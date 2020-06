Kvalitní nábytek musí šetřit přírodu, říkají bratři designéři

Kdo umí pracovat s kovem, umí pracovat i se dřevem. To říkal bratrům Herkovým jejich otec, který je naučil pracovat s oběma materiály. Díky tomu si už jako velmi mladí mohli založit vlastní značku Wuders. Vyrábí společně designový nábytek - především stoly.

Lidovky.cz: Kdybychom nakoukli do vašeho bytu nebo domu, kolik designových kusů nábytku bychom tam našli?

Dominik: Ani jeden.

Honza: Opravdu ani jeden, stále bydlíme u rodičů a designové kusy nábytku nemáme kam dát. Co je ale pravdou, naši sourozenci (jsme ze sedmi dětí) již několik kusů doma mají. V kanceláři však každý máme náš pracovní stůl. Věříme, že až přijde moment vlastního bydlení, náš nábytek určitě otestujeme. Na to se hodně těšíme.

Lidovky.cz: Máte nějaké své oblíbené české či světové designéry?

Dominik: Určitě by se jich našlo víc. Z těch českých se mi líbí například Lucie Koldová, která mě neustále překvapuje svou nadčasovostí. Momentálně jsem zvědavý, jak se vyprofiluje náš bratr Václav, který stojí za celkovým produktovým designem Wuders. Jelikož se dobře pohybuje i ve výrobě, tak už ví, co si může dovolit. Nebál bych se tedy zařadit mezi mé oblíbené designéry právě Václava, věřím mu.

Lidovky.cz: Jaká kritéria podle vás platí pro pojem kvalitní nábytek? Nakolik by pro vás měl být vyrovnaný atribut designu s praktičností a udržitelností?

Honza: Na začátku podnikání jsme jasně věděli, že se na trhu nedá najít nic kvalitního a udržitelného. Řetězce jsou plné levnějších kusů z dřevotřísky, které se nakupují na přechodné bydlení, a tak v průměru do 20 let skončí na skládce. Kvalitní nábytek musí šetřit přírodu. U masivního nábytku je největší hodnotou právě udržitelnost. Masivní kus dřeva totiž vydrží desítky let a dá se znovu renovovat. Už jsme měli na dílně i 100 let starý dubový stůl, který po obroušení a novém olejováním, byl jako nový. To nám potvrdilo, že se jedná o udržitelný koncept. Design jde ruku v ruce s masivem, jenž je dost nadčasový a neokoukaný. Stejně tak řešíme u každého produktu jeho praktičnost, protože má stejnou váhu jako udržitelnost. Když už zákazník kupuje něco na celý život, musí to i fungovat.

Dominik: Pro mě osobně znamená kvalita především precizně odvedená práce. Pokud pracujete s kvalitním materiálem, jako je například ocel nebo dřevo, víte, že výrobek bude použitelný klidně sto až dvě stě let. A to přidává produktu hodnotu. Pokud bych pracoval s materiálem, který mi tohle dávat nebude, osobně bych z toho radost neměl. K tomu všemu odebíráme dřevo s certifikací FSC (proces kontroly původu dřeva za účelem zjištění, zdali je obhospodařován šetrně) a to je má jistota, že vím, že neděláme nic špatně. Co se týče designu, snažíme se reagovat na to, co se líbí našim zákazníkům. Praktičnost a udržitelnost je tedy namístě. Důležité je si uvědomit, že dřevo je živý materiál a pracuje, a proto je nutné se o něj starat. Naše desky máme ošetřené přírodními oleji a vosky, které jsou renovovatelné. Mám za to, že kdo pochopí, že masiv není lamino a počítá s občasným škrábancem nebo rýhou, má vyhráno. Na stole jde totiž vidět, jak se u něho žilo. Občas mi to připomíná moji kytaru, která má spoustu škrábanců z koncertů - dělá mi to větší radost, když vím, že jsem s ní něco zažil.



Lidovky.cz: Jak jste se dostali k truhlářství? Bylo to vaše vysněné povolání?



