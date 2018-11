Je škoda, že výroba lněných materiálů je u nás stále omezená, říká dezénistka

Tvorbě dezénu se v Česku věnuje málokdo. Pozapomenuté technice textilní tvorby umí Eva Chmelová vtisknout velmi originální punc, dezény látek navrhuje v tematických řadách, přičemž motivy mají různý styl. Nejraději pracuje s přírodními materiály. I tak vznikla spolupráce se značkou K.Bana, pro tu navrhuje dezény, které se tisknou na len. „Je škoda, že výroba lněných materiálů je u nás stále omezená, souvisí to jistě se zánikem mnoha tradičních textilek v porevolučním období, i s orientací na výrobu umělých a technických tkanin v následujících letech. Přitom má samé skvělé vlastnosti,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz dezénistka.

Lidovky.cz: Dezén je poměrně zapomenutý termín pro textilní tvorbu. Možná by se hodilo na úvod vysvětlit, co to vlastně je.

Je to odborný název pro motiv na látce, stejně tak jako se používá dekor u užitého umění, tak vlastně dezén je ekvivalentem, který se používá v textilnictví. Takže návrhy dezénů jsou vlastně návrhy motivů na látky.

Lidovky.cz: Jste tedy dezénistkou spíše než designérkou. Dezén navrhujete i pro značku K.Bana, se kterou spolupracujete.

My jsme se s Kačkou (Kateřina Černá, pozn. red. založila značku K.BANA), která se zabývá navrhováním a výrobou oděvů, potkali na vzdělávacím semináři a ve chvíli, kdy jsme se potkaly jsme se začaly hned bavit o spolupráci. Ono to bylo celkem přirozené. Kačka používá pouze přírodní materiály – hlavně len. Já na přírodní materiály navrhuji dezén. Spolupráce byla na světě během chviličky. Připravily jsme tedy spolu první kolekci, která byla poměrně úspěšná a měla dobrý ohlas u zákazníků. I proto, že tisky na len nejsou typické, málokdo to dělá. Tím spíše když je dezén autorský a vznikne na míru pro určitou kolekci.

Lidovky.cz: Používáte len z České republiky?’

Ano, pouze ten, který je omezen barevností, většinou je přírodní, sem tam se objeví i jiná barva, ale to je opravdu spíše výjimka, pokud neinvestujete do vlastní výroby. Len se u nás dnes používá spíše pro technické účely, nejčastěji ve své hrubé verzi, což dříve tak nebývalo. Byl to univerzální materiál se širokým použitím, včetně oděvů.

Eva Chmelová Malířka a dezénistka. Je zastánkyní tkaní, využívání tkaných materiálů, které jsou pracnější, zároveň vizuálně atraktivnější, pevné, stálé a hodně vydrží. Fungují také oboustranně, takže v jednom kusu oděvu se skrývají dva. Slučuje v sobě umělkyni a zároveň perfektní znalost technologie výroby materiálu a tisku. Vytváří své vlastní kolekce, ale také spolupracuje s dalšími návháří, třeba právě s výše zmíněnou Kateřinou Černou a K.BANA, spolu vždy připravují několik unikátních vzorů pro danou kolekci.

Lidovky.cz: Len má úžasné vlastnosti. Jak si vysvětlujete, že se zde přestal ve velkém používat především na výrobu oblečení pro běžné nošení?

Je škoda, že výroba lněných materiálů je u nás stále omezená, souvisí to jistě se zánikem mnoha tradičních textilek v porevolučním období, i s orientací na výrobu umělých a technických tkanin v následujících letech. A aby se to znovu obnovilo? To je pomalý proces. U nás se len ve velkém také pěstoval, ale se zánikem textilek najednou zpracovatelský průmysl od pěstování upustil. Teď poptávka vzrůstá, ale trh není schopný tak rychle reagovat. A nebo se specializuje na produkty, které mají vyzkoušené, a které jsou pro ně rentabilní. Za posledních pět let se mi zdá, že textilky jsou přístupnější. To je ale pouze můj úhel pohledu, ale zdá se mi, že pro ně konečně začal být zajímavý i třeba návrhář, který jim sice nezadá tak velké zakázky, ale je to zase v jistém ohledu zajímavá práce, která může textilce pomoci vytvořit i styl a tvář.

Lidovky.cz: Proč oslovil len vás?

Myslím, že my obě chceme, aby byly materiály, které používáme nějak udržitelné a trvanlivé. Myslíme ekologicky.

Lidovky.cz: Dnes je dezén okrajovou záležitostí…

Musím říct, že v tomto máte pravdu. Dezén se opravdu stal něčím, co stojí na okraji textilního odvětví, to třeba v Anglii tak není. Hodně lidí to u mě vnímá jako koníčka, zatímco pro mě je to hlavní náplň. Moje práce s textilem je pro mě strašně důležitá. Věnuji se také grafice, ale dezén je pro mě prioritou.

Lidovky.cz: Navrhujete oblečení pouze na léto či na celoroční nošení?

Snažíme se dívat na len netradičně. Velmi mě začalo zajímat například tkaní, nebo posunutí materiálů, které jsou nám blízké, do vyšších gramáží. Tím se vlastně zvýší jeho nositelnost v chladnějších obdobích. My s Kačkou nosíme len celoročně, je to sice zažité, že len se hodí spíše na léto, ale pravda to není. On v zimě opravdu hezky hřeje. Na rozdíl od bavlny, potřebuje len mnohem menší množství vody i živin. Ze země si bere jen to nutné a dobré. Vlastně ani není potřeba ho hnojit. Jeho přirozené schopnosti jsou odvádění vlhkosti a termoregulace. Cítíte se v něm proto velmi příjemně.

Lidovky.cz: Jak dlouho spolu pracujete?

Už spolu děláme čtvrtou kolekci, takže to budou tak dva roky, co spolu tvoříme.

Lidovky.cz: Pozorujete, že za tu dobu třeba vrostl počet lidí, kteří hledají kvalitní české lněné oblečení?

Myslím, že ano. Lidé se více zajímají o udržitelný způsob života, fungujeme i v rámci vzdělávacích akcí, takže bych řekla, že ano. Snažíme se i šířit povědomí o lnu a jeho možnostech. Ono dneska už si málokdo umí představit, jak látky vznikají, jak se tisknou, co přesně se děje v textilkách. Prostě cestu oblečení od chvíle, kdy vzniká až k momentu, kdy si ho doma pověsíte do skříně. K.Banu si lidé začínají spojovat s kvalitními v Česku ušitými věcmi, což nás samozřejmě velmi těší. Mají povědomí i o vzorech.

Lidovky.cz: Jak dlouho trvá vyrobit třeba například jedny šaty?

Dobře, tak to je složitější. Když budu přemýšlet, že jsem schopna vymyslet a připravit dezén – od jemného základního skicování k hotovému návrhu – za týden či 14 dní. A potom záleží jestli si vybírám z vláken, které už nabarvené jsou či nejsou. U barveného materiálu jsou to tak tři týdny, u nebarveného čekáme teď už šestý týden. Takže hrubým odhadem? Tak dva měsíce práce než je ten produkt hotový. Teď se bavíme o tkaných vzorech, tisk je o něco rychlejší.