Bez ocelových hodinek ani ránu. Louis Vuitton představil nový model Tambour a ambasadora Bradleyho Coopera

Pařížské Musée d´Orasy proslavené jednou z největších sbírek francouzských impresionistů, průhled na velké mechanické hodiny muzea, neznámá žena v chic kozačkách a… A americký herec Bradley Cooper. To je nové video značky Louis Vuitton, které kromě sportovně-elegantních hodinek Tambour představuje i jejich hvězdného ambasadora, jednoho z nejkrásnějších mužů planety a bývalého manžela supermodelky Iriny Shayik Bradleyho Coopera.

Video natočil Damien Chazelle, kampaň s černobílými fotkami, jež vznikla též v pařížském muzeu, měl na starosti známý módní fotograf Mario Sorrenti. Nový ambasador jen dokládá, jak velkou důležitost přikládá francouzský módní dům Louis Vuitton, klenot impéria Bernarda Arnaulta LVHM, právě hodinářské divizi.

Nový ambasador

Americký herec, zpěvák, producent i režisér Bradley Cooper (1975) mimochodem mohl být novinářem: nějaký čas působil v deníku Philadelphia Daily News. Naštěstí pro většinu žen planety však vsadil na herectví - jeho první rolí byla mimochodem ta v seriálu Sex ve městě.

V posledních letech se o herci s několika nominacemi na Oscara mluvilo zejména v souvislosti se snímkem z roku 2018 Zrodila se hvězda, kde si zahrál spolu s Lady Gaga. Snímek byl už čtvrtým remakem filmu z roku 1976 s Barbrou Streisand a Krisem Kristoffersonem, mimochodem autorem jednoho z největších hitů country legendy Johnnyho Cashe Sunday Mornin´ Comin´Down.

Titulní píseň k filmu s názvem Shallow samozřejmě nazpívala spolu s hercem Lady Gaga a společně ji zahráli na předávání Oscarů v roce 2019. Jejich vystoupení někteří považovali za typickou patetickou hereckou šmíru, jiní však začali spekulovat o novém vášnivém vztahu mezi zpěvačkou a pohledným hercem. Zvlášť když v publiku vše s naprosto kamenným výrazem pozorovala hercova tehdejší přítelkyně, supermodelka Irina Shayik.

Irina a Bradley, kteří spolu mají dceru, se hned v tom samém roce rozešli. V současné době se spekuluje o novém vztahu modelky s americkým fotbalistou a bývalým manželem modelky Gisele Bündchem Tomem Bradym. Star snímku Pařba ve Vegas kromě role v reklamě Louis Vuitton velmi rád a dobře vaří, zejména italskou kuchyni.

Nové hodinky

Jean Arnault, který coby ředitel hodinářské divize LV stojí za kampaní na nové hodinky Tambour, se v posledních měsících snaží ukázat, že Louis Vuitton je třeba brát na poli vysokého hodinářství naprosto vážně a že tradičním švýcarským manufakturám vyrostla nová konkurence.

A jaký že je důkaz místo slibů? Tambour. Nové ocelové hodinky s integrovaným tahem a zcela novým automatickým kalibrem LFT023 se zlatým mikrorotorem a rezervou chodu 50 hodin. Byly vyrobené v ženevské La Fabrique du Temps, která patří značce Louis Vuitton od roku 2014.

„Tento nový launch je velký risk. Buď nás vystřelí do výšin, nebo to bude konec,“ řekl Jean Arnault o dvou unisexových modelech Tambour pro Business of Fashion. Zatím se podle prvních reakcí odborného tisku, který byl pozván na slavnostní představení do pařížského Musée d´Orsay, zdá, že pravdivý bude první výrok.

„Jde o první opravdické hodinky Louis Vuitton,“ nese se éterem. A nelze než souhlasit. Nový Tambour si zachovává dnes už slavné kulaté pouzdro ve tvaru bubínku, které loni slavilo 20 let. Jeho zkosenou boční část zdobí dvanáct písmen Louis Vuitton, která lícují s indexy a číslicemi na číselníku hodinek.

Do 40mm pouzdra o tloušťce 8,3 mm je integrován tah z matné oceli, jehož střední články jsou naopak leštěné, což mu dodává na plastičnosti. Stejně do detailů je propracována i korunka, také odrážející tvar bubínku. Mistrovským dílem je sektorový číselník, buď v odstínech modré, nebo stříbřitě šedé s indexy z bílého zlata a číslicemi i ručkami pokrytými vrstvou SuperLumiNova.

Jeho střední část zdobí nápis Louis Vuitton a také inskripce Fab. en Suisse pod mimostřednou sekundovkou na pozici 6. Značka dala přednost francouzskému označení místa původu hodinek před zprofanovaným nápisem Swiss Made.