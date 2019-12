Španělská značka Tous představila novou kolekci. Jdeme správným směrem, říká kreativní ředitelka

Španělská značka Tous nedávno v Praze představila kolekci vysokého šperkařství Atelier Tous Rosa Oriol. O dalším směřování značky jsme se bavili s kreativní ředitelkou Martou Tous.

Ten zářijový večer se zahrada pražského luxusního hotelu Grand Mark proměnila – zmizelo vše včetně židlí, aby se uvolnil prostor pro velkolepou party, již pořádala španělská klenotnická značka Tous. V Praze uvedla kolekci vysokého šperkařství Atelier Tous Rosa Oriol.

Právě Rosa Oriol, jež ve firmě začala působit v roce 1965, kdy si vzala za manžela jednoho z potomků zakladatelů značky, má lví podíl na dnešním úspěchu malého katalánského klenotnictví. Dnes už Rosa Oriol ve firmě, jejíž vedení předala svým čtyřem dcerám Rose, Albě, Lauře a Martě, dělá jen to, co ji baví – a baví ji vytvářet šperky ze zlata, drahých kamenů a diamantů.

Tous – i když příští rok oslaví sto let od založení – je velmi hravá značka. A jak říká její kreativní ředitelka Marta Tous, jež poskytla Espritu LN interview, je to značka pro mladistvé lidi – nejen tělem, ale hlavně duchem. Protože šperky Tous mohou nakupovat ženy všech věkových kategorií. A kdyby uměla nakupovat mimina, i ta by do některého z pražských butiků Tous zašla, protože značka nabízí i řadu šperků pro nejmenší.

Ale zpět k vystaveným šperkům. Můžete tu najít krásné kusy s velkými kameny bagetového brusu i náhrdelníky s drahokamy v dnes tak populární formě cushion. Pokud jde o kolekce vysokého šperkařství, řekněme si to na rovinu: mnohé z nich – i přes nepopiratelnou krásu kamenů a práci zlatnických mistrů – působí poněkud usedle. To se však netýká kolekce Atelier Tous, protože některé kusy jsou doplněny hravými detaily – tu na vás vykoukne tyrkysový motýlek, tam zas roztomilá kytička –, které celou tu nadpozemskou nádheru usazují zpět na zem. A mě tyto drobnůstky přivádí na myšlenku, že zákaznice Tous určitě mají i osobitý smysl pro humor.

Stejně jako Marta Tous, elegantní Španělka, jež byla spolu s ambasadorkou značky Danielou Peštovou hvězdou večera. „Jestli nějak prožívám, že je mé příjmení vidět po celém světě? Ne. Žijeme ve španělském městečku Manresa a prostě každý den ráno chodíme do práce,“ říká s úsměvem, „a když jsem hostem takového eventu jako dnes, spíš si připadám jako ve filmu.“

Od žen pro ženy

Ve městečku Manresa, kde dodnes sídlí vedení firmy Tous, založili v roce 1920 Salvador Tous Blavi a Tereza Ponsa Mas malé hodinářství. Společnost začala expandovat do světa ve druhé polovině 80. let. V roce 1985 také už zmíněná Rosa Oriol vymyslela symbol značky – medvídka. Šperky s jeho motivem patří dodnes k nejpopulárnějším, a jak říká Marta Tous, „víme, že budeme mít úspěch v té zemi, kde pochopí medvídka“. V Česku, kam značka Tous přišla před třemi lety, medvídek funguje dobře. „Má maminka byla v Miláně a uviděla obchod s plyšovými medvídky, který v ní vyvolal krásné vzpomínky na dětství. A řekla si, proč takový pocit nezprostředkovat i dalším lidem?“ vzpomíná Marta Tous, jež se stala kreativní ředitelkou celé značky letos v březnu.

Přestože má značka Tous obchody po celém světě a kromě rodného Španělska je velmi oblíbená v Mexiku, Rusku, Polsku nebo v Kolumbii, kde mimochodem místní řemeslníci vytvářejí šperky zdobené filigránem, stále zůstává rodinnou firmou. Firmou, v níž mají rozhodující slovo ženy. „Je nás pět žen. Před třiceti lety byl šperkařský byznys ovládán muži, proto má matka začala vytvářet vlastní kolekce – šperky od mužů jí nevyhovovaly. My ženy totiž velmi dbáme na detaily, na kvalitní a pohodlné zapínání, na to, aby nám náušnice dobře držely v uchu. My ženy totiž šperky rády nosíme a ženám rozumíme.“

Nemyslet na sebe

Tous nejsou jen šperky s motivem medvídka nebo kolekce vysokého šperkařství. Kromě šperků, na jejichž designu pracuje patnáct lidí, čítá i kabelky či drobné kožené zboží. „Nechci revoluci, náš vývoj bych nazvala spíš evolucí,“ vysvětluje Marta Tous, „každý rok si stanovíme jedno téma a to rozvíjíme. Máme šest základních linií, ty se pak dělí až do třiceti kolekcí. Letos – ostatně stejně jako loni – je naším tématem mix. Reagujeme na sociální sítě i na to, že lidé spolu méně komunikují. Chceme, aby se jim díky našim výrobkům vrátila do života radost.“ Marta Tous klade důraz na řemeslné zpracování šperků, na inovativní výrobní postupy, mix materiálů i servis. „Šperky jsou udržitelné už ze své podstaty, není to věc, kterou si koupíte a po jedné sezoně vyhodíte,“ myslí si.

Značka přes polovinu svých šperků vyrábí ve Španělsku, kde před pár lety postavila manufakturu o rozloze 3700 metrů čtverečních, ale též v jiných zemích světa, jako je Indie, Čína nebo Hongkong. „V dnešní době jdou technologie dopředu velkou rychlostí – a proč nenechat vyrábět šperky tam, kde to umějí nejlépe?“ ptá se řečnicky Marta Tous.

Podle Marty Tous značku odlišuje dotyk teplého španělského slunce, které je v ní cítit. Když se jí ptám, zda mohla ve svém životě dělat vůbec něco jiného než pracovat v rodinné firmě, jen se směje. Ostatně své první šperky – kolekci čtyř abstraktních prstenů – navrhla už jako malá holčička. „Moje maminka mi ale vždy kladla na srdce: Když něco vytváříš, musíš myslet i na jiné lidi, ne jenom na sebe.“