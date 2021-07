K vyjádření lásky se hodí oblé tvary, říká designérka o svých špercích

Živí se jako grafická designérka, ale navrhuje také šperky, se značkou MOOYYY spolupracuje již několikátým rokem a jejím dalším snem je šperky, které navrhne, taky sama vyrobit. „Najít tvar, který je jednoduchý, nositelný, a přitom krásný a něčím zajímavý, je při navrhování šperku to nejtěžší. Jde o zajímavý detail, nápad, zachycení momentu nebo nalezení něčeho, co zdánlivě obyčejný tvar promění v originální předmět, který zaujme,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz Natálie Vicenová.

Lidovky.cz: Živíte se jako grafická designérka, ale navrhujete také šperky. Jak moc se podle vás tato odvětví prolínají?

Obě práce mají společný způsob přemýšlení. Hlavní je mít nápad a umět představu ztvárnit v návrhu. Při navrhování produktů se snažím spojit estetickou kvalitu s funkčností, která je u obou odvětví velmi důležitá. Podobný je i postup navrhování, hledání ideálních tvarů s vhodnými poměry a velikostí, správné rozvržení prvků, aby vše dohromady fungovalo, dávalo uživateli smysl a produkt byl na pohled úchvatný.

Natalie Vicenová

Lidovky.cz: Z vašich návrhů je patrné, že máte ráda minimalismus. Co je podle vás u šperku nejdůležitější, aby byl dobře nositelný každý den a hned tak se neokoukal?

Najít tvar, který je jednoduchý, nositelný, a přitom krásný a něčím zajímavý, je při navrhování šperku to nejtěžší. Jde o zajímavý detail, nápad, zachycení momentu nebo nalezení něčeho, co zdánlivě obyčejný tvar promění v originální předmět, který zaujme. U šperku je navíc zajímavé, že užitím na těle dostane pokaždé trochu jiný rozměr.

Lidovky.cz: Čím jste se při navrhování inspirovala?

Nová kolekce Crush se nese ve znamení lásky a zamilovanosti. K vyjádření okamžiku štěstí, lehkosti bytí a ženskosti jsem použila tvar stuhy, která je symbolem oslavy a je ozdobou, stejně jako může být šperk pro člověka, který ho nosí.

Lidovky.cz: Hlavním motivem vaší nové kolekce je stuha. Proč?

Stuha je hravý předmět poskytující téměř nekonečné možnosti pro tvarování. Navíc svými jemnými tvary asociuje ženskost. Zaoblené tvary, které kopírují tělesné linky, na ženském těle působí velmi přirozeně.

Lidovky.cz: Co je podle vás hezčí – oblé tvary nebo ostré hrany?

Na to je těžké odpovědět obecně. Záleží na tom, jaký pocit se chce vyjádřit. Každá myšlenka má své ideální zobrazení a pro šperk vyjadřující například lásku se hodí jemné oblé tvary.

Lidovky.cz: Jaký je rozdíl mezi šperkem odlévaným a tím ručně tepaným?

Pro tvorbu odlévaného šperku je třeba nejprve vytvořit vzorek, který vyrábíme z vosku či pomocí 3D technologie. Následně ze vzorku vytvoříme formu, do které lijeme stříbro či zlato. U tepaného šperku si naopak nejprve vyřízneme plát stříbra, který následně tepáním a ohýbáním upravujeme do požadovaného tvaru. Rozdíly jsou ve vlastnostech šperku jako je pevnost a pružnost a zároveň v časové náročnosti výroby. Způsob výroby tepáním stříbra volíme například, když potřebujeme, aby byl šperk pružný a při nošení a běžné manipulaci se nezlomil.

Lidovky.cz: Šperky navrhujete, nepřitahuje vás ale zkusit si výrobu?

Vlastní výroba šperků je můj sen. Líbí se mi představa, že by už samotná práce s materiálem mohla být součástí procesu navrhování a některé zajímavé tvary by mohly vzniknout náhodou.

Lidovky.cz: Máte ráda japonskou kulturu, čím je vám blízká?

Je mi blízký japonský minimalismus charakteristický důrazem na jednoduchost, čistotu, funkčnost, přírodní materiály, méně přebytečných věcí apod. Tyto principy jsou inspirací pro můj životní styl i pro práci.

Lidovky.cz: Nosíte šperky, které navrhnete?

Nosím je ráda, ale největší radost mi udělá, když potkám někoho, kdo má můj šperk na sobě.