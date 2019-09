Křišťál je univerzální a nejúčinnější léčivý krystal, říká designérka

Ke kamenům měla vztah od malička, ale až když odjela na Bali odpočinout si od práce, zrodil se nápad založit si vlastní značku Spirit Beads a pustit se do výroby náramků z kamenů a polodrahokamů. „Doteď si pamatuju, jak mi přišla první objednávka a já dvě hodiny brečela štěstím,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz Jarmila Vančurová.

Lidovky.cz: Kdy jste začala přemýšlet, že byste si založila vlastní značku a vyráběla náramky z drahých kamenů?

Nebudu říkat, že to byla náhoda, protože jak říká moje mamka náhody neexistují, ale od mala jsem ráda něco tvořila, ať už to byla keramika, malování, náramky z bavlnek. Byl to vždy takový můj relax. No a po devíti letech v korporátní firmě a mém totálním vyhoření jsem odjela na ostrov Bali – kde jsem si pro odreagování začala dělat náramky, no a přišlo to samo. Po měsíci zájmu o náramky od mých kamarádů mi můj manžel dal k narozeninám eshop a už to bylo. Doteď si pamatuju, jak mi přišla první objednávka a já dvě hodiny brečela štěstím.

Lidovky.cz: Co jiného vám pobyt na Bali přinesl?

Říká se, že na Bali se otevírá sedmá čakra intuice, takže spousty nápadů a inspirace. Bali jsem vděčná za spousty věci jak v osobním tak pracovním živote. Bali buď člověk miluje nebo nenávidí. Já jsem ta, co se do tohoto ostrova bohů přímo zamilovala.

Lidovky.cz: Proč zrovna drahé kameny?

Kameny a polodrahokamy jsem měla ráda od malička a i na zkoušku do školy jsem si nosila kamínek v kapse. Prvotní náramky, co jsem začala dělat, ale nebyly z kamenů, ale ze semínek rudrakshi. Minerální kameny byly až další vývoj značky Spirit beads. Sama v určitou moc kamenů věřím a jsem ráda, že tím můžu udělat radost i ostatním lidem.

Lidovky.cz: Jak si lidé svůj náramek mají vybrat?

Klasická otázka. Většina lidí si chce náramky vybírat podle znamení. Já se je ale vždycky snažím nasměrovat, aby náramek vybírali intuitivně. Člověk se podle mě v určitém znamení narodil, ale život nám přináší každý den do cesty různé situace a rozhodování, v kterých potřebujeme mnohdy pomoc. Zvlášť v obchůdku je to fajn aplikovat - nejprve je nechám náramek vybrat a až pak jim dám k dispozici popisek daných kamenů na náramku – ve většině případech mi řeknou, že je to ta správná volba.

Lidovky.cz: Spolupracujete s mnoha nadacemi. Jak spolupráce funguje?

Každý týden mi přijde několik nabídek na spolupráci, ale bohužel nemůžeme pomáhat všem i když bych ráda. Dlouhodobě spolupracujeme s nadací Pink bubble pro onkologicky nemocné děti a mladistvé – holky si navrhnout tak dvakrát ročně náramek a po odečtení nákladů na výrobu, jde výtěžek dětem. Pak máme také s Terezkou, co s ní mám na půl obchůdek, kamarádku Nelku, která nemá ani jednu ledvinu, takže té se také snažíme pomáhat, ať už vybrání peněz na nový vozík nebo prodáváním Nelky ručně dělaných mýdel.

Lidovky.cz: Který kámen má podle vás nejsilnější účinky?

Já mám obecně hrozně ráda křišťál – je univerzální, nejúčinnější léčivý krystal na světě. Dokonce lidé ve starověkém Řecku věřili, že křišťál je led, který nikdy neroztaje – pojmenovali ho krustallos, což je v překladu z řečtiny led. Vždycky říkám, že křišťál by neměl chybět nikomu doma a u žen růženín na lásku a hlavně sebelásku.

Lidovky.cz: Nosíte své vlastní náramky a kolik jich na ruce máte?

Samozřejmě – nemohla bych prodávat něco, co bych sama nenosila nebo nepoužívala. Mám to tak i s ostatními produkty, co nabízíme. Na ruce mám většinou 2-3 náramky. Bohužel od té doby, co mám miminko jsem musela (díky tomu, že za náramky hrozně rád tahá) přejít z minerálních náramku na gumičce na minerální kameny na šňůrce. U těch se nebojím, že je roztrhne.

Lidovky.cz: Máte nějaký nejoblíbenější náramek?

To se tak nedá říct mám je ráda všechny. Fakt, že jo. Některé více, některé méně, ale určitě pouze jednoho oblíbence nemůžu vybrat.

Lidovky.cz: Jaké jsou současné trendy ve špercích z minerálů a přírodních materiálů?

Řekla bych, že to jsou minerály neopracované tzv. raw minerály. Hodně se teď vrací zapracovávat minerálky do stříbra.

Lidovky.cz: Energetické náramky mají podle buddhistického učení léčivou moc nad naší myslí. Načítala jste si, jak mysl ovlivňují a dokážete zákazníkům z hlavy poradit, který si vybrat, když mají například problémy v práci?

Stále se učím. Mám doma spousty knih, ze kterých čerpám. Víte, zákazníci mi píšou spousty svých životních příběhů a v obchůdku se nám svěřují se svými osobními příběhy a problémy. Určitě neříkám, že všechno minerály vyřeší a vyléčí, ale někdy už jen ten pocit pomůže. Ono prodej minerálů je například pro mě obrovská zodpovědnost vůči mým zákazníkům.