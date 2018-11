Láska k vlasti. Edici mladí umělci vytvořili jako připomínku vzniku Československa

BeWooden si zakládá na tradici, ruční práci a české přírodě. Řemeslo je pro ně především o šikovnosti, chuti se naučit něčemu novému a v neposlední řadě týmové práci. „Před 100 lety a za první republiky jsme byli špička v mnoha oborech, postupně ale vlivem poptávky a dalších faktorů začala některá řemesla zanikat. Myslím, že se v rámci řemesla máme hodně co učit z historie a třeba se vrátíme zpátky na špičku,“ říká Ctirad Sára.

Hodnoty, které vznik republiky symbolizují, jsou zachyceny na motivech doplňků. Do dřeva je tak vyryta krása naší přírody, státní znaky či symbolický letopočet 1918. Esteticky a precizně propracované produkty jsou vkusnou upomínkou významného výročí.



Lidovky.cz: Cítíte se jako vlastenec? Jak se to projevuje?

Jako vlastenec se rozhodně cítím. V České republice jsem se narodil, žiju tady, pracuju tady, mám tady všechno, co mám rád - lidi, přírodu i práci. A to vše díky tomu, jaká naše republika je a z čeho vychází. Jsem neskutečně hrdý na naši vlast, nejen na to, jaká je teď, ale i na naši historii.

Lidovky.cz: Jaké tradice dodržujete?

Dodržuji běžné tradice, které vychází z českých svátků a beskydských zvyků, jako jsou poutě, slavnosti, svatomartinská husa a další mám rád všechny společenské tradice, kde mám možnost potkat se s lidmi a sounáležet.

Lidovky.cz: Považujete řemeslo za kulturní dědictví?

Řemeslo považuji za obrovskou součást kulturního dědictví. Řemeslo beru jako umění, je to část kultury, která tady je už po staletí a pořád se rozvíjí.

Lidovky.cz: Jak byste charakterizoval úroveň řemesel v Česku?

Před 100 lety a za první republiky jsme byli špička v mnoha oborech, postupně ale vlivem poptávky a dalších faktorů začala některá řemesla zanikat. Myslím, že se v rámci řemesla máme hodně co učit z historie a třeba se vrátíme zpátky na špičku.

Lidovky.cz: Pozorujete nějaké změny v přístupu či pohlížení na ruční práce za posledních pár let?

Změny určitě pozoruji. Za poslední roky si všímám toho, že lidé si víc a víc cení ruční práce a její kvality. Je to dáno tím, že chápou její hodnotu a dlouhodobou udržitelnost. Nejsou to pouze výrobky k jednorázovému užitku, ale koupí produktu dává člověk něco zpátky danému řemeslníkovi, je to hlubší řetězec.

Lidovky.cz: Proč myslíte, že je práce rukama pro lidi důležitá?

Myslím si, že ruční práce člověka rozvíjí. Ať už je to řemeslník, který rukama každý den pracuje nebo člověk, který má ruční práce jako koníček. Každého člověka práce rukama rozvíjí, je to tvorba něčeho hmotného, hmatatelného a nějakého odkazu, který tu po nás zůstane. Pro mě ruční práce představuje zanechání stopy, která má obrovskou hodnotu.

Lidovky.cz: Jaké podmínky jsou důležité pro vaše zaměstnance? Bez čeho se neobejdou?

Z mého pohledu je pro zaměstnance důležité mít dobrý kolektiv spolupracovníků a práci, která je naplňuje a ve které vidí své poslání. BeWooden dílna je tvořena 14 zaměstnanci. Většinu lidí si zaučují sami, neboť důležitým faktorem při výběru kolegů je láska k řemeslu a chuť pracovat. Což se týká i lidí vyučených v oboru. Jedná se o velice specifické postupy ve výrobě, které se na školách nepraktikují. Řemeslo je především o šikovnosti a chuti naučit se něčemu novému.