zavazadla značky NAUT, za kterou stojí designéři Lukáš Procházka a Filip Nguyen, poznáte na první pohled, to samé ovšem platí o oblečení, které dělají na míru. „U zavazadel používáme nejčastěji technické tkaniny, které zaručují odolnost a funkčnost. Na některé brašny a doplňky také italskou hovězí kůži, kterou ale také chápeme jako funkční materiál, nejen jako estetický prvek,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz Filip Nguyen.

Lidovky.cz: Svou značku jste založili s Lukášem Procházkou před pěti lety. Jak nápad věnovat se zavazadlům, ale i oblečení vznikl?

Když jsme přišli s návrhem našeho prvního zavazadla, tušili jsme, že by to mohl být začátek něčeho výjimečného. Šlo o modulární batoh, který se dokázal proměnit z kompaktního městského na prostorný cestovní. Díky původním oborům, které jsme studovali - já jsem dělal automobilový design a Lukáš architekturu, klademe oba důraz na funkčnost a technickou stránku produktu. Batoh tak využíval mnoho inovativních prvků jako například magnetické spony nebo černou super-reflexivní látku.

Lukáš Procházka a Filip Nguyen

Vyrobili jsme několik prototypů, objeli jsme s nimi několik evropských metropolí, a vzápětí se nám podařilo domluvit první předobjednávky s obchody v Paříži a Berlíně. NAUT byl na světě a my se dali do navrhování dalších produktů, což vedlo až k první sérii oblečení, kterou jsme představili v rámci Mercedes-Benz Prague Fashion Week v roce 2019.



Lidovky.cz: Za ty roky máte za sebou spolupráce s dalšími úspěšnými designéry. O jaké projekty se jednalo, a který vám byl vašemu srdci nejbližší?

První kolaborace byla s hudebnicí Annet X, pražského fashion weeku jsme se poprvé zúčastnili ve spolupráci s Janem Černým a byli jsme i u otevření flagship storu Footshop na Příkopech, kde jsme se podíleli na jejich vlastní limitované kolekci. Pro Laformela jsme navrhovali kšiltovky, pro kolekci Petry Ptáčkové tašky, z Terezie Kovalové jsme udělali virtuální 3D modelku a naší poslední přehlídku vytvořila Tish Seabrook společně s Lunchmeat Studio. Každá spolupráce byla úžasnou zkušeností, příležitostí se naučit mnoho nového a za každou jsme stejně vděční.

Lidovky.cz: Některá vaše zavazadla jsou variabilní a přizpůsobí se potřebám. Když navrhujete, myslíte více na to, co by vyhovovalo vám, nebo si děláte malý průzkum, co se lidem chybí?

S každým produktem musíme být sami ztotožněni, spokojeni a věřit mu. Stejně tak je pro nás důležitá zpětná vazba zákazníků a jejich potřeby, s čímž pracujeme především u zakázkového oblečení. Děláme si průzkumy, sledujeme světové trendy a postupně se snažíme upevňovat naší pozici na trhu - jako značky, která propojuje funkčnost, aktivní lifestyle a svět módy.

Lidovky.cz: Nosíte batohy a oblečení ze své dílny?

Tuším, že není den, kdy bychom něco s logem NAUT nenosili nebo nepoužili. Když se náhodou nenajde příležitost pro oblečení nebo batoh, bereme na nákupy Tote Bag, večeříme s našimi jídelními hůlkami, na pohovce leží naše polštáře a vonné tyčinky pálíme v ocelovém stojánku. Přátelé, kteří přijdou na návštěvu se tomu občas zasmějí a zanedlouho i oni končí v “NAUT klubu”.

Lidovky.cz: Kdo je prvním a největším kritikem nových kousků?

Řekl bych, že my sami.

Lidovky.cz: S jakými materiály nejčastěji pracujete a proč?