Dominik: Náš otec nám vždy říkal, že kdo umí pracovat s kovem, tak umí pracovat i se dřevem. On i náš děda jsou vystudovaní strojní mechanici, takže jsme měli všichni tři jasno. Pracoval jsem v kovárně, kde mě napadlo vyrábět industriální nábytek. Myslel jsem si, že budu pracovat se starým dřevem. Dřevo jsem měl tedy na starosti já a musel jsem se všechno naučit. Naši zákaznici byli nároční. Proto jsme z industriálu přešli k designovému nábytku se špetkou industriálního nádechu. Největší problém byla povrchová úprava a odstíny. Po dvou letech testování jsem zjistil, co je na dřevo nejlepší. V té době takovou povrchovou úpravu skoro nikdo nepoužíval. Teď jí používá téměř každý, kdo vyrábí stejné věci. Moc jsme se tím netajili, a když nám někdo napsal, tak jsme mu poradili, jak to děláme - možná jsem byl trošku naštvaný, ale teď je mi to jedno, nás to neohrozilo. Když jsme pak dávali výpověď v práci s tím, že chceme podnikat, určitě by nás nenapadlo, že budeme podnikat s nábytkem. Chtěli jsme mít portfolio eshopů, které jsou napojené na dropshipping a do toho hrát s kapelou po festivalech.

Ve výrobě

Lidovky.cz: Podnikáte společně tři bratři. Jak si rozumíte a jak máte rozdělené role?

Honza: Podnikáme spolu už 3 roky a pracujeme spolu 7 let. Jako bratři jsme spolu 24 let (smích). Myslím, že za ta léta si rozumíme a dokážeme, i přes vlastní názory a pohledy, dospět k nějakému závěru. Už jako malí jsme spolu neustále tvořili, budovali bunkry na stromech nebo opravovali kola. Zde se ukázalo, kdo je technický typ a kdo generál. To nám zůstalo dodnes. Já se starám o šéfování, brácha Dominik se ujal kreativní práce s focením, natáčením a hledáním nových nápadů. Nejstarší brácha Václav je u celkové výroby, navrhování a vývoje nových produktů. Jsem rád, že se každý chopil toho, co ho nejvíc baví.

Lidovky.cz: Přiblížíte nám vaše podnikatelské začátky? Určitě jste museli do rozjezdu firmy investovat. Měli jste našetřeno? A nebáli jste se, že o úspory přijdete?

Dominik: Asi tři čtvrtě roku jsme řešili, jak firmu rozjedeme, snažili jsme se to nějak financovat z výplaty a z úspor, ale nemělo to význam. Nakonec jsme sáhli po úvěru, pronajali malou dílnu, odešli z práce a vyrobili první produkty. Za první rok jsme do firmy investovali něco okolo 600 tisíc korun z úvěru. Strach byl spíš takový jednorázový. Celkově jsme strach z toho, že by to třeba nevyšlo, nikdy neměli. Věřili jsem. Jako bratři jsme si byli vždy velkou oporou, a to nás hnalo pracovat dál, i když se objevilo těžké období. Máme v sobě vytrvalost a neodcházíme od rozdělané práce. Když se občas díváme zpětně, byla to ale těžká cesta.

Lidovky.cz: Oddělujete striktně pracovní a osobní život nebo se vám často stává, že se o práci bavíte i v rodinném kruhu?

Dominik: Nastavili jsme si s bratry pevnou pracovní dobu. Jezdíme do práce na osmou a odjíždíme o půl čtvrté. Doma po pracovní době ještě odepisujeme na dotazy nebo řešíme další kroky našeho růstu. Je důležité mít zdravou mysl a nic nepřehánět. Najít balanc je podstatné. Každý z nás má ještě další aktivity. Já trávím víkendy focením portrétů lidí, a to mě dostává myšlenkami úplně jinam. Honza hraje o víkendu s cimbálkou a Václav má už roční dceru, která dělá radost celé rodině. Být produktivní v pozici tvůrce by bez odpočinku ani nešlo.

Lidovky.cz: Dokážete říct, kolik druhů nábytku v současnosti prodáváte? Co je vaším dlouhodobým prodejním hitem?

Honza: Aktuálně je to 25 vystavených produktů na e-shopu. Hity se mění dle sezóny. Dlouhodobě si vede náš jídelní stůl Malawi, v krátkých trendech je to odkládací stolek Tower a konferenční stolek Rollin. Do konce roku máme však v plánu zařadit další produkty, které nám stále v nabídce chybí a jsou dost poptávané - kulaté a oválné stoly, regály, knihovny a další doplňkový nábytek.

Lidovky.cz: Co se vás vedlo k rozhodnutí zrušit zakázkovou výrobu?

