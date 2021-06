Kompostovatelný, přírodní a šetrný. Voskované ubrousky jsou udržitelnou variantou, říká Martina Ivanová

Pochází ze Slovenska a podnikání se začala věnovat teprve nedávno. K výrobě udržitelných obalů na potraviny ji přivedlo cestování po Novém Zélandu, kde strávila téměř rok. Z malé výrobny voskových fólií se stává úspěšná firma, značka totiž zažívá úspěch nejen doma, ale i v zahraničí. „Život na Zélandu je finančně náročný. Dvakrát si rozmyslíte, jestli si něco koupíte, anebo si uvaříte vlastní jídlo. Když jsme zvolili druhou možnost, při neustálých přesunech jsme celkem brzy zjistili, že je dost složité udržet potraviny čerstvé tak, aby byly použitelné co nejdéle,“ říká Martina Ivanová v rozhovoru pro server Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Na své cestě po Novém Zélandu jste se rozhodla, že se začnete věnovat něčemu, co vám dává smysl. Skončila jste s vlastní značkou s povoskovanými obaly. Jak nápad vznikl?

Nápad vznikl během cesty po Novém Zélandu, tam jsem voskované ubrousky objevila. Hned mě napadlo, že je to fantastický způsob, jak by lidé mohli omezit jednorázové pytlíky. Když jsme žili několik měsíců v dodávce bez ledničky, hledali jsme způsob, jak udržet potraviny co nejdéle čerstvé a tehdy nás to trklo - voskované ubrousky to dokážou. Byli jsme překvapení, že byly ubrousky dostupné v každém druhém obchodě, ležely hned vedle potravinové fólie, ale u nás doma? Nikde. Začali jsme je intenzivně používat a nosit je sebou i na túry. A uvědomili jsem si, že nám doma chybí. Po návratu domů na konci roku 2018 následoval několikaměsíční proces výroby, příprav a starostí se založením vlastní značky, to vše jsme dokončili o rok později.

Lidovky.cz: Když jste viděla odpadky na plážích, co se ve vás odehrávalo?

S odpadky na pláži jsme se setkali jen ojediněle. Je to země, kde si mimořádně váží přírody a nikdy se nám zde nenaskytl pohled jako třeba v Asii, kde je situace výrazně horší. Když jsme před čtyřmi lety navštívili Vietnam, nestačila jsem se divit, ten pohled na odpadky a vyplavené rybářské sítě byl příšerný. Asi jako pro každého, kdo něco podobného zažil, to i pro mě byl moment, který nastartoval změnu a moje vnímání. A i to byl jeden z důvodů, proč jsme založili vlastní značku.

Lidovky.cz: Co myslíte, že lidi musí udělat, aby se něco změnilo?

Chce to změnu odspodu, ale zároveň se zajímat o problém celkově, prostě změna není jen to, že si místo plastové láhve či brčka pořídíte papírovou verzi a nebo v lepším případě si nepořídíte nic s pocitem, že jste vyřešili problém. Odvětví udržitelnosti se za poslední roky posunulo mílovými kroky vpřed, ale zároveň jsme bohužel stále odkázaní v mnohém na legislativu, která určuje pravidla. Je to komplexní téma, které se nedá zúžit na jednu oblast, protože jde o celkový přístup k životu a materiálním věcem. Základ je zajímat se o to, odkud pocházejí produkty, které si kupujeme, upřednostňovat kvalitu a dlouhotrvající produkt před nízkou cenou, ať už jde o oblečení a nebo potraviny. Když budeme nakupovat jen to, co potřebujeme i velké firmy změní strategii a budou vyrábět pouze to, co se bude dobře prodávat.

Lidovky.cz: Co je podle vás největší předností povoskovaných ubrousků a pytlíků?

Voskované ubrousky jsou všestranné a kromě toho, že nahrazují stovky metrů potravinářské fólie, udržují potraviny delší dobu čerstvé a tím tedy eliminují i to, že budou lidé neustále dokola vyhazovat jídlo. Včelí vosk s bavlnou funguje jako přírodní konzervant, který potravinu chrání před vysoušením, zároveň odvádí nadbytečnou vlhkost a proto potraviny tak rychle neplesnivý - nejvíce je to vidět na sýrech a pečivu, které se v plastu velmi rychle zapaří a začnou plesnivět. Navíc jde o přírodní materiál, který je na na konci své životnosti kompostovatelný, takže po něm nezůstane žádný odpad, který by putoval na skládku.

Lidovky.cz: Které potraviny do nich ukládat a na co všechno se hodí?

Jsou skvělé na odřezky zeleniny, ovoce, na chleba či sýry. Zabalený chléb vám vydrží ve voskovaném obalu měkký až sedm dní, kvalitní sýry i několik týdnů a neztrácejí svoji chuť. Dají se využít na cesty, na svačiny do školy, na přikrytí misky či nádoby.

Lidovky.cz: První várku ručně vyrobených obalů jste vyprodala během chvíle. Máte pocit, že jste zaplnila díru na trhu?

Měla jsem pocit, že nikdo nic takové nezná, od začátku jsme měli skvělé ohlasy. Myslím, že první zákazníky překvapilo hlavně to, že voskované obaly mají mnoho podob využití a jsou opravdu funkční. Myslím, že to je hlavní přidaná hodnota, ve které vidí zákazníci smysl. Za poslední dva roky se ale trh změnil, u nás i v zahraničí neustále vznikají nové značky, ale musím říct, že jsme rádi, znamená to, že roste zájem lidí. Ale bohužel se také objevují podobné produkty z Asie za zlomek ceny, které jsou nekvalitní. Takže výsledek je, že lidi mají pocit, že ubrousky nefungují. To vnímám negativně, protože se pak vrátí k jednorázovému obalu a nic se nezmění.

Lidovky.cz: Podobné obaly, které prodáváte, si člověk doma může vyrobit sám. Prozradíte jak na to?

Ano, sami jsme začínali doma v kuchyni, kde jsme několik měsíců testovali, jak na to. Postupem času jsme si vyvinuli vlastní technologii povoskování látky, ta ale není aplikovatelná na domácí podmínky. Stále bychom ale chtěli, aby se je doma lidé vyráběli sami, když si je nemohou koupit. Dávám nám to větší smysl. Takže jsme se rozhodli celý postup zveřejnit na našem blogu. Pro domácí výrobu existují dva základní způsoby - zažehlit voskovou vrstvu do látky přes papír a nebo zapečením voskové vrstvy - v troubě. Na našem webu máme postup popsaný detailněji.

Lidovky.cz: Nejste úspěšní jen na Slovensku a v Česku, ale i v zahraničí, kde bych čekala větší konkurenci. Jak si to vysvětlujete?

Do prodeje v zahraničí jsme se pustili před pár měsíci a máme před sebou ještě dlouhou cestu, která se bude podle mě velmi dynamicky vyvíjet. Každá země v v Evropě je v jiném stádiu - co se udržitelnosti týká. Věřím ale, že kvalitní produkt si najde svoje místo na trhu vždycky.

Lidovky.cz: Plánujete ještě jiný sortiment?



Neustále se snažíme hledat nové způsoby jak pracovat s povoskovaným materiálem a stále máme v hlavě ještě pár nápadů na nové produkty, které bychom chtěli dotáhnout do konce. Postupem času se nás lidé začali ptát na produkty, které jsme neměli v plánu vyrábět, takže jsme třeba začali šít i tašky z bavlny na nákupy. Zatím se ale do ničeho jiného nepouštíme, mám pocit, že na trhu je mnoho produktů pro udržitelnou domácnost a nechceme trh zahlcovat něčím, co už tady je. Zajímají nás ale obalové materiály, textilie na odpad a nové technologie.

Lidovky.cz: Jak se o voskované obaly starat a mýt je?

Ubrousky a vaky by se měly po každém použití opláchnout vlažnou nebo studenou vodou a otřít jemnou houbičkou. Když jsou zašpiněné například máslem či pomazánkou, můžete použít ekologický saponát, chemické látky z běžných saponátů by se mohly dostat do ubrousků. Ve většině případů ale stačí voda. Jen je nutné dávat si pozor, abyste ubrousky nepokládali tam, kde je příliš teplo - vedle trouby, mikrovlnky, k topení. Ubrousky by se zničily.