Na ruce s kabelkou jako cukrátko nebo barokní obraz? Díky Louis Vuitton žádný problém

Máme pro vás hádanku: Jedna vypadá jako cukrátko, druhá jako tajemný barokní obraz, další jako pouliční graffiti. Co je to? Nové přírůstky do v pořadí pátého ročníku Louis Vuitton Artycapucines, v níž slavná francouzská značka, spadající pod křídla nejbohatšího muže planety, dává nový kabát svým ikonickým, tvaroslovím minimalistickým kabelkám Capucines. Jsou pojmenovány podle ulice, kde se téměř před 170 lety otevřel vůbec první kamenný obchod značky.

Za podobou těchto kabelek stojí v roce 2013 nastoupivší módní designér Nicolas Ghesquière, který v čele dámské divize značky stojí a tvoří dodnes. Že má cit pro doplňky prokázal už několikrát. Jedním z produktů, který talent navrhnout nadčasovou siluetu, ilustruje, je právě kožená taška Capucines, výrazná zejména díky monogramu značky důmyslně umístěném uprostřed přední části tašky.

Že už je tahle kabelka speciální dost? Nemyslíme si, řekli si před pěti lety v Louis Vuitton a svěřili její podobu několika současným umělcům a výtvarníkům z celého světa. To samé udělali i letos, kdy k přetvoření svrchníku tašky přizvali Lizu Lou, americkou umělkyni známou především pro své velkoplošné korálkové a mozaikové instalace.

Dále pak mladou čínskou výtvarnici Ziping Wang, jejíž díla ji vynesla zařazení do žebříčku talentovaných umělců pod 30 let magazínu Forbes. V projektu Louis Vuitton dále figuruje umělecké srbsko-francouzské duo Tursic & Mille, polská malířka Ewa Juszkiewicz pracující s estetikou klasických portrétů a jejich moderní reinterpretací, poslední zúčastněnou je pak malawská umělkyně Billie Zangewa.

Každá z pěti kabelek (všechny existují pouze ve 200 exemplářích, takže je po nich přirozeně velká poptávka) je ve svém vyznění jedinečná a reflektuje rukopis svého autora.

Tak třeba poslední zmíněná jihoafrická malířka na plátno této kabelky přenesla dílo The Swimming Lesson zobrazující jejího syna na pobřeží. Polská umělkyně zase díky HD digitálnímu tisku dostala na koženou kabelku svůj obraz Ginger Locks vyobrazující zrzavou dívku s vlasy překrývající obličej. Liza Lou zase tašku obalila v jednom ze svých korálkových obrazů nesoucí název Cloud.

A cena, ptáte se? Lze jen odhadovat, k dostání jsou jen ve vybraných buticích. Jedno ale víme: exempláře z minulých ročníků Artycapucines se v aukční síni Sotheby’s dražily za částky převyšující v přepočtu půl milionu korun. Ty nejdražší se pak vyšplhaly i k 800 tisícům.