U zavazadel jde nejčastěji o technické tkaniny, které zaručují odolnost a funkčnost. Na některé brašny a doplňky používáme také italskou hovězí kůži, kterou ale také chápeme jako funkční materiál, nejen jako estetický prvek. U oblečení jde v zásadě o látky z přírodních materiálů, jako je bavlna, hedvábí nebo vlna. V tyto materiály věříme pro jejich komfort i šetrnost k životnímu prostředí. Často pracujeme s magnety, používáme japonské zipy YKK a vyrábíme si vlastní spony z nerezové oceli. U látek i komponentů ale obecně klademe důraz na prémiovou kvalitu a pokud je to možné, nakupujeme od lokálních nebo evropských dodavatelů.

Lidovky.cz: Některá vaše zavazadla jsou ze specifických materiálů - například Cordura 500D. Čím je tento materiál výjimečný?

Cordura je technická tkanina s extrémně vysokou odolností proti prodření či roztržení. Je třikrát odolnější než polyester a dvakrát odolnější než klasický nylon, na zavazadla tedy ideální. My používáme typ s vodotěsnou úpravou, který se vyrábí v České republice. Cordura je zároveň velmi lehká a snadno se udržuje.

Lidovky.cz: Kde zavazadla a oblečení vzniká?

Naše zavazadla vznikají v Pelhřimově. Ve spolupráci s výrobcem, který má k dispozici nejnovější technologie a na kontě zakázky pro značky jako je například Rimowa. Oblečení pro nás pak šije několik samostatných švadlen, kdy se každá specializuje na něco jiného.

Lidovky.cz: Na vašich stránkách jsem se dočetla, že výroba roláku trvá dva týdny. Co je na procesu zdlouhavého?

Když jsme se rozhodli zařadit do portfolia oblečení, uvědomovali jsme si problematiku celé věci (oděvní průmysl je druhý nejšpinavější na světě). Než vyladíme vlastní udržitelný systém výroby a prodeje, bude NAUT oblečení vznikat takto na zakázku, ne na sklad. Dva týdny nám poskytují dostatek času pro nasbírání více objednávek a zakázky potom zpracovat efektivněji najednou.

Lidovky.cz: Kimono Coat inspirovaný japonským tradičním kimonem, jak název napovídá, zase šijete přímo na míru. Co všechno si u vás lidé vlastně mohou objednat a nechat ušít?

Jde o všechny kousky z naší poslední ready-to-wear série, kterou jsme představili minulý podzim během Mercedes-Benz Prague Fashion Week. Kromě Kimono Coat šlo o vlněné kabáty a kalhoty, modulární kožený křivák nebo šaty inspirované tradičním vietnamským oděvem áo dài. Ne vše najdete u nás na webu - zakázkové oblečení je dostupné v showroomu SmetanaQ.

Lidovky.cz: Prodáváte také roušku, která je vyrobená z bavlny se speciální antibakteriální úpravou Silverplus. Je možné ji nosit v současné situaci - nebo respirátorům konkurovat nemůže?

Naše rouška obsahuje částečky stříbra a má speciální hybrofobně-oleofobní úpravu. To znamená, že se kapénky zachycují na povrchu roušky, neproniknou skrze látku a bakterie a viry do 20 minut zneškodní. Je tedy funkční, ale respirátory s FFP nahradit nemůže.

Lidovky.cz: Jak moc vás pandemie pracovně zasáhla? Je pro vás teď složitější fungovat?

Naučili jsme se být efektivnější na dálku, víc než kdy dřív vnímáme důležitost dlouhodobých vztahů se zákazníky a soustředíme se na online prodej, který byl pro nás vždy zásadní. Nepříjemná je ale skutečnost, že dveře showroomu zůstávají zavřené a není tak možné realizovat oblečení na míru.

Lidovky.cz: Máte teď více času na to vymýšlet nové modely a zavazadla, nebo se věnujete spíše online prodeji současného sortimentu?

Celá situace nám v mnoha ohledech pomohla. Ohlédli jsme se za úspěchy i neúspěchy, přehodnotili strategie, připravili nové plány a jsme přesvědčeni, že z korona krize NAUT vyjde lepší a silnější. Prototypujeme nové produkty a nemůžeme se dočkat, až je budeme moci představit.