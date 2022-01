Design hravý, divoký a vášnivý. Když usedám ke kávě a dávám si pauzu, většinou přichází nápady, říká designérka Lucie Koldová

Ateliér přední české designérky najdete v pražské Bubenči. V nenápadné ulici, na dvorku a za kovovými vraty se vám nečekaně otevře vyladěný pracovní prostor Lucie Koldové. Do místnosti, kde kontrastuje bílá s černou a výraznou oranžovou, proudí prosklenou střechou spoustu světla.

Hraje tu tiše hudba, příjemně voní těžký parfém a z horní galerie je slyšet pracující tým, který připravuje novou kolekci svítidel. Každý kout studia zdobí kusy, jimiž by mnozí rádi zkrášlili své bydlení - obří zrcadlo Iconic, lavice Manta a přímo u vchodu černobílý portrét designérky od fotografky Alžběty Jungrové. Žena, sklo a světlo - stejná fotografie se objevuje i v katalogu k výstavě Lightness.

Máte krásný ateliér. Jak dlouho tu pracujete?

Takových sedm let. Nedaleko odtud bydlím. S kočárkem to mám za pětadvacet minut vycházkovou chůzí. Když se tehdy tento prostor naskytnul, už jsem byla v dost pokročilém stupni těhotenství. Ta docházková vzdálenost mě lákala. Okamžitě jsem řekla - jo, to beru! Až pak jsem se ptala - a kolik to vlastně stojí?