Ježíškova vnoučata i pomoc maminkám v azylovém domě. Jak pomáhají designéři o Vánocích?

Co si přejí pod stromeček a s kým slaví Vánoce? A kdo z nich pomáhá zvířatům či lidem, kteří to potřebují? Jak vlastně slaví vánoční svátky čeští designéři? Zeptali jsme se několika z nich.

1) S kým a kde budete letos slavit svátky?



2) Pomohli jste někdy někomu, protože byly Vánoce (koupili jídlo do útulku, šli do domova seniorů si s někým popovídat)?

3) Co si přejete pod stromeček?

Zuzana Beránková, Béliere

1) Jsme s partnerem čerstvě přestěhovaní, moje ségra s partnerem bydlí ve vedlejší vesnici. Tak jsem se s rodiči a s bráchou s manželkou dohodli, že letos budeme mimo Prahu, kde oni ještě bydlí, u nás na venkově. Do dvou domů už se hezky poskládáme, budeme mezi nimi korzovat, společně vařit, chodit ven. Ve vesnici máme pivovar, cukrárnu, vše, co je potřeba.



Zuzana Beránková

2) Pomoc volím zatím spíš na dálku, ne apriori kvůli Vánocům. Převážně v momentech, kdy se ke mně donese informace o nějaké aktuální akutní události, kde mohu pomoci. Musí to se mnou rezonovat. Geniální mi přijde projekt Ježíškova vnoučata. Loni jsem už nestihla dárky, které by bylo v mé moci splnit, tak uvidím letos. No letos, ono už to zase asi běží, že? Podívám se na to.



3) Mám vytipovaných pár knížek, na jaře přibude miminko, tak s tematikou přirozených porodů a přístupem k člověku, výchovou, to je teď momentálně mé téma. Jinak se spíš těším na to, čím já obdaruji rodinu, baví mě vymýšlet překvapení nebo se nechávat nápady cvrnknout do nosu. Třeba letos stihnu i něco ušít.

Eliška Křížová, Jasiju

1) Vánoce dělají hlavně lidi, takže je slavím každý rok s rodinou v Pardubicích. Mají pro mě kouzelnou atmosféru plnou vzpomínek na dětství.

Eliška Křížová, Jasiju

2) Minulý rok jsme se ségrou během vánočního úklidu vytřídily spoustu hraček, které jsme na adventní neděli věnovaly maminkám s dětmi v místním azylovém domě. Ten pocit byl daleko hřejivější, než kdybychom je prodaly v bazaru, ale myslím, že takové věci se nemusí dělat jen o Vánocích.



3) Samozřejmě si přeju hlavně, abych se u toho stromečku sešla se všemi, které mám ráda. Každý rok mi ale udělá velkou radost nějaká pěkná kniha nebo parfém, který mi vždycky kolem Vánoc začne nějak záhadně docházet.

Jana Kettnerová, Kett´s candles

1) S rodinou a doma, to jsou pro mne ideálně strávené svátky. Klid a pohoda, odpočinek, dobré jídlo, stromeček a milá společnost.

Jana Kettnerová

2) Ano, ale ne proto, že jsou Vánoce, i když se to v tento sváteční čas nabízí. Raději dobročinné aktivity směřuji do průběhu celého roku. Ale takovou pěknou vánoční akcí, kterou mám ráda, je vánoční trh s výtěžkem pro matky v tísni v Hamrech. To je milá malinká vánoční akce, která má své vánoční kouzlo.



3) Abychom zase příští rok ve zdraví seděli pod stromečkem s rodinou. To je moje největší přání. A kdyby náhodou byla pod stromečkem nějaká kniha a dobrý parfém, tak budu určitě ráda.

Adéla Pečlová

1) Vánoce zřejmě strávím s rodinou z vily, kde bydlím. Během svátků se scházíme, pečeme cukroví, povídáme, jsou to milé dny. Pak se přesunu z Prahy, chystám se na návštěvu blízkých na jih Čech. Pokud se neuhnízdím někde u krbu s cukrovím, vyjedu s přáteli na koncert PSH.

Adéla Pečlová

2) Pomocnou ruku podávám bez ohledu na to, jestli jsou Vánoce. Beru to tak, že to, co dávám, se mi vrací zpět. Mám-li se zaměřit na Vánoce, spojuji si je se zimními dny a domovem, že se mám kam vracet. Kupuji tedy nocleženky od Armády spásy pro ty, kteří se nemají kam uchýlit. Spolupracuji s Cestou domů, od které kupuji krásné balící papíry.



3) Pro sebe a blízké si přeju radost, zdraví, lehkost, hojnost a lásku. Po materiální stránce si přeju nářadí do dílny a dodělání interiéru ateliéru.

Šárka Hasara, Alma, CVRK

1) Jako každý rok se svou rodinou a blízkými přáteli. Štědrý den trávíme doma s dětmi, procházkou, krmením zvířátek, pohádkami a popíjením svařáku.

Nikol Kubišová a Šárka Hasara

2) Snažíme se pomáhat celoročně, ale v období Vánoc je toho asi přece jen víc. Zapojujeme se do Krabicí od bot, Ježíškova vnoučata, kupujeme nocleh lidem bez domova a dál, co na nás zrovna kde vykoukne a dává nám smysl.



3) Ačkoli se snažím nebýt materialista, mám dárky ráda. Letos si přeji letenku, na dlouhou dovolenou, za dobrodružstvím, do exotiky, kde se všichni usmívají, kde rostou velký banánovníky a kde mango chutná jako mango.

Veronika Matějková, Tvorbou

1) Vánoce letos budeme slavit asi natřikrát. Takové malinké Vánoce a setkání u stromečku uděláme našemu novorozenému miminku, a pak se standardně sejdeme pěkně pohromadě s celou rodinou, tedy v Radotíně, na Žižkově a v Posázaví.

Veronika Matějková, Tvorbou

2) Letos se chystáme udělat radost dětem, které nemají fungující rodinu. V dobřichovickém zámku si vybereme na Stromu splněných přání jedno z nich a splníme jej.



3) Materiálně snad nic a bude to znít možná tradičně, ale zdraví a lásku malé dcerce a celé rodině.

Josefína Bakošová

1) S rodinou, s holčičkama.

Josefína Bakošová

2) Útulku. To je taková zvláštní vánoční věc… Aspoň něco málo koupit nebo pouštění kaprů do řeky, což ale teď nově vím, že je nesmysl.



3) Přeju si něco šetrného a smysluplného. Miluju dárky, které si nikdy sama nekoupím a zároveň po nich toužím.

Miroslav Bárta

1) Letošní svátky bych rád strávil zde v Praze s osobou mně nejbližší a naším psem.

Miroslav Bárta

2) Za posledních pár let se snažím dělat radost tam, kde je potřeba. Koupím něco dobrého a předám to dál lidem, které znám a vím, že to potřebují! Spíše to asi beru tak, že koho potkám, tomu pomůžu. Ale dobrý nápad je se na letošní vánoce stavit v nějakém domově seniorů. Tam si zaslouží také pozornost nás všech!



3) Já si především přeji zdraví všech, lásku a pohodu, odpuštění a důvěru. Hmotné dárky si můžeme dávat po celý rok.

Tamara Bodnárová

1) Tak jako každý rok, budu Vánoce slavit doma u rodičů, letos i s mým přítelem a naším psem.

Tamara Bodnárová

2) Ano, ale snažím se pomáhat bez ohledu na to, jestli jsou právě Vánoce, nebo ne.



3) Nové tetování a ať nám ta svoboda vydrží ještě mnoho let.

Veronika Štěrbová, Sophistic by Veronika

1) S rodinou. S manželem a s našimi dvěma dcerkami oslavíme Štědrý den a na Boží hod odjíždíme k rodičům, kde se sejdeme i se širší rodinou.

Veronika Štěrbová

2) Protože jsem máma dvou malých holčiček, přispívám pravidelně na děti, a to konkrétním rodinám, kde je třeba finanční pomoc.



3) Je to sice pro mnohé otřepané klišé, ale přeju si hlavě zdraví! Pro své děti, pro svoji rodinu a také pro sebe, abych mohla být dobrou mámou a dělat co mě baví, což je Sophistic.

Václav Staněk, Vasky

1) Svátky budu trávit doma se svou rodinou. Těším se na společně strávené chvíle, protože v průběhu roku nemám na své blízké tolik času, kolik bych si přál. Vánoce jsou tak skvělou příležitostí, kdy se můžu zastavit, věnovat se rodině a užívat si společných chvil.

Václav Staněk

2) Snažím se být nápomocný po celý rok. Uvědomuji si, že ne každý má tolik štěstí. Z toho důvodu se snažím pomáhat finančně či vlastním přičiněním. Nicméně jsem rád, že o Vánocích pomoc druhým v naší společnosti rezonuje a volání lidí, kteří potřebují pomoc, nezůstává bez odezvy.



3) Není pro mě důležité, co bude pod stromečkem, jako spíš kdo bude se mnou kolem stromečku. Vánoce se pro mě nesou ve znamení společně stráveného času a oddechnutí od každodenních starostí. Doufám, že kromě společné večeře a předávání dárků mrkneme s rodinou na pohádky a budeme si moci v klidu popovídat.