Honza: Ze začátku jsme strategicky stavěli prodej na třech pilířích - zakázková výroba, prodej přes e-shop s doručením do 4 dnů a konfigurace produktů, které jsme na e-shopu vystavovali. Asi 80 % objednávek chodilo právě na zakázkovou výrobu. Dařilo se nám to do momentu, kdy měsíčně chodilo až 70 poptávek. Hlavním důvodem zrušit zakázkovou výrobu bylo to, že nás v určitém objemu začala omezovat v růstu. Plán byl větší, než trávit hodiny u výkresů a řešení každého produktu ve výrobě. Uvědomovali jsme si, jak moc je tahle práce náročná a najít lidi, kteří by to za nás zvládali, by nebylo lehké. Na produktech si dáváme hodně záležet a nechtěli jsme se na tomto postu zakopat. Jako zakladatelé jsme hlavně chtěli dodávat náš nábytek do velkého počtu domácností.

Lidovky.cz: Vaši zákazníci mají ale stále možnost upravit si výrobky k obrazu svému, jakým způsobem?

Honza: Většina vystavených produktů je v konfiguraci odstínu dřeva a kovu nebo změny rozměru. Vše si zákazník nakonfiguruje ihned na e-shopu a hned vidí i výslednou cenu konfigurace. Výhodou je konfigurace napříč produkty. Zákazník tak může mít například všechny kusy sladěné do jednoho odstínu.

Lidovky.cz: Existují podle vás nějaké trendy v českém nábytkářství? Jak se výroba posunula za posledních deset let?

Honza: Bohužel nedokážeme říct, kam se přesně vývoj posunul, nejsme v oboru takovou dobu. Můžeme jen posoudit kusy, které se vyráběly dříve a dostaly se nám pod ruce. Většina těch špatných je z dovozů a v kvalitě to šlo spíše dolů, aby na tom výrobce co nejvíce vydělal. Je to klasický optimalizační systém. Dva roky zpět jsem navštívil pár nábytkářských obchodů ve Spojených státech, kde jsem zahlédl naprostou imitaci masivního materiálu, konkrétně u konferenčního stolku. Deska byla z plastu, vypadala dokonale a důvěryhodně, ale s udržitelností to nemělo nic společného. Od začátku bylo při vývoji produktu naším hlavním pravidlem bytelnost, a aby se produkt dostal i do bytu výtahem, proto máme několik kusů v demontu. Ve vývoji se soustředíme na to, aby se produkt neprohýbal, byl zcela pevný, tudíž používáme tlustší materiál kovu, měříme, co vše produkt udrží pod úhlem a zátěží. Trend nábytku se neustále mění. Dříve jsme měli spíše čistý industriální styl, teď je to o elegantním stylu. Víme ale, že trend můžeme sami ovlivnit něčím novým.

Lidovky.cz: Spolumajitel Wuders je Václav Staněk, zakladatel bot Vasky. Jak vznikla tato spolupráce? Našli byste nějaké společné znaky Vasek a Wuders?



Honza: Václava jsme oslovili při vybavování první prodejny Vasek v Praze. Chtěli jsme jim vyrobit nábytek. Václavovi se náš nápad industriálního stylu moc líbil, a když jsme celou zakázku stihli vyrobit do 14 dnů, byl velmi překvapen. Při oslavě nové prodejny jsme si padli do noty a za pár dní jsme si plácli a pustili se do práce. Václav vyrábí kvalitní boty z pravé kůže, my děláme kvalitní nábytek na desítky let. Najednou nám společně došlo, že bojujeme za něco, co nám není lhostejné. Masivní nábytek je šetrný k přírodě a vydrží desítky let. Stejně tak, je to u poctivého obuvnického řemesla. Vasky se totiž vyrábí z pravé hovězí kůže a vydrží mnohem déle. Dělat něco pořádného, co má pozitivní dopad na naši planetu, nás tedy i více spojilo. Kvalitu jsme s bratry vždy hodně řešili. Spojení s Václavem mělo pro nás velký význam.

Lidovky.cz: Jaké máte plány na tento rok? Čeho byste chtěli dosáhnout?

Honza: Máme radost, že se nám od začátku roku daří plnit měsíční plány, které již máme jasně definované. V tomto roce nejvíce pracujeme na vývoji nových produktů a na zlepšení doplňkových služeb. Chceme více odstínu dřeva. Čeká nás výroba nejprodávanějších kusů na sklad tak, aby doručení bylo do pár dní. Do konce roku chceme obsadit další kategorie nábytků a nasadit dalších 30 produktů. Nejtěžším úkolem je zvládnutí výroby. Prodej se každým měsícem zvyšuje. Pracujeme tak na neustálém zvětšováním kapacit a nabírání nových zaměstnanců do výroby a skladu. Rádi bychom tento rok uzavřeli s včasným doručením nábytku do Štědrého dne. U vánoční sezóny zažíváme několika procentní nárůst. Víme, že zvládnout tento nárůst je o celoroční přípravě.