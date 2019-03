Jiné obchody. Oblečení nemá zatěžovat planetu ani vykořisťovat lidi, kteří ho šijí

Trend posledních let je jasný – stále více se klade důraz na oblečení, které vzniká tak, aby nezatěžovalo planetu a aby lidé, kteří jej vyrábějí, pracovali v důstojných podmínkách a za přiměřený plat. Stále více lidí také nakupuje oblečení místních designérů a malých nezávislých značek. Vybrali jsme pro vás tři obchody, které nezklamou.

Stránka 1 ze 3 1 2 3 Další stránka

NILA

Vysoké kožené boty s pestrobarevnou výšivkou, které před pár lety prodával pražský obchod NILA, se tehdy staly senzací. A přiznávám, že já je chtěla taky. Bestsellerů má ovšem concept store, za nímž stojí Eva Urbanová (39), za sedm let své existence nespočet – zářivé marocké taburety, džíny z biobavlny nebo švédské letní dřeváky. Butik, který to myslí dobře s přírodou, se za měsíc rozroste již o svou čtvrtou pobočku.



Pražský obchůdek na rohu Korunní a Řipské je ostrovem všech, kterým dělá problém nákup dárků. Svátky, narozeniny i Vánoce se tu totiž dají vyřešit rychle a bezproblémově. Ať už máte v peněžence pět tisíc nebo pětistovku, vždycky pro druhého vyberete něco hezkého na sebe, do šperkovnice či do bytu. Hned za rohem stojí NILA Daily, která má nabídku do špajzu či do koupelny – povoskované ubrousky na svačiny, čisticí prostředky i kartáčky na zuby. O několik kroků dál je NILA Kids pro rodiče, kteří chtějí své ratolesti obklopovat ekologickými a zároveň krásnými hračkami.

Šeptanda o trojúhelníku NILA kolem náměstí Jiřího z Poděbrad mezi obyvateli zafungovala, navíc Korunní ulice za posledních sedm let ožila kavárnami a dalšími podniky. „Ukázalo se, že obchod na Vinohradech funguje pro místní komunitu. Vypadá to, že když obchod zopakujeme v Karlíně, budeme mít v další čtvrti stejný model,“ vypočítává Eva Urbanová, která se svým týmem právě žije čtvrtým obchodem NILA. Má ho otevřít během března v Praze 8.



A je na co se těšit. Dvoupodlažní obchod nabídne plochu o rozloze 300 metrů čtverečních. Přízemí bude věnováno bytovým doplňkům, v patře zákazníci najdou oblečení. „Prostor je to velkorysý, s velkými industriálními okny. Obchod bude minimalističtější, přehlednější a ne tak intenzivní jako na Vinohradech,“ popisuje s nadšením jeho majitelka.

Chtěla jsem být za kasou

Když ale Eva Urbanová opouštěla své původní zaměstnání advokátky a v roce 2011 se pustila do vlastního podnikání, měla s konceptem NILA trochu jiné plány. „Původně to měl být jeden obchod, který jsem měla mít na starosti já. Dokonce jsem si představovala, že budu sama za kasou,“ směje se dnes ve vinohradské kavárně Spižírna 1902, která leží mezi trojicí jejích obchůdků s vývěsním štítem NILA. „Nic jsem tehdy o této branži nevěděla a netušila jsem, jak bychom se měli dále vyvíjet. Na začátku jsme se chtěli věnovat produktům ze zemí třetího světa. Bylo to hodně eklektické a etno. Módu jsme nedělali vůbec.“

Štendry s prvními oděvy ale přibyly už v roce 2013 a právě tehdy to s obchodem pro radost začalo nabírat rychlejší obrátky. Nabízet značky, které mají nejen krásné oblečení, ale myslí při výrobě i na přírodu a dobře zaplacené zaměstnance, chtěla Eva z toho důvodu, že sama zatoužila se do značek jako People Tree, O My Bag či Armedangels oblékat. „V době, kdy jsme začínali, tady nic takového nebylo k dostání. A to, co bylo, bylo boho nebo batika. My jsme hledali stylovější varianty a pět let nám trvalo, stejně jako samotnému trendu udržitelné módy, nabídnout trendovější a minimalističtější věci.“

Dnes už NILA nenabízí jen několik pěkných šatů, ale dokáže vybavit celý šatník lidí, kteří se chtějí hezky obléct a zároveň nemít výčitky, že kvůli jejich tričku má řeka v Indii růžovou barvu. Obchod v Korunní ulici nabízí kabáty, roláky, plavky, pyžama i stahovací prádlo. Sečteno podtrženo, móda nyní tvoří 60 procent celého portfolia obchodu a za několik sezon představili již několik bestsellerů, především pak v sortimentu obuvi.

„Kožené boty s výšivkou byla trendová vlna. Prodali jsme jich strašně moc, až jsme pak měli pocit, že už nemáme komu. Museli jsme jejich prodej ukončit,“ říká Eva o již zmiňovaném modelu. Dřevěné sandálky Swedish Hasbeens s koženými řemínky prý první dva roky také způsobily velký rozruch a NILA je s příchodem prvních teplých dní prodává každý rok opakovaně.

O výběr toho, co se v obchodě objeví, se nyní starají dva nákupčí oděvů. Značky vybírají na veletrzích, kam jezdí dvakrát do roka. Požadavkem na vybrané oblečení je nejen to, aby do obchodu esteticky zapadlo, ale také aby bylo kvalitní, vyrobené z ekologických materiálů a lidi byli v jeho výrobním řetězci řádně odměněni. Oblečení pak testuje i sama majitelka Eva Urbanová, aby si vyzkoušela, jak se bude oděv zákaznicím nosit, jak dlouho jim vydrží a jak se chová po vyprání.

Evin osobní šatník se tak skládá ze značek, které se dají sehnat v NILA, občas si dopřeje nákup navíc, když objeví novou značku během dovolené v zahraničí. Šatní skříň jí ale svršky nepřekypuje, naopak její výbavu drží na třiceti kusech. „Nepovažuji se za bůhvíjak stylového člověka. Mně to takto stačí. S takovým počtem oblečení na sezonu vydrží spokojeně každý. Jde jen o to, aby se kousky mezi sebou dobře kombinovaly,“ vysvětluje Eva, podle níž není nic špatného na tom, když šatník tvoří třeba i sto kusů. Horší prý je, když je šatník nacpaný k prasknutí, ale jeho majitel nemá stále nic na sebe.

„Dobré by bylo, aby člověk oblékl každou věc alespoň třicetkrát. Zdá se to málo, ale světový průměr je pět nebo šest nošení. Pokud o svém šatníku přemýšlíte, je fajn si jej nejdříve očistit od věcí, které nenosíte. Dejte si před začátkem sezony na štendr věci, které budete nosit. Pak sledujte, jestli to tak opravdu je. Co neunosíte, dejte někomu, komu to udělá radost,“ radí mi Eva oblečená do temně zeleného vlněného svetru. V uších se jí houpají náušnice ve tvaru dubových listů od švédské šperkařské značky Bohemia Collection.

Kromě oblečení pro ženy nabízí v menším obchůdku NILA Kids oblečení pro ratolesti zákaznic. „Problémem dětské ekologické módy je ale vyšší cena a vysoká konkurence v lokální produkci u nás – hodně českých žen si zakládá vlastní značky, což je super. Když ale chcete kombinaci biomateriálů a originálního střihu, tak cena dětského oblečení je poměrově vyšší než u dospělých,“ vypočítává Eva Urbanová. Vedle hrstky princeznovských šatiček tak v dětské sekci najdou rodiče spíše pevné gumáky a teplé vlněné kabáty, kterými mohou doplnit dětský šatník ze second handu či po příbuzných.

Na druhý břeh

Nyní je po sedmi letech provozu v NILA živěji než kdy předtím. Loni se tým odstěhoval ze svých vinohradských kanceláří, aby uvolnil místo prodejně NILA Daily. Sortiment tu tvoří výrobky, které se už do původní prodejny nevešly – kosmetika, věci do domácnosti a produkty, pro které se zákazníci pravidelně vracejí, když si chtějí vytvořit zelenější, tedy ekologičtější domácnost. „Bylo nám líto zabírat maloobchodní prostor. V Praze obecně by to chtělo ještě více zajímavých obchodů. Lidi si zaslouží mít něco na ulici,“ vysvětluje Eva.

Do budoucna by obchodnice v hlavním městě ráda vytvořila větší trojúhelník vlastních butiků a chce otevřít další obchod NILA i na druhém břehu Vltavy. Že by se ale značka rozrostla do něčeho, co potká turista třeba v ulici Na Příkopě, Eva odmítá. „Lidi, kteří u nás pracují, znají zákazníky osobně. To je něco, co si v centru nekoupíte